Спорный момент. Обгон Ферстаппена: было ли нарушение?

Иван Матушкин: За пределы трассы в Остине выезжали все кому не лень. Самый яркий тому пример – Боттас, в борьбе с Риккардо. Очевидно же, что ситуации идентичные. Но Валттери проиграл позицию, вот его и не тронули. Хотя и Ферстаппена ни за что наказали, как мне кажется.

Виталий Крысанов: Ну серьёзно, обгон по обочине – это нормально?

И.М.: Это нельзя назвать обгоном по обочине. Макс начал объезжать Райкконена до того, как тот сузил траекториию. И что ему оставалось делать, бить по тормозам? Кими поздно понял, что пропустил атаку. Смотрим повтор с камеры на «Ред Булл» – голландец начинает обгон, затем финн смещается в его сторону, и Макс шарахается от него на поребрик. Райкконен позволил ему начать манёвр, а потом закрыл путь. Какие у Ферстаппена были варианты? Идти на аварию?

В.К.: Макс нырнул там, где Кими не ожидал – факт. И это было очень круто, да. Если бы Райкконен, одурев от такой наглости, сделал бы какую-то глупость (а он почти это исполнил, бросив газ на финишной прямой), или просто с испугу отвернул в сторону, позволив сопернику занять апекс, манёвр Ферстаппена сработал бы, и это был его единственный шанс на подиум. Он большой молодец, что попробовал.

Кевин тормозил слишком поздно для такого угла – он же не вписался в поворот даже с учётом удара в «Заубер»!

Но – Кими не дрогнул (в повороте), и Макс обогнал его, выехав всеми четырьмя колёсами за пределы трассы. В момент обгона он полностью находился на поребрике. Очень красивый обгон, смелый, но – увы, не по правилам. То, что штраф противоречит духу гонок, – другой вопрос. Мне тоже безумно обидно, что Макс получил штраф за этот потрясающий обгон.

Видео эпизода вы можете посмотреть в «инстаграме» @F1.

Что стоило сделать? Ферстаппен просто должен был пустить Кими обратно. Ну, или отыгрывать у него пять секунд, что ему ведь почти удалось.

И.М.: Суть в том, что прямо перед тем, как Макс выехал с трассы, Кими сделал движение вбок, от которого Макс и дёрнулся. Конечно, Райкконен оборонял позицию. Но когда сбоку от тебя уже есть машина, ты не должен смещаться в эту сторону. По крайней мере не в том месте. Макс даже не успел бы сбросить скорость и пристроиться сзади. Только отъехать вбок. И если Кими не оставил шанса, то в чём виноват Макс?

Райкконену надо было ехать, учитывая болид «Ред Булл» сбоку, сохранять траекторию и за счёт лучшей тяги на выходе удерживать позицию. Вместо этого он – от неожиданности или ещё чего – чуть не спровоцировал аварию. И Макс имел полное право ехать дальше. Голландец съехал на обочину не в результате собственной ошибки или желания.



В.К.: Я не увидел в этом эпизоде смещений в адрес соперника, дёрганий и т.д. Я видел потрясающий по дерзости манёвр, когда, имея преимущество в скорости, Макс нырнул внутрь поворота. Иными словами, выехал на обочину как раз по собственному желанию. Никак не в результате действий Кими. Но – ещё раз – он сделал это, понимая, на что может рассчитывать, и я сказал об этом выше.

Если бы Кими дрогнул, манёвр сработал бы, и это был единственный шанс Макса на подиум.

И.М.: То есть на повторе с машины Ферстаппена ты не видишь явного рывка Кими вправо?

В.К.: Вижу. Что вполне естественно для правого поворота. Не забывай, что дело было в сложной связке из быстрых правых поворотов, которую без таких вот «рывков» никак не преодолеть.

И.М.: Когда Макс начинал свою атаку, Райкконен ещё не поворачивал. Кими пустил соперника внутрь ещё перед поворотом. А значит, был обязан брать более широкую траекторию.

В.К.: Разумеется, тогда не поворачивал. Ведь до нужного поворота, который мы обсуждаем, они в тот момент ещё не доехали. Ну и я совершенно не согласен, что Кими что-то здесь проспал, атака Ферстаппена не была следствием какой-то ошибки или промаха финна. Просто у Макса было преимущество в скорости, и он – что естественно – пытался реализовать его.

Прямо перед тем как Макс выехал с трассы, Кими сместился вправо, лишив соперника вариантов.

Ну ладно. Помимо обгона Ферстаппена на Гран-при США были и другие неоднозначные эпизоды. Например, блокировки в квалификации – Магнуссен испортил круг Пересу, Стролл едва не подставился под Грожана. Две более чем явные помехи. Пилот «Хааса» позже оправдывался: инженер сообщил ему, что гонщик за ним также на круге прогрева. Но это же не повод забывать про зеркала!

Стролл вообще чуть не устроил завал на ровном месте. Проспал – так хоть не дёргайся в панике, дай себя просто объехать! С тремя позициями штрафа для Кевина я согласен, три позиции Лэнсу – мало. Устрой он аварию – почти наверняка поставил бы себя на грань отстранения на один этап.

Видео эпизода вы можете посмотреть в «инстаграме» @F1.

И.М.: Здесь мне добавить нечего. Зато есть что сказать о пилотаже Магнуссена в гонке, где сначала он ударил Верляйна, а затем и сам получил удар от Эрикссона.

Обычно я защищаю агрессивный стиль датчанина, но в первом случае он явно ошибся. Кевин выбрал траекторию, по которой просто не мог нормально вписаться в поворот. Они смогли бы разъехаться только в том случае, если бы гонщик «Заубера» вдруг резко затормозил. Кевин атаковал на позднем торможении, в стиле Ферстаппена, но делал это крайне неумело. Вина Магнуссена тут очевидна.

Что до отсутствия штрафа, то, вероятно, это объясняется первым кругом. В большинстве случаев в нынешнем сезоне стюарды стараются не наказывать пилотов за столкновения в стартовой толкучке. Если не произошло ничего выдающегося. В этот раз ничего выдающегося не произошло. Хотя я бы наказал Магнуссена, но только пятью секундами штрафа.

В.К.: Эта авария – целиком и полностью творение Кевина. Верляйн, который был чуть впереди и на «главной» траектории, заходил в поворот с оглядкой на соперника, оставив тому полно места внутри. Но Магнуссен тормозил слишком уж поздно для такого угла – он же не вписался даже с учётом удара в «Заубер»! Контакт оказался результативным, Паскаль сошёл – так почему же Магнуссен избежал наказания? Должен был получить проезд по пит-лейну, на мой взгляд.

И.М.: Что до момента с Эрикссоном, то швед, мне кажется, сделал всё, что мог, чтобы избежать столкновения. Магнуссен же не особо ради этого старался. Поэтому эпизод вполне можно оставить без последствий.

В.К.: Но ведь Маркус же и сделал всё, чтобы его устроить! В том же повороте, кстати. Нырок шведа был сумасшедшим, и пусть он почти вовремя понял свою ошибку, всё же зацепил «Хаас». Отчасти потому что Кевин не стал расширять траекторию. Формально манёвр Эрикссона тянет на пять секунд штрафа, хотя Магнуссену они не помогли бы – датчанин потерял на развороте больше.