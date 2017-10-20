Алонсо остаётся в «Макларене». Кто займёт ещё четыре свободных места в Ф-1?

Как за рулём «Уильямса» может оказаться телерепортёр и почему переход Уикенса в IndyCar — плохая новость для Квята?

В США, где в эти выходные состоится 17-й этап Формулы-1, Фернандо Алонсо объявил о продлении контракта с «Маклареном», в составе которого двукратный чемпион мира в следующем году проведёт уже свой четвёртый сезон подряд. Теперь только в трёх командах неизвестен состав пилотов на будущий год, это «Уильямс», «Торо Россо» и «Заубер», и борьба за четыре свободных кокпита идёт нешуточная.

«Чемпионат» рассказывает о том, что происходит на трансферном рынке Формулы-1.

Фернандо остался. Надолго ли?

Слухи о том, что Алонсо покидает «Макларен», появились едва ли не после первой же гонки: уже тогда было ясно, что двигатели «Хонды», мягко говоря, уступают конкурентам. Но Фернандо, надо отдать должное, честно отработал весь трёхлетний контракт, а к решительным мерам перешёл только в этом году: ещё весной испанец фактически поставил Уокингу ультиматум, пообещав уйти, если к сентябрю ему не предоставят способную побеждать машину.

Такой машины ему так и не дали, зато Заку Брауну удалось договориться с «Торо Россо», чтобы те досрочно расторгли контракт с «Рено» и забрали из Уокинга бедовую «Хонду», а сам «Макларен» со следующего года перешёл на французские движки. С этого момента все слухи поутихли, хотя стороны ещё несколько недель не подтверждали продление контракта. Эта задержка, впрочем, легко объяснима. Контракт с гонщиком начал обсуждаться только после окончательного решения о переходе «Макларена» на «Рено». Ключевым моментом переговоров был его срок.

Подтверждённые контракты на сезон-2018:



«Мерседес»: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас

«Феррари»: Себастьян Феттель и Кими Райкконен

«Ред Булл»: Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен

«Форс Индия»: Серхио Перес и Эстебан Окон

«Хаас»: Ромен Грожан и Кевин Магнуссен

«Рено»: Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс

«Макларен»: «Мерседес»: Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас«Феррари»: Себастьян Феттель и Кими Райкконен«Ред Булл»: Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен«Форс Индия»: Серхио Перес и Эстебан Окон«Хаас»: Ромен Грожан и Кевин Магнуссен«Рено»: Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс«Макларен»: Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

Алонсо говорит, что соглашение долгосрочное, но ни он, ни «Макларен» конкретных сроков не называют. Это значит, что в контракте прописаны сценарии его расторжения по окончании сезона — после трёх лет мучений с «Хондой» Фернандо явно не готов связывать себя обязательствами ещё на годы. Кроме того, в конце сезона-2018 могут освободиться места во всех топ-командах, а Алонсо не такой пилот, чтобы уже сейчас отказаться от шанса попасть в одну из них.

«Уильямс»: между ветераном и статистом

Теперь свободных вакансий на стартовой решётке сезона-2018 остаётся только четыре, и самая перспективная из них — в «Уильямсе». Британская команда ещё не подтвердила ни одного пилота, однако нет никаких сомнений, что Лэнс Стролл, благодаря финансовой поддержке отца, останется в Гроуве, а вот кто станет его напарником — большой вопрос.

Среди основных кандидатов в «Уильямс», который летом пытался переманить Алонсо, называют Роберта Кубицу и Пола ди Ресту, для которых британцы даже организовали сравнительные тесты. Их результаты неизвестны, однако оба варианта несут в себе серьёзные риски. Так, Пол ди Реста уже много лет не выступал в гонках «формул», да и на «Хунгароринге», где шотландец заменял Массу, гонщик ничем особенным не запомнился. В то же время далеко не факт, что Роберту Кубице удастся преодолеть все последствия травмы и стать ментором для Стролла.

Наиболее логичным в данной ситуации выглядит продление контракта с Фелипе Массой. Бразильский ветеран, год назад завершивший карьеру, был бы рад остаться, но в последние недели он постоянно твердит, что без него «Уильямсу» будет хуже — не самая дальновидная позиция при ведении переговоров. Также есть вариант с Паскалем Верляйном, которому Тото Вольф обещал поискать место на следующий сезон. Кроме «Уильямса», вариантов у Вольфа нет, а требования «Мартини», титульного спонсора команды, о присутствии в составе гонщика старше 25 лет, похоже, распространяются и на тест-пилотов тоже, так что дуэт Верляйн-Стролл не выглядит совсем уж фантастическим.

Почему выбор «Уильямса» между Кубицей и ди Рестой — это печально К Роберту вопросов нет. А вот некогда великий «Уильямс» скатился до выбора между огромным риском и вероятным разочарованием.

«Торо Россо»: что скажет доктор Марко?

Ещё больше интриги вокруг состава «Торо Россо», хотя ещё пару недель назад пара Квят-Гасли казалась вопросом решённым. На деле же всё совсем не так и есть реальный шанс, что Даниил Квят потеряет место призового пилота. Так или иначе, история научила паддок тому, что предсказать решения Хельмута Марко невозможно, и выступление Брендона Хартли в Остине — прекрасный тому пример. К слову, именно Хартли теперь является для Квята главной угрозой.

Пьер Гасли, дебют которого состоялся на недавнем Гран-при Малайзии, в этот уик-энд будет бороться за титул чемпиона «Супер Формулы». Француз сам пока не знает (или не признаётся), выступит ли он в Мексике, на следующем после США этапе. Не знают этого и Хартли с Квятом. Зато Гасли почти наверняка получит место основного пилота в следующем сезоне — он чемпион GP2, раскрылся в «Супер Формуле» и не подвёл на этапах в Малайзии и Японии. На данный момент француз сделал всё, чтобы стать призовым пилотом, и Хельмут Марко это по достоинству оценил.

Что до второго кокпита, то здесь как раз и возникает коллизия между Квятом и Хартли. В США Квят в одном из интервью отметил, что его контракт с «Ред Булл» действует ещё два года. Правда, по этому контракту у россиянина больше обязанностей, чем прав, и он не гарантирует Даниилу место в боевой машине. У Хартли контракта с «Ред Булл» пока нет, но было бы наивно полагать, что в «Торо Россо» новозеландца позвали на одну-единственную гонку.

Кроме того, стоит отметить, что Хартли, который в свете ухода «Порше» из WEC остался без работы на следующий год, считался главным претендентом на место в Chip Ganassi Racing, топ-команды серии IndyCar. Однако на этой неделе стало известно, что Чип Ганасси подписал контракт с Робертом Уикенсом. То есть Ганасси и Хартли вели переговоры, но Брендон по какой-то причине от (очень) хорошего места в IndyCar отказался. Связаны ли эти причины с «Торо Россо»? Наверняка.

«У меня контракт ещё на два года». Что нового мы узнали о судьбе Квята Никто не знает, станет ли Гран-при США последним для Квята в Формуле-1. Или по крайней мере не говорит вслух.

«Заубер»: аутсайдер ищет таланты (с деньгами)

Одно свободное место осталось и в «Заубере», главном аутсайдере современной Формулы-1. Швейцарцы тоже ещё не подтвердили ни одного из своих пилотов, однако Маркус Эрикссон почти наверняка сохранит за собой место — Longbow Finance, владельцы «Заубера», связаны с личными спонсорами шведа. И в следующем году напарником Эрикссона почти наверняка станет кто-то из слушателей Академии «Феррари».

Главными претендентами называют чемпиона Формулы-2 этого года Шарля Леклера и Антонио Джовинацци, который блеснул в этом первенстве в прошлом сезоне, но в концовке не смог одолеть более опытного Гасли. Впрочем, не исключён вариант, что своё место сохранит Паскаль Верляйн, по крайней мере так говорит сам немец. Не будем забывать, что на рынке свободным агентом оказался Джолион Палмер, способный привести команде новых спонсоров. Правда, будучи сателлитом «Феррари», «Заубер» скорее всего возьмёт кого-то из обоймы «Скудерии».