Победа Себу, Квяту — очки. Ставим задачи пилотам на Гран-при США

Льюис Хэмилтон завоевал второй подряд поул Гран-при США — в последние три года британцу в Остине нет равных, а в 2015-м именно на американской земле он стал трёхкратным чемпионом мира. В этот уик-энд Хэмилтон может завоевать свой четвёртый титул, хотя Феттель будет этому сопротивляться до последнего — предстоящая гонка это, возможно, единственный шанс «Феррари» быстро преодолеть недавний азиатский кризис.



В преддверии старта Гран-при США «Чемпионат» рассказывает о главных сражениях гонки.

Техасский поул: Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят — 12-й Хэмилтон продолжает доминировать в США, но Феттель, его главный соперник, совсем близко — два фаворита стартуют с первого ряда.

Феттель: только победа

Три последние гонки лишили «Феррари» всяких надежд на титул. И хотя для всего Маранелло это большая трагедия, гораздо хуже то, что команда, чей пилот ушёл на летний перерыв лидером чемпионата, находится в полной растерянности и уже не является той грозной силой, которой в первых гонках испугались даже в «Мерседесе». Теперь разрыв в очках так велик, что «Серебряные стрелы» почти наверняка выиграют Кубок конструкторов уже в эти выходные, а если «Скудерия» потерпит новое фиаско, то и Хэмилтон обеспечит себе четвёртый титул.

Спасти «Феррари» сейчас может только победа. Себастьян Феттель стартует с Льюисом Хэмилтоном с первого ряда стартовой решётки и знает, что британец не будет рисковать в первом повороте — британцу есть что терять. Тем не менее, «Мерседес» в этот уик-энд смотрится явно сильнее алых болидов, а Хэмилтон возглавил протоколы всех тренировок и уверенно выиграл квалификацию.



В Остине «Феррари» ещё ни разу не побеждала. В трёх последних гонках сильнейшим здесь становился Льюис Хэмилтон — «Мерседесу» с тремя этими победами нет равных среди других команд. В 2013-м Феттель выиграл здесь в составе «Ред Булл», это был последний чемпионский год немца вместе с австрийским концерном. Ну, а в 2012 году, в инаугурационном Гран-при США на «Трассе Америк», Льюис Хэмилтон принёс победу «Макларену».

Боттас: выйти из тени

После Гран-при Малайзии Валттери Боттас признался, что переживает самый трудный момент в своей карьере. После продления контракта с командой финна преследуют постоянные неудачи, раз за разом он оказывается не просто в тени Льюиса Хэмилтона, но и проигрывает ему по несколько десятых секунды. С той гонки прошло уже три недели, но Боттасу легче так и не стало. В квалификации в Остине разница между пилотами «Мерседеса» составила 0,46 секунды. Валттери ещё повезло удержаться впереди Риккардо и Райкконена — их он опередил всего на одиннадцать тысячных.

Стартовая решётка Гран-при США:



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

5. Кими Райкконен («Феррари»)

6. Эстебан Окон («Форс Индия»)

7. Карлос Сайнс («Рено»)

8. Фернандо Алонсо («Макларен»)

9. Серхио Перес («Форс Индия»)

10. Фелипе Масса («Уильямс»)

11. Даниил Квят («Торо Россо»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Маркус Эрикссон («Заубер»)

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +5 позиций штрафа

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

16. Лэнс Стролл («Уильямс») +3 позиции

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +3 позиции

18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +15 позиций

19. Нико Хюлькенберг («Рено») +20 позиций

20. Брендон Хартли («Торо Россо») +25 позиций.

Требовать от Боттаса выступать с Хэмилтоном на равных уже в первый совместный сезон было бы преждевременно, однако к 17-й гонке разрыв между напарниками не должен достигать полусекунды. При этом, в начале сезона Валттери не просто был куда ближе к британцу, но порой и опережал его. Со стороны трудно судить, что именно у Боттаса пошло не так, но уверенность гонщика куда-то исчезла. Чтобы вернуть хладнокровие, Валттери, как и «Феррари», нуждается в сильной гонке. В этот раз ему даже не нужно бороться за победу, главная задача финна — зацепиться за Феттеля, чтобы тот не смог помешать Хэмилтону. Задача минимум — вернуться на подиум, где Боттаса не было с Гран-при Сингапура.

Сайнс: новичок задвигает «Халка»

Карлос Сайнс стал, пожалуй, главной неожиданностью квалификации Гран-при США. В первый уик-энд в новой команде от испанца многого не ждали, но он с первого же дня поехал быстрее Нико Хюлькенберга и вывел «Рено» в финальный сегмент. Похоже, все факторы сошлись, и Сайнс блестяще адаптировался к новому болиду. Теперь главное — не перегореть и провести спокойную гонку. «Рено», в конце концов, борется в Кубке конструкторов, а на фоне старта Нико Хюлькенберга с последнего ряда стартового поля, Сайнс становится главной надеждой команды.



Сайнс стартует с чистой стороны четвёртого ряда и потенциально может потеснить Эстебана Окона уже в первом повороте, в противном случае шанса побороться с «Форс Индия» может и не быть — мощный мотор играет в Остине очень важную роль. Кроме того, вместе с Карлосом с четвёртого ряда стартует Фернандо Алонсо, а позади — Перес и Масса, у которых также двигатели «Мерседес». Уик-энд начался для Сайнса очень сильно и уверенно, однако впереди трудная гонка, и ожидания от неё выросли.

Не просто флешмоб. Зачем вся Формула-1 перекрасилась в розовый Дело, которое объединило даже «Феррари» с «Мерседесом» и привело в восторг «Форс Индия».

Масса: ветеран и его «Уильямс»

Главной интригой завершающегося трансферного сезона остаётся свободная вакансия в «Уильямсе». Фелипе Масса дал ясно понять, что был бы рад продолжить выступать за команду вместе с Лэнсом Строллом. Бразилец заявил, что без него «Уильямсу» будет хуже. «Я знаю, что нужно команде, и могу это ей предоставить, — говорит он. — Будет очень жаль, если какие-то иные интересы окажутся выше спортивных».

«Уильямс», тем временем, не скрывает, что рассматривает на роль нового напарника Стролла Роберта Кубицу и Пола ди Реста. По слухам, в списке Падди Лоу также фигурируют Паскаль Верляйн и Джолион Палмер, однако их шансы оцениваются как невысокие. В паддоке «Трассы Америк» говорят, что главным кандидатом на место в «Уильямсе» после тестов на «Хунгароринге» стал Кубица.



Тем временем, в Остине Фелипе Массе предстоит стартовать с десятого места. «Уильямс» неплохо смотрится в США, и если Лэнс Стролл схлопотал штраф и стартует только 16-м, то Масса остаётся единственным реальным претендентом на очки. А они Гроуву необходимы, учитывая сильный дебют Сайнса в «Рено».

Квят: напомнить о себе

Для Даниила Квята Гран-при США может стать последним в карьере. Это одна из главных тем паддока, и отвечать на вопросы о своём будущем россиянину приходится постоянно. Единственная возможность отвлечься от этих разговоров — выйти на трассу. Трудно себе представить, какой прессинг испытывает 23-летний гонщик. Впрочем, пока всё выглядит многообещающе.



Утром в пятницу Квят вынужден был уступить болид резервисту Шону Гелаэлу, а в субботу перед квалификацией на машине сломалась подвеска. Тем не менее, Даниил успешно пробился во второй сегмент и показал весьма неплохое 12-е время, которое в связи со штрафом Ферстаппена превратилось в 11-ю позицию стартовой решётки.



В этот уик-энд Квят надеется прояснить планы «Ред Булл» относительно его дальнейших выступлений, и финиш в очках в этом разговоре был бы отличным аргументом. На данный момент последняя гонка, в которой россиянин пробился в топ-10 — Гран-при Испании, датируется 14 мая.