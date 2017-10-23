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Формула-1
Текст: Иван Матушкин
Фото: Red Bull Media House

Хит-парад США: Квят удивил спокойствием, Феттель обманул Боттаса

А Ферстаппен был хорош во всём.
23 октября 2017, понедельник. 18:15 Авто

Лучший пилот: Макс Ферстаппен

Раз за разом 20-летний голландец не оставляет нам выбора. Льюис Хэмилтон в США почти взял чемпионский титул, но его машина была явно лучше, чем у конкурентов, да и старт британец проиграл. Эстебан Окон выиграл свою борьбу у Чеко Переса и занял место лучшего из остальных. Карлос Сайнс прекрасно дебютировал в “Рено”. Но никто из них не блеснул так, как Ферстаппен.

Стартуя с 16-го места, Макс быстро сумел прорваться, не дожидаясь пит-стопов гонщиков на более мягких шинах. Когда альтернативная тактика уже подняла его в первую пятёрку, Ферстаппен рискнул. Второй пит-стоп в момент, когда Макс на “софте” мог ехать до финиша, выглядел лишним. Но, переобувшись в “ультрасофт”, голландец, нисколько не сомневаясь, ринулся на Боттаса и Райкконена. И обоих прошёл.

Штраф отбросил Ферстаппена на четвёртое место. Но это дело стюардов. А великолепная гонка — дело Ферстаппена.

Лучший обгон: Себастьян Феттель проходит Валттери Боттаса

Валттери Боттас в Остине был объектом для лучших обгонов. Финн вёл эффектную борьбу с Дэном Риккардо, пытался сдержать Макса Ферстаппена или не пропустить Себа Феттеля. И нигде не преуспел.

Обгон Феттеля отличался не столько зрелищностью, сколько хитростью. Четырёхкратный чемпион подкараулил Боттаса на обгоне кругового и успел так нырнуть между двумя машинами, что прошёл обе. Манёвр не только подарил Себу третье, а затем и второе место. Он даже создал интригу в борьбе за победу. Пусть и сугубо теоретическую.

Конечно, был ещё обгон Ферстаппеном Райкконена. Но его отмену оставим на совести стюардов. Да и не все же места отдавать Максу.

Лучшая тактика: Макс Ферстаппен

Тактические хитрости — удел пилотов из второй десятки на старте. Или тех, кто, зная о штрафе, может выбрать не оптимальные шины в квалификации. На этот раз в таком положении был Ферстаппен.

Предполагалось, что Макс проведёт более длинный первый отрезок на “суперсофте”, пересидит медленных конкурентов из середины первой десятки, и затем поедет до финиша на “софте”. Второй пит-стоп и переход на “ультрасофт” оказались сюрпризом, но сработали прекрасно.

Похожий манёвр позже совершил Себастьян Феттель. Но его второй выезд на “ультрасофте”, по признанию немца, смог лишь сделать его гонку веселее. Себ шёл вторым до пит-стопа и финишировал на этой же позиции. Просто устроил себе борьбу с Боттасом.

Сюрприз этапа: Даниил Квят

12-е место в квалификации и 10-е в гонке — не то, за что стоит хвалить пилота. Если он едет не на “Заубере”. Даниил Квят ехал на “Торо Россо”, но его успешное выступление в США всё-таки удивило.

Квят не показал в Остине ничего феноменального. Но он выступал стабильно и уверенно. Не совершил ошибок. Не попал в аварию. Учитывая психологическую сложность ситуации вокруг Дани, такое хладнокровие сродни героическому прорыву. Мы по-прежнему не знаем, была ли эта гонка для Дани последней в Формуле-1. Но он показал ту психологическую силу, которую от него ждала команда. Неудивительно, что сам Квят остался так доволен.

Провал этапа: Валттери Боттас

Финишировать на “Мерседесе” пятым в то время, как твой напарник уверенно выигрывает гонку — в словаре Даля именно так объяснено слово “провал”. А если нет, то такое объяснение стоит добавить.

Боттас в США был просто неконкурентоспособен. Финн большим чудом опередил Райкконена и Риккардо в квалификации. Но не смог справиться ни с одним из них в гонке. Вдобавок он пропустил вперёд стартовавшего далеко позади Ферстаппена.

После летнего перерыва Валттери лишь дважды поднимался на подиум. В топ-6 хуже этот показатель только у Райкконена. А ведь Валттери осенью ни разу не сходил с дистанции.

Цитата этапа: Ники Лауда

Один из боссов “Мерседеса” после гонки выступил в защиту Макса Ферстаппена, в спорном моменте потерявшего подиум из-за штрафа.

“Это худшее решение, которое я когда-либо видел. Он не сделал ничего плохого, мы гонщики и гоняемся не на обычных дорогах. Глупо разрушать спорт такими решениями. В прошлом году при участии Чарли Уайтинга и Жана Тодта было принято решение о том, что стюарды не будут вмешиваться в эпизоды, которые не представляют опасности.

Нам следует снова это обсудить, так как это зашло слишком далеко. Макс совершил обычный обгон, и в это не следовало вмешиваться. Уайтинг постоянно говорит о том, что не следует ехать за белой линией, но почему этого не делать, если это возможно? Если это запрещено, то пусть возводят стены. Всё было согласовано в прошлом году, а теперь мы видим такое решение. Это совершенно неправильно”.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валттери Боттас Даниил Квят Макс Ферстаппен Ники Лауда Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при США
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