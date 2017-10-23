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Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

Больше, чем у Шумахера. Хэмилтон в 6-й раз выиграл Гран-при США

Финальный штурм на «суперсофте» не помог Себастьяну Феттелю.
23 октября 2017, понедельник. 00:00 Авто

Феттель из Хеппенхайма

Ночью над Остином пошёл сильный дождь, на «Трассе Америк» образовалось много воды, но к старту гонки на небе выглянуло жаркое техасское солнце, и асфальт быстро просох. Церемония представления пилотов под руководством знаменитого конферансье Майкла Баффера прошла в яркой и торжественной атмосфере, и погода не стала вносить корректив. К самой церемонии, правда, есть пара вопросов. Так, представляя Райкконена, Баффер охарактеризовал финна «всегда улыбающимся», а затем не смог с первого раза прочитать название родного города Себастьяна Феттеля… Первый блин вышел немного комом, тем не менее зрители собрались на трибунах ради гонки.

Стоило красным огням светофора потухнуть, и Хэмилтон с Феттелем синхронно сорвались со своих позиций, но «Феррари» немца разогналась лучше, и внутри первого поворота Себ вырвался вперёд. Льюис остался вторым, Боттас сохранил третье место, но сразу отстал от напарника и едва не пропустил Даниэля Риккардо, отчаянно атаковавшего «Мерседес».

На пятое место неожиданно вырвался Эстебан Окон, которому удалось подвинуть на шестую строчку Кими Райкконена, тем не менее позже финн контратаковал и вернул позицию. Алонсо опередил Сайнса в борьбе за седьмое место, а Масса отобрал у Переса девятую строчку. Квят сохранил одиннадцатую позицию, но вскоре его догнал прорывавшийся с задних рядов Макс Ферстаппен, и россиянин без борьбы пропустил гонщика «Ред Булл».

Льюис возвращается вперёд

Проиграв старт, Хэмилтон не стушевался и держался вплотную к Феттелю. Британец поставил быстрейший круг гонки и постоянно маячил в зеркалах заднего вида соперника. В атаку Льюис пошёл на шестом круге — на задней прямой с помощью DRS британец поравнялся с «Феррари» перед торможения и по внутренней траектории вышел вперёд. Оказавшись на чистой трассе, лидер «Мерседеса» взвинтил темп и быстро создал себе отрыв в три секунды.

В середине пелотона активнее всех боролся Макс Ферстаппен. Обогнав Квята, голландец опередил Серхио Переса, кругом позже прошёл Фелипе Массу. На седьмом круге Макс сломил сопротивление Фернандо Алонсо, а на одиннадцатом обогнал Эстебана Окона и вышел уже на шестое место.

Даниэль Риккардо, тем временем, передал по радио, что передняя резина начала изнашиваться. Все лидеры стартовали на «ультрасофте», в то время как Макс Ферстаппен предпочёл более жёсткий «суперсофт». На двенадцатом круге проблемы с шинами у Риккардо усугубились, и после двенадцати кругов Дэн поехал в боксы за свежим «суперсофтом».

На более свежей резине Риккардо поехал на секунду с круга быстрее лидеров и обновил рекорд гонки. Но двух кругов такого темпа «Ред Булл» не выдержал. «Мотор сдох», — передал по радио разочарованный пилот. У Дэна был неплохой шанс побороться за подиум, но в очередной раз австрийцев подвел двигатель «Рено».

Формула-1 2017. Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
22 октября 2017 года, воскресенье. 22:00 МСК
1 Льюис ХэмилтонMercedes AMG F1 1:33:50.991
2 Себастьян ФеттельScuderia Ferrari +10.143
3 Кими РайкконенScuderia Ferrari +15.779

«Подрезка» от Феттеля

После 15 круга на пит-лейн свернул Себастьян Феттель. На изношенных шинах немец терял больше других лидеров и отстал от Хэмилтона уже на пять секунд. На трассу Себ вернулся на «софте», самом жёстком из представленных в США составов. Льюис резиной был доволен, однако рекордный темп Феттеля вынудил «Мерседес» отреагировать: Боттас и Хэмилтон побывали в боксах в течение двух кругов.

С пит-лейна Хэмилтон выехал буквально под колёса «Феррари» Феттеля, но немец двумя поворотами ранее допустил небольшую ошибку и не смог воспользоваться преимуществом более прогретой резины. Льюис удержался впереди. Он быстро оторвался от соперника на полторы секунды, а на 23-м круге вернулся в лидеры гонки — британец обогнал Ферстаппена, который до последнего оттягивал свой первый пит-стоп.

Феттель смог пройти Ферстаппена только на 25-м круге, когда голландец отправился на пит-стоп. От Хэмилтона Себ к этому моменту отстал уже на 3,7 секунды, шедший третьим Боттас отстал от Феттеля на пять секунд и на три секунды опережал Райкконена. Ферстаппен из боксов вернулся пятым — в 22 секундах от лидера, но на свежем «софте».

Новое разочарование Фернандо

В этот уик-энд стало известно, что Фернандо Алонсо продлил контракт с «Маклареном» и продолжит выступать за команду в следующем сезоне, когда болиды из Уокинга получат моторы «Рено». Однако мучения с «Хондой» на этом не прекратились: ещё до середины дистанции японский движок испустил дух и потерял мощность. «Поверить в это не могу!» — кричал, не скрывая эмоций, двукратный чемпион.

Алонсо всю дистанцию сражался в очковой зоне и шёл на восьмой позиции, мог принести команде шесть очков. В итоге это девятый сход Фернандо в этом сезоне. Однако за счёт него на десятую строчку поднялся Даниил Квят. Россиянин одним из первых перешёл на «софт» и держался в паре секунд от Серхио Переса и Эстебана Окона.

Пит-стоп последней надежды

За 20 кругов до финиша активизировался Кими Райкконен. К финну постепенно приближался Макс Ферстаппен, и стало ясно, что «Феррари» попадёт под удар, если не удастся пройти «Мерседес». Райкконен догнал Боттаса, но тот не оставлял места для атак. Пока Кими готовил манёвр, в зеркалах вырос Ферстаппен — Макс был уже в полутора секундах от финнов. И «Ред Булл» внезапно свернул в боксы.

У Ферстаппена были наиболее свежие шины среди всех лидеров, однако Макс предпочёл совершить дополнительный пит-стоп и провести концовку на «суперсофте».

В принципе, голландец ничего не терял — Эстебан Окон был далеко позади. Кругом позже на пит-лейн во второй раз отправился Себастьян Феттель — он также перешёл на «суперсофт».

«Что они делают? — неудомевал Хэмилтон. — Шины же ещё в порядке». Льюис продолжал уверенно лидировать — теперь его ближайшим соперником стал Валттери Боттас, проигрывавший почти девять секунд. На хвосте у финна по-прежнему висел Райкконен, но Кими продолжал гонку на «софте». Феттель и Ферстаппен расположились на четвёртом и пятом местах, но отстали на 20 с лишним секунд. Их темп должен был оказаться выше, чем у Хэмилтона, но тот поставил рекорд первого сектора и продемонстрировал, что при необходимости готов прибавить.

Тем временем, на 42-м круге Кими Райкконен поймал на неточности Валттери Боттаса и провёл молниеносную атаку в двенадцатом повороте. Райкконен сразу же оторвался от соперника, выбросив его из зоны DRS, закрепившись на втором месте. От Хэмилтона Кими отстал на девять с половиной секунды. Феттель и Ферстаппен продолжали идти плотной парой, но никак не могли приблизиться к Льюису хотя бы на двадцать секунд. До финиша оставалось уже лишь 13 кругов, и единственной их надеждой был лишь износ резины на «Мерседесе» трёхкратного чемпиона.

Кубок конструкторов, но не титул

Под самый финиш Себастьян Феттель поставил очередной рекорд гонки и вплотную подобрался к Валттери Боттасу. Немец сначала обозначил атаку в одном из скоростных поворотов, а затем проскользнул мимо круговым «Маклареном» и «Мерседесом» Валттери в первом повороте. «Софт» Боттаса был уже в конец изношен, и вскоре он пропустил ещё и Макса Ферстаппена. «Ред Булл» мгновенно уехал вперёд, а Боттас за четыре круга до финиша отправился на второй пит-стоп.

«Машина позади тебя — Феттель», — услышал по радио Райкконен и мгновениями спустя пропустил напарника в первом повороте. За пять кругов до финиша Себастьян вернулся на второе место, в 15 секундах позади Хэмилтона. Феттель был быстрее, но отыграть такой разрыв было невозможно — Льюис блестяще распределил ресурс «софта» на дистанцию и комфортно довёл заезд до победы. Феттель финишировал вторым и впервые с Гран-при Италии поднялся на подиум, а третье место в сражении с Кими Райкконеном на последнем круге вырвал Макс Ферстаппен. Однако сразу после финиша судьи добавили Максу пять секунд — за «получение незаконного преимущества», а на подиум поднялся Кими Райкконен. Ферстаппен узнал об этом буквально на пороге подиума. Валттери Боттас закончил гонку на пятой позиции.

Шестым клетчатый флаг принял Эстебан Окон, удержавшийся впереди Карлоса Сайнса — испанец в своей дебютной гонке за «Рено» принёс команде шесть очков. Серхио Перес финишировал восьмым, Фелипе Масса занял девятое место, а Даниил Квят стал десятым и набрал ещё одно очко в копилку чемпионата.

В общем зачёте, как и предполагалось, «Мерседес» уже здесь обеспечил себе Кубок конструкторов — за три этапа до конца сезона «Серебряные стрелы» опережают «Феррари» на 147 очков и первой строчки уже не упустят. Судьба титула чемпиона мира ещё не определена, однако Льюис сделал ещё один шаг к четвёртой короне: он опережает Феттеля на 66 очков и почти наверняка станет сильнейшим уже на следующем этапе в Мексике.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при США
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