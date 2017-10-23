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Текст: Евгений Кустов
Фото: pbs.twimg.com

Топ-дебют Сайнса и новый провал Боттаса. Оценки гонщикам за США

Нашли две ошибки Ферстаппена, похвалили Квята и вновь удивились низкой скорости Боттаса.
23 октября 2017, понедельник. 22:30 Авто
Хит-парад США: Квят удивил спокойствием, Феттель обманул Боттаса
А Ферстаппен был хорош во всём.

Льюис Хэмилтон — 9

Поздравляем британца с тем, что теперь только невероятное стечение обстоятельств (круче, чем в 2007-м) лишит его четвёртого титула. Хэмилтон хорошо отработал Гран-при, но всё же проиграл старт Феттелю. Ну и неясно, почему командный мостик так долго не звал Льюиса в боксы, поставив лидера под атаку Себа.

Макс Ферстаппен — 9

Почему не 10? Объясняем. Во-первых, голландец в квалификации допустил ошибки в третьем сегменте, в чём сам честно признался. Во-вторых, в том самом скандальном обгоне Райкконена Макс всё-таки нарушил правила (даже если вы не согласны с нынешним регламентом Ф-1).

Эстебан Окон — 9

Француз – прям молодец. В квалификации стал лучшим из остальных, несмотря на проблемы со здоровьем. В гонке Эстебану докучали необходимость экономить топливо и активный Сайнс, и всё же Окон сохранил шестую позицию. Боттасу нужно всё сильнее переживать насчёт контракта на 2019-й.

На фоне огромного давления Даниил отработал на совесть и в квалификации, и вгонке.

Карлос Сайнс— 9

Поразительно успешный дебют испанца. Карлосу не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться к новой команде – в «Рено» могут радоваться, что не зря досрочно убрали Палмера. В минус запишем разве что пропуск Алонсо на старте.

Фернандо Алонсо – 9

Испанец после гонки вновь хвалил сам себя – и имел для этого основания. До схода Фернандо уверенно ехал восьмым между двумя гонщиками «Форс Индия», выжимая из машины максимум.

Себастьян Феттель— 8,5

Неплохо, но и неидеально. Себ ошибался на тренировках, сумел прибавить в квалификации, хорошо стартовал, но несколько вяловато сопротивлялся решающей атаке Хэмилтона. Этому удивился даже сам Льюис.

Даниил Квят— 8,5

Мы с вами уже знаем, что сильное возвращение россиянина в США не помогло сохранить место в кокпите. Так или иначе, на фоне огромного давления Даниил отработал на совесть и в квалификации, и в гонке. Жаль, что проблемы с двигателем не дали шанса обойти Переса или хотя бы не пропустить Массу. Квят снова отправляется на диван и ждёт новых решений «Ред Булл».

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Вернувшись в Формулу-1, Даниил Квят смог набрать очки — поможет ли это будущему россиянина?

Даниэль Риккардо — 8

Жаль, не увидели мы, чего мог добиться Дэн после своего агрессивного раннего пит-стопа. Раз уж Ферстаппен чуть не добрался до подиума, то Риккардо тем более должен был вступить в борьбу за топ-3. Но не судьба.

Кими Райкконен — 7,5

Противоречивое выступление. Вроде по факту он на финише оказался неподалёку от Феттеля, но при этом в квалификации сильно проиграл Себу, а в гонке далеко не всегда поддерживал темп напарника. Впрочем, на фоне Боттаса Кими смотрелся вполне пристойно.

Фелипе Масса — 7,5

Бразилец избрал необычную тактику «суперсофт» — «ультрасофт», но она всё-таки оправдала себя, раз удалось пройти Квята и атаковать Переса. И всё же после тренировок казалось, что «Уильямс»способен на большее.

Брендон Хартли — 7,5

Всегда трудно оценивать новичков. Если учитывать, что Хартли пять лет вообще не сидел за рулём «формулы» и имел неделю подготовки, то результат пристойный. В Мексике спрос будет строже, тем более что напарника заменили на менее опасного.

Серхио Перес — 7

После квалификации Чеко сетовал на блокировку Магнуссена, заставившего его потратить лишний комплект шин в Q1. Позвольте, но у Сайнса тоже был лишь один комплект, однако он квалифицировался выше. Если же учесть, что напарник Переса выступал на фоне болезни, то результат Серхио тем более вызывает вопросы. Ну а в гонке не удалось контратаковать.

Стоффель Вандорн — 7

Бельгиец вернулся к состоянию, когда он заметно медленнее Алонсо, но в оправдание Стоффеля заметим: он пока не получил ряд обновлений, которыми располагал Фернандо.

Ромен Грожан—7

«Хаас» в Остине был медленный и нервный, и Грожан на тренировках неизбежал вылетов с трассы. Однако на фоне Магнуссена его напарник смотрелся пристойно.

Маркус Эрикссон — 7

Швед был быстр и весь уик-энд опережал Верляйна, что похвально. Поставили бы балл повыше, если бы не необязательная атака Магнуссена, закончившаяся столкновением.

Если учитывать, что Хартли пять лет вообще не сидел за рулём «формулы» и имел неделю подготовки, то результат пристойный.

Валттери Боттас— 6,5

Финн не в силах переломить тенденцию и вновь оказаться рядом с Хэмилтоном. Валттери много проиграл в квалификации, а в гонке временами смотрелся неплохо, но износил шины. Пропуск вперёд Райкконена и Ферстаппена на фоне уверенной победы Хэмилтона — это печально.

Лэнс Стролл— 6,5

Всё для канадца пошло не так после провала в квалификации, связанного с перебоями а работе мотора. Казалось, что на довольно быстрой технике Лэнс отыграется в гонке, но этогопроизошло не в полной мере. Да, формально 11-е место, но на практике Стролл был далёк от очков и Массы.

Кевин Магнуссен— 5,5

Датчанин не получил штрафов за две стычки с «Зауберами», но, может, неслучайно, что к Магнуссену так и липнут аварии? Агрессивный стиль имеет свои издержки. Также напомним про провал в квалификации, где Кевин стал последним.

Датчанин не получил штрафов за две стычки с «Зауберами», но, может, неслучайно, что к Магнуссену таки липнут аварии?

Паскаль Верляйн— 5,5

У немца что-то пошло не так. Сначала вылет на решающем круге в квалификации, затем ранняя авария с Магнуссеном (имело смысл пройти роковой поворот пошире). Нужно реабилитироваться в Мексике.

Нико Хюлькенберг — б/о

Палмер, покинув «Рено», словно передал своё проклятье — но не преемнику, а экс-напарнику. И если замена двигателя была плановой, то проблемы на первых же кругах гонки — едва ли. Жаль, что мы так и не получили шанса сравнить Нико с Сайнсом.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
23 октября 2017, понедельник
21:35 Источник: «Торо Россо» не видит смысла продолжать сотрудничество с Квятом
20:37 Феттель: Арривабене — настоящий лидер «Феррари»
19:43 Андретти: Райкконен выдавил Ферстаппена за пределы трассы
19:23 В «Торо Россо» объявили, что на Гран-при Мексики выступят Гасли и Хартли
18:54 Вольф — о Верляйне: в какой-то момент пилот должен становиться самостоятельным
18:04 Сало: другие пилоты не получали преимущества, проезжая по обочине
17:37 Сайнс: итоги гонки превзошли ожидания
16:17 Хартли: не думал о возможности продолжения выступлений в «Торо Россо»
15:09 Росберг: обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим
14:26 Гасли: конечно, я разочарован отменой этапа «Супер Формулы»
13:58 Хорнер: Йос Ферстаппен имеет право на гневные высказывания в адрес ФИА
13:06 Феттель удивлён проблемами с темпом «Феррари» в гонке Гран-при США
12:49 Количество штрафных баллов Квята сократилось до восьми
12:33 Штайнер: у «Хааса» были все проблемы, какие только могли возникнуть
11:48 Хорнер: Ф-1 нужно пересмотреть ограничение пределов трека
11:01 Хюлькенберг — о сходе в Остине: иногда всё как будто против тебя
10:34 Квят: пилотируя машину в Остине, я не пытался спасать карьеру
10:28 Абитебуль: дебют Сайнса получился ярким
09:42 Йос Ферстаппен призвал уволить Чарли Уайтинга
07:00 Хэмилтон облил Болта шампанским и повторил фирменный жест ямайца. Фотообзор
03:34 Окон: в США «Форс Индия» достигла максимально возможного результата
03:34 Алонсо: на Гран-при США «Макларен» заслуживал каких-то очков
03:10 Перес: в конце гонки было сложно защищаться от Массы и Квята
02:57 Риккардо: не собирался ехать за Боттасом всю гонку
02:50 Ферстаппен: у пилота должна быть возможность высказать своё мнение стюардам
02:30 Труэкс выиграл гонку NASCAR в Канзасе
02:19 Лауда — о штрафе Ферстаппена: худшее решение, которое я когда-либо видел
02:06 Боттас: я не мог достаточно беречь шины, и темп упал
02:02 Масса: синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину и стать восьмым
01:56 Хэмилтон: был удивлён, что Феттель не защищался сильнее
01:43 Эггинтон: Квят не мог ответить на атаку Массы из-за проблемы с батареей
01:41 Хартли: надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт
01:34 Квят: без сомнений, моя лучшая гонка сезона!
01:32 Лауда про штраф Ферстаппена: трудно представить более глупое решение
01:28 Элиссон: победа «Мерседеса» в КК — одна из самых эпичных за последние годы
01:21 Райкконен: думал, что достаточно прикрывался от Макса в том повороте
01:12 Вольф: Хэмилтон не допускает ошибок с самого лета
01:09 Стюарды Гран-при США: Ферстаппен покинул трассу не менее чем на полметра
01:07 Ди Реста про штраф Ферстаппена: было принято правильное решение
00:56 В «Ред Булл» обвиняют конкретного стюарда
00:55 Справедливо ли оштрафовали Макса Ферстаппена?
00:42 Хорнер: невероятно жёстко давать Максу наказание
00:38 Ферстаппен: такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт
00:32 Феттель: должны признать, что в гонке не могли ехать со скоростью «Мерседеса»
00:26 Алонсо: в последних нескольких гонках потеряли 20 или 30 очков
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