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Текст: Артём Маркелов
Фото: Red Bull Media House

«Гасли всё делает правильно». Маркелов – о трансферах Ф-1 и Гран-при США

Состав «Торо Россо» зависит от результата Квята, а «Уильямсу» не стоит рисковать с Кубицей, считает эксперт «Чемпионата» Артём Маркелов.
17 октября 2017, вторник. 15:00 Авто

1. Как бы вы повели себя на месте Феттеля на фоне проблем «Феррари»?

Спокойствие и контроль своих эмоций в гонках очень важны. Феттель правильно всё делает. Главное — знать проблемы, исправлять их и показывать результат. Очень жаль, что Себастьян потерял шанс бороться за титул, хотя в теории всё ещё возможно. Если в этом году не получится достичь улучшений в болиде и в исправлении маленьких ошибок, то уверен, что уж в следующем году у «Феррари» есть огромные шансы, чтобы выиграть титул.

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2. На каком Гран-при Хэмилтон оформит чемпионство?

В нашем виде спорта что-то знать наверняка невозможно, потому что здесь присутствует техника — и она имеет свойство ломаться. Думаю, что при хорошем раскладе Хэмилтон возьмёт титул на этапе в Мексике.

3. Что происходит с Боттасом в последних гонках?

У всех бывают неудачи. При этом я не называл бы неудачей третье место в Формуле-1, если бы не знал, что Валттери может выступать лучше. Как я говорил ранее, Боттас очень опытный пилот. В 2018 году у него есть шанс побороться за титул — будет очень интересно посмотреть, что команды сделают с болидами на следующий год, и увидеть борьбу топ-пилотов.

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4. Как оцениваете дебютные гонки Пьера Гасли?

Пьер показывал в GP2 очень хорошие результаты. Я очень хорошо знаю его как пилота. На мой взгляд, он всё делает правильно: привыкает к болиду и не заканчивает гонки в стене. Ему нужно сейчас показать стабильность во всём — как в результатах, так и в том, чтобы привозить болид на финиш.

5. Чего ждёте от Даниила Квята в США? Сможет ли он быстро прийти в себя?

Если Даня так и не взялся за голову и не поймёт, что это его шанс на реабилитацию, то навряд ли у него получится привезти хороший результат. Но мы всей Россией ждём и надеемся, что он покажет тот результат, которого от него ждут.

6. Ваш прогноз на состав «Торо Россо» в сезоне-2018?

Всё зависит от реабилитации Дани! Если всё будет хорошо с результатом, то Даня и Пьер. Если всё будет плохо, то одно место займёт Гасли, а его напарником может стать кто угодно.

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7. Стоит ли «Уильямсу» рискнуть и взять Роберта Кубицу?

На их месте я бы протестировал его ещё год и только потом посадил за руль болида Ф-1. Понимаю, что Кубица очень опытный пилот, выступавший в разных сериях, но он пропустил очень много — невозможно будет сразу показать результат. В «Уильямсе» сейчас нужен результат для поднятия морального духа — нужны подиумы. А если Кубица будет ещё медленнее, чем Стролл… Тогда «Уильямс» осознает свою ошибку, но будет уже слишком поздно что-то менять.

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8. В Формуле-2 вам осталось 12 очков до Роуленда. Каковы шансы на вице-чемпионство?

Мне очень нравится трасса в Абу-Даби, и я думаю, что там у меня будет очень хороший результат — если, конечно, не возникнет механических проблем, на что я очень надеюсь. Всё реально осуществить, и мы сделаем всё для этого!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Феррари Артём Маркелов Валттери Боттас Даниил Квят Льюис Хэмилтон Пьер Гасли Роберт Кубица Себастьян Феттель контракты гонщиков Формулы-1 Формула-2
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