Квят в США: возвращение в Формулу-1 и очки

Пропустив два уик-энда в Азии, наш соотечественник вернулся в Формулу-1 на этапе в США. Проблемой для Даниила Квята стало отсутствие какой бы то ни было стабильности, поскольку подтвердили его исключительно на один Гран-при. Пребывая в очевидно не лучшем расположении духа после такого временного отстранения от гонок и не имея не то что контракта на следующий сезон, но и гарантированного места на три финальных этапа 2017 года, в Остине россиянину предстояло вылезти из кожи, чтобы зарекомендовать себя и обеспечить себе какое-никакое будущее в чемпионате мира.

Тренировки

В первой пятничной сессии Квят, получивший болид от перешедшего в «Рено» Карлоса Сайнса-младшего, уступал машину индонезийцу Шону Гелаэлу. Во второй сессии Даниил смог вернуться за руль и показал 13-е время, предсказуемо опередив своего напарника-новичка, коим оказался новозеландец Брендон Хартли на 17-й позиции. Увы, машина из-под испанца и его же бригада инженеров не уберегли от неполадок — в субботней тренировке наш соотечественник стал 20-м, последним, поскольку большую часть сессии ему пришлось провести в боксах из-за технических проблем.

Фото: Red Bull

Квалификация

В отсутствие технических проблем в квалификации Квят предсказуемо превзошёл Хартли. Брендон остался в первом сегменте на 18-й позиции, но ему в любом случае пришлось бы стартовать с последних рядов — ещё до начала уик-энда на машине новозеландца сменили компоненты силовой установки, что обернулось штрафом во множество позиций. Во второй части квалификационного сражения Даниил оказался 12-м. Россиянин свою первую попытку проехал на использованном комплекте резины и даже не смог повторить своего времени первого сегмента, но на последних минутах пилот вернулся на трассу на свежих шинах и снял почти секунду со своего результата, однако для выхода в финал этого оказалось недостаточно.

Гонка

Старт в Остине Квят провёл ровно. В том плане, что позиций не отыграл, но и не потерял. Даниил шёл 11-м до того момента, пока его не нагнал и не прошёл прорывавшийся из конца пелотона «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена. Особого сражения здесь не оказалось, да и глупо его было бы ожидать. Зато россиянин не собирался сдаваться без боя против «Форс Индия» Серхио Переса — мексиканец сражался в топ-10, а наш соотечественник наблюдал за битвой впереди и не особо отставал от соперников. С учётом пит-стопов впереди, в какой-то момент Квят оказался в топ-8, но на 17-м круге сам отправился в боксы и сменил свой стартовый «ультрасофт» на новый «софт» и на нём поехал до финиша.



Сходы Риккардо и Алонсо позволили россиянину выбраться на девятую позицию: он уверенно опережал «Хаас» Грожана и «Макларен» Вандорна. Даниил увидел клетчатый флаг на 10-й позиции и смог набрать пусть и один-единственный, но такой важный в этой ситуации зачётный балл. Хотя мог бы быть и девятым, но устоять под атаками «Уильямса» Фелипе Массы на более мягкой и свежей резине не сумел. Тем более что возникли проблемы с выдачей накопленной двигателем энергии, что било по скорости на прямых.

Фото: Red Bull

Работа команды и пилота

Попенять в работе самого Квята в Остине особо не на что. Сравнивать скорость россиянина с напарником как минимум не показательно, учитывая дебют Брендона Хартли в Формуле-1 и разную шинную тактику — пусть новозеландец и ехал всю гонку на более мягком типе резины, но опыт всё же имел более решающее значение в темпе на дистанции.



Насчёт команды ощущение двоякое. Инженерная бригада во главе с Марко Матассой помогла Квяту найти хорошие настройки, а стратеги выработали адекватную стратегию. В то же время технические проблемы на третьей тренировке и перебои с работой мотора в конце гонки — та самая капля дёгтя.

Цитата

«Без сомнений, моя лучшая гонка сезона! Я очень доволен результатом, и я сделал всё, что мог, чтобы набрать очки. Я наслаждался своим выступлением, это была очень чистая и приносящая наслаждение гонка — в целом хорошая работа команды. Мы справились с учётом ограниченного километража на тренировках и смогли попасть в очки. У меня на «софте» было меньше сцепления с трассой, а кроме того, были некоторые проблемы с использованием накопленной энергии на прямых, так что моя максимальная скорость упала. Я приехал сюда со свежим настроем, мы поменяли некоторые вещи в команде, чтобы придать всем новую мотивацию, и у нас некоторые новые цели. Всё сработало фантастически в этот уик-энд, и гонка была просто отличной», — весьма позитивно оценил итоги Гран-при США Даниил Квят.

Что дальше

Что дальше? Такое ощущение, что этот вопрос терзает и самого Даниила Квята, у которого контракт с «Ред Булл» есть, но никаких гарантий на участие в Гран-при даже сезона-2017, не говоря уже о следующем чемпионате, нет. По словам советника «Ред Булл» Хельмута Марко, решение относительно будущего россиянина в Формуле-1 будет приниматься в том числе по итогам этапа в США. Уик-энд безошибочный, очки есть, финиш впереди напарника — тоже, а значит надежда увидеть №26 на болиде STR12 в Мексике, Бразилии и Абу-Даби сохраняется.