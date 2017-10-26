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Текст: Евгений Кустов
Фото: Reuters

Почему сезон-1997 — лучший в истории Формулы-1

20 лет назад в Формуле-1 было реально круто. И дело даже не в аварии Шумахера и Вильнёва.
26 октября 2017, четверг. 12:15 Авто

Да, мы выбрали провокационный и привлекательный заголовок, чтобы вы кликнули. Но ни капли лжи в материале нет: ничего лучшего с 1992 года, когда Формулу-1 начали транслировать в России, вы не видели. Да и вообще сезон-97 – украшение формульной истории. Сейчас мы легко это докажем.

Кто последний за победой?

В 2017-м все готовы порадоваться, что «Феррари» начала конкурировать с «Мерседесом», и в их спор изредка встревает «Ред Булл». Кто-то даже восторженно называет нынешний чемпионат «классическим». Позвольте, но как тогда быть с великолепным 1997-м?

Да, там за чемпионство тоже бились лишь два гонщика, но ни о каком доминировании «Уильямса» и «Феррари» не было и речи. Регулярно на первые роли выходил «Макларен», но зачастую лидерство Хаккинена и Култхарда заканчивалось пожаром мощных, но жутко ненадёжных моторов «Мерседес». И всё же команда Рона Денниса заслуженно взяла три победы.

До своей аварии в Монреале нервы Шумахеру и Вильнёву трепал Оливье Панис на «Просте» (экс-«Лижье»), стабильно приезжавший на подиумы благодаря достойной технике и шинам «Бриджстоун». Время от времени напоминал о былом величии «Бенеттон», в хорошие дни грозной формой обладал «Джордан» с юными Физикеллой и Шумахером-младшим. Стрельнуть могли «Эрроуз» и «Стюарт», небезнадёжно смотрелся и «Заубер». Четыре команды выиграли гонки, ещё три были к этому близки, причём по чистой скорости, а не из-за случайности — великолепный результат!

Местное время: лидерство Трулли на «А1-Ринге»
В преддверии австрийского этапа вспоминаем дебютанта Ярно Трулли, который в 97-м за рулём «Проста» претендовал на победу в Шпильберге.

Свистопляска результатов

В наши дни мы рассуждаем, кому из фаворитов трасса подойдёт лучше. Счастливчик нацеливается на победный дубль, менее удачный соперник — просто на топ-3. 1997-й посмеётся над подобным «разнообразием» результатов: за весь год Вильнёв и Шумахер НИ РАЗУ вместе не поднялись на подиум! Да, не обошлось без глупых ошибок и обидных технических сходов, три раза они становились первым и четвёртым, но факт есть факт.

От трассы к трассе результаты варьировались, словно кто-то брал кубики с фамилиями гонщиков и выбрасывал их в случайном порядке, выводя вперёд новых героев и отправляя в бездну недавних счастливчиков.

Шинные войны

Когда у болельщиков спрашивают, что им хотелось бы вернуть в Формулу-1, популярны два ответа: дозаправки и конкуренцию шинников. В 1997-м было и то, и другое. И шинная война между «Гудьиром» и «Бриджстоуном» шла что надо! Доминаторы Ф-1 из «Гудьира» обросли жирком, успокоились и были весьма удивлены, когда «Бриджстоун» начал давать бой, даже не располагая топ-командами.

На некоторых трассах японские шины были особенно хороши, а вот «Гудьир» славился тем, что нередко поставлял бракованные комплекты шин, из-за которых пилотам приходилось идти на лишние пит-стопы. Тут вам и максимальное разнообразие результатов, и неожиданные перестановки по ходу гонки — что может быть лучше для болельщика. Если, конечно, дефектный комплект попался не вашему любимому пилоту. Забегая вперёд: через год «Гудьир» потерпит поражение и покинет Формулу-1. Символом ухода станет порванная на «Сузуке» покрышка на болиде Шумахера.

«Эрроуз» под управлением Деймона Хилла вдруг превратился в лучшую машину пелотона и вёз чемпиона-96 к победе, пока перед финишем не застрял на третьей передаче.

Шок-выступления

Все мы любим красивые либо шокирующие истории — в 1997-м их было сколько душе угодно. Возьмём, например, последнюю в карьере победу Герхарда Бергера. Австриец пропустил несколько гонок из-за болезни, в этот момент погиб его отец, а на трассе Герхарда достойно подменил Алекс Вурц, что привело к вопросам — а нужно ли Бергеру возвращаться? Нынешний глава DTM ответил на это доминирующей победой в Хоккенхайме.

Великое поражение: как Хилл и «Эрроуз» едва не выиграли Гран-при Венгрии
Ровно 20 лет назад Деймон Хилл едва не сотворил одно из главных чудес в истории Формулы-1. Но «Эрроуз» всё же превратился из кареты в тыкву.

Всем памятен Гран-при Венгрии, когда «Эрроуз» под управлением Деймона Хилла вдруг превратился в лучшую машину пелотона и вёз чемпиона-96 к победе, пока перед финишем не застрял на третьей передаче из-за отказа гидравлики. И всё же это был невероятный, абсолютно неожиданный подиум.

А как насчёт этапа на «Нюрбургринге», когда Ральф Шумахер на старте выбил из гонки брата?! Вот сюжет: казалось, что родной брат лишил Михаэля всех шансов за титул, ведь за два Гран-при до финиша Шумахер-старший теперь уступал Вильнёву 9 очков. Кто бы мог подумать, что перед финалом лидировать в чемпионате будет именно Красный Барон.

Ральф Шумахер выбивает брата на старте Гран-при Люксембурга

Ральф Шумахер выбивает брата на старте Гран-при Люксембурга

Фото: Reuters

Мы могли бы ещё вспомнить феноменальное доминирование Шумахера в Монако, выигрыш Вильнёва в Аргентине на фоне проблем со здоровьем, борьбу Физикеллы за победу в Германии, аварию Паниса в Канаде, лидерство Трулли в Австрии, спорную дисквалификацию Вильнёва и мастерские обгоны Ирвайна в Японии, крах «Лолы», которую спонсор заставил дебютировать в Формуле-1 на год раньше, а потом бросил после первой же провальной гонки… Ну вы поняли: это был сезон-конфетка.

Местное время: крах «Лолы» в Мельбурне
В канун Гран-при Австралии вспоминаем «Лолу», дерзкая попытка которой выйти на старт в Мельбурне в 97-м стоила команде жизни.

Херес

Этот год не мог закончиться как-то банально, не правда ли? Гран-при Европы принёс нам то самое столкновение в борьбе за чемпионство — а какая развязка в гонках может быть круче? «Злодей» застревает в гравии, в то время как его соперник добирается до финиша и становится чемпионом. Последующее лишение Шумахера всех очков за сезон — мелкий фарс, видимость сурового наказания, уже никак не повлиявшего на эпичное окончание сезона.

Три в одном: история самой удивительной квалификации в истории Формулы-1
20 лет назад гонщик Формулы-1 показал лучшее время, но оказался только третьим. Самая невероятная квалификация!

В этом окончании также были первая в карьере победа Хаккинена (как намёк на расклад следующего сезона), четвёртая стартовая позиция Хилла и финальная гонка «Уильямса» в знаменитых цветах «Ротманс». А ещё — последний успех «Рено» перед уходом на несколько лет и заключительный Гран-при при старом регламенте Формулы-1. Дальше чемпионат ждали более узкие машины и уродские канавки на колёсах. Но это уже совсем другая история, а 26 октября 1997 года мы закрыли в Хересе потрясающий чемпионат.

Формула-1. Сезон-1997. Личный зачёт.

1. Жак Вильнёв («Уильямс») — 81 очко, 7 побед
(DSQ). Михаэль Шумахер («Феррари») — 78 очков, 5 побед
2. Хайнц-Харальд Френтцен («Уильямс») — 42 очка, 1 победа
3. Дэвид Култхард («Макларен») — 36 очков, 2 победы
4. Жан Алези («Бенеттон») — 36 очков
5. Герхард Бергер («Бенеттон») — 27 очков, 1 победа
6. Мика Хаккинен («Макларен») — 27 очков, 1 победа
7. Эдди Ирвайн («Феррари») — 24 очка
8. Джанкарло Физикелла («Джордан») — 20 очков
9. Оливье Панис («Прост») — 16 очков
10. Джонни Херберт («Заубер») — 15 очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Уильямс Феррари Деймон Хилл Жак Вильнёв Михаэль Шумахер Бриджстоун Легенды спорта
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