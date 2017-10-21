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Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: twitter.com/RenaultSportF1

Не просто флешмоб. Зачем вся Формула-1 перекрасилась в розовый

Дело, которое объединило даже «Феррари» с «Мерседесом» и привело в восторг «Форс Индия».
21 октября 2017, суббота. 10:00 Авто

В рамках Гран-при США промоутеры Формулы-1 совместно с фондом Susan G Komen устроили акцию в поддержку информирования о раке груди и сборе средств для изучения болезни и борьбы с ней. В рамках акции «Трасса Америк», принимающая состязания, окрасилась в розовый цвет.

Акция получила хэштег #driveforthecure (вперёд за лекарством — англ.).

Инициативу поддержали команды, каждая из которых разместила знаки в поддержку акции на бортах болидов.

Розовый в этом году стал фирменным цветом «Форс Индия», и эта команда также не осталась в стороне: на форме гонщиков появилось изображение ленты — символа акции.

Пилоты «Макларена», чтобы поддержать акцию, носят в США кепки розового цвета.

«Пирелли», эксклюзивный поставщик шин командам Формулы-1, в этот уик-энд изменил расцветку своей резины: маркировка «ультрасофта» на один этап вместо фиолетовой стала розовой.

В розовый цвет окрасили микрофоны репортёры Sky Sports F1, главного телевещателя чемпионата мира в Великобритании.

«Не знаю, существует ли такая кампания в других странах, но в США розовая лента и символы розового цвета, особенно в рамках спортивных мероприятий, являются символами кампании по сбору средств для повышения осведомлённости о раке груди и исследований, связанных с этой болезнью», — объясняет промоутер Гран-при США Бобби Эпстайн.

В Остине также состоялся благотворительный забег. Собранные на нём средства также пойдут на изучение рака груди. Гонщица GP3 Татьяна Кальдерон, которая также является резервистом «Заубера», приняла в нём участие в футболке розового цвета.

«Я считаю, что Формула-1, будучи глобальной платформой, очень важна для людей, жизни которых могут стать лучше, благодаря этим исследованиям, — продолжает промоутер. — От рака груди ежегодно умирают более полумиллиона человек. И в этом году мы пытаемся помочь делу».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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