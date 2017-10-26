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Формула-1
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: Reuters

Четвёртый титул Хэмилтона, дуэль новичков и другие интриги Гран-при Мексики

Удастся ли дебютантам из «Торо Россо» навязать бой «Рено» и станет ли Хэмилтон уже в эти выходные самым титулованным пилотом Британии?
26 октября 2017, четверг. 17:45 Авто

До конца сезона-2017 остаётся всего три гонки. Ещё пару месяцев назад казалось, что сражение за титул между Хэмилтоном и Феттелем будет идти до самого последнего круга финального Гран-при, но финальные аккорды этого сражения звучат уже сейчас. В США «Феррари» окончательно проиграла Кубок конструкторов, а теперь Себастьяну Феттелю нужно настоящее чудо, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на чемпионство.

Представляем главные интриги Гран-при Мексики, 18-го этапа чемпионата мира Формулы-1.

Победит ли кто-нибудь «Мерседес»?

На обновлённый автодром имени братьев Родригес в Мехико Формула-1 вернулась лишь в 2015-м, и предстоящая гонка — только третий в новейшей истории «Больших призов» визит в Мексику, хотя первый этап здесь состоялся ещё в 1963 году. В последние два раза равных здесь не было «Мерседесам» — год назад выиграл Льюис Хэмилтон, а в 2015-м первенствовал Нико Росберг. Британец к тому моменту уже обеспечил себе чемпионство и просто доезжал сезон. В этом году «Серебряные стрелы» остаются фаворитами, но за победу придётся побороться.

Мексиканская трасса расположена высоко над уровнем моря, где более разреженный воздух, а потому нынешние турбированные моторы будут недополучать кислород и немного сдадут в мощности. Это немного нивелирует разницу в мощности моторов. Кроме того, по той же причине — из-за разреженного воздуха — аэродинамика автомобилей будет генерировать меньше прижимной силы, а потому антикрылья будут выкручены на максимум.

Всё это играет на руку соперникам «Мерседеса», который в конфигурации для максимальной прижимной силы смотрится хуже болидов «Ред Булл» и «Феррари». Так, SF70H уверенно завоевала дубли в Монако и Венгрии, а аэродинамика RB13 считается одной из самых совершенных на пит-лейне. При этом турнирных задач ни у «Феррари», ни у «Ред Булл» практически не осталось: австрийцы уже давно не участвуют в чемпионской гонке, а шансы Феттеля тают на глазах, зато оба коллектива отчаянно нуждаются в победе и готовы рисковать — терять им больше нечего.

Долго ли ещё ждать четвёртый титул Хэмилтона?

После катастрофической для Себастьяна Феттеля азиатской серии Гран-при борьба за титул превратилась в формальность — Льюису Хэмилтону достаточно финишировать в Мексике пятым, и он гарантированно станет чемпионом 2017 года. Даже если Хэмилтон не финиширует, он всё равно может стать чемпионом уже сейчас: обоюдный сход автоматически сделает Льюиса недостижимым для Феттеля в двух оставшихся гонках — Себу остаётся только побеждать и надеяться на проблемы соперника. Тем не менее почти наверняка уже в эти выходные Хэмилтон станет самым титулованным гонщиком Британии.

Гран-при Мексики. Статистическая информация

Длина: 4304 м.
Количество кругов: 71 (305 км).
Шины: «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».
DRS: две — на стартовой прямой и после 3-го поворота.
Рекорд трассы в гонке: 1.20,521 (Нико Росберг, «Мерседес», 2015 год).
Рекорд трассы в квалификации: 1.18,704 (Льюис Хэмилтон, «Мерседес», 2016 год).
Рекорд по количеству побед в ГП Мексики: Джим Кларк, Ален Прост и Найджел Мэнселл — 2.

С 1950 года в гонках Формулы-1 в общей сложности приняли участие 169 подданных английской королевы. 19 из них выигрывали Гран-при, больше всех побед у Хэмилтона — 62, в два раза больше, чем у любого другого британца. Десять становились чемпионами, и чаще всех — Льюис Хэмилтон и Джеки Стюарт, у которых в данный момент по три титула. Таким образом, четвёртое чемпионство — последняя регалия, отделяющая Хэмилтона от звания наиболее заслуженного британского гонщика всех времён.

«Торо Россо» 2.0: Гасли и Хартли — кто кого?

Интрига вокруг состава «Торо Россо» отчасти разрешилась. К сожалению для российских болельщиков, не в пользу Даниила Квята — в Мексике и в двух оставшихся после неё гонках Фаэнцу будут представлять последний чемпион GP2 Пьер Гасли, а также чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Брендон Хартли. Хельмут Марко ещё не определился с составом на сезон-2018, так что обоим гонщикам ещё нужно доказать свою скорость, поэтому будет интересно сравнить дебютантов на трассе.

Впрочем, стоит отметить, что у Пьера Гасли опыта всё же побольше, чем у Брендона Хартли. Во-первых, француз много лет работал с резиной «Пирелли» и проводил регулярные сессии на симуляторах, в то время как Хартли уже давно ничего не водил в открытом кокпите. Во-вторых, Гасли отъездил в «Торо Россо» уже два этапа и лучше знаком с командой. В то же время Гасли ещё ни разу не гонялся в Мексике, а Хартли дважды выигрывал «6 часов Мексики», включая гонку этого сезона, состоявшуюся в начале сентября.

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Кубок конструкторов: продолжит ли прорыв «Рено»?

От выступлений Гасли и Хартли теперь также зависит итоговая картина Кубка конструкторов, где самая напряжённая борьба развернулась между «Торо Россо» и «Рено». Разрыв между командами теперь составляет всего пять очков — пока впереди Фаэнца, но только в предыдущей гонке Энстоун усилиями Карлоса Сайнса отыграл пять баллов. И, похоже, в борьбе этих двух команд шансы «Рено» предпочтительнее.

Победители пяти последних Гран-при Мексики:

2016 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2015 — Нико Росберг («Мерседес»)
1992 — Найджел Мэнселл («Уильямс-Рено»)
1991 — Риккардо Патрезе («Уильямс-Рено»)
1990 — Ален Прост («Феррари»).

Первые четыре места Кубка конструкторов уже фактически распределены — скорее всего, уже в Мексике положение будет зафиксировано окончательно. А вот до пятого места «Рено» дотянуться по силам — сейчас французов отделяют от «Уильямса» 20 очков. Если всё для Хюлькенберга и Сайнса будет складываться удачно, трёх этапов может быть достаточно для рывка на пятую строчку.

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Выберется ли из ямы «Хаас»?

Недавний Гран-при США для «Хааса» сложился просто катастрофически. При домашних трибунах подопечные Джина Хааса выглядели несколько беспомощно, в квалификации боролись с «Зауберами», а на финише только Грожан смог опередить Эрикссона — Магнуссен оказался последним. При этом никаких серьёзных проблем у команды не возникло. «Просто не было скорости», — развёл руками руководитель коллектива Гюнтер Штайнер.

Расписание уик-энда (время московское)

27 октября
18:00 — первая тренировка
22:00 — вторая тренировка.

28 октября
18:00 — третья тренировка
21:00 — квалификация.

29 октября
22:00 — гонка.

В этом сезоне «Хаас» выступает крайне нестабильно, а удачные гонки чередуются с оглушительными провалами. Если в «Хаасе» надеются побороться с «Рено» и «Торо Россо» в Кубке конструкторов, то инженерам уже сейчас необходимо разобраться с автомобилем. «В данный момент наша ахиллесова пята — это шины, — говорит Ромен Грожан. — Мы работаем, чтобы найти ответы. Пока их нет, но иногда нам удавалось нащупать верное направление. Нужно приехать на трассу, а там видно будет».

Прогноз погоды

Уик-энд в Мехико обещает быть солнечным и тёплым, однако вероятность осадков в день гонки всё же остаётся. Метеорологи оценивают её в 20%.

27 октября: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 24°С.

28 октября: переменная облачность, вероятность осадков — 10%, ветер — 4 м/с, 22°С.

29 октября: переменная облачность, вероятность осадков — 20%, ветер — 4 м/с, 22°С.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Феррари Хаас Ф-1 Брендон Хартли Карлос Сайнс-младший Льюис Хэмилтон Пьер Гасли Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Мексики
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