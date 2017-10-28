До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Даниил Квят
Текст: Дмитрий Захарченко
Фото: РИА Новости

На обочине: кто мешает Даниилу Квяту остаться в Формуле-1

У Квята нет ни спонсоров, ни покровителей. Сможет ли россиянин за счёт прежних результатов найти себе новое место?
28 октября 2017, суббота. 12:00 Авто

В Мехико Хельмут Марко и Кристиан Хорнер окончательно подтвердили, что «Ред Булл» больше в услугах Даниила Квята не нуждается. «Он больше не с „Ред Булл“, — подтвердил, в свою очередь, Франц Тост. — И теперь волен делать всё, что угодно». Это значит, что в отличие от ряда других бывших воспитанников — Себастьена Буэми и Антонио Феликса да Кошты, на комбинезоне россиянина австрийских логотипов больше не будет — где бы его карьера ни продолжилась. А Квят и «Ред Булл» теперь фактически чужие люди.

Кроме «Торо Россо», с составом на сезон-2018 не определились ещё две команды: «Уильямс», середняк с великим прошлым, и записной аутсайдер текущего сезона «Заубер». Признаем честно, попасть в любую из них Квяту будет чертовски трудно, ни в Гроуве, ни в Хинвиле Даниил не фигурирует в шорт-листах главных претендентов. Тем не менее, взглянем на трансферный рынок ещё раз — в свете не самых приятных для российских болельщиков новостей.

О возможном переходе Квята в «Уильямс» писали журналисты, эту идею в интервью Sky Sports поддержал Кристиан Хорнер, однако Падди Лоу никак эту перспективу не прокомментировал.

Вакансия: быстрый напарник для канадского дебютанта

Британская команда ищет (не слишком) быстрого пилота для выступлений в чемпионате мира бок о бок с восходящей канадской звездой. Рассматриваем резюме возрастных кандидатов!

В распоряжении «Уильямса» довольно длинный список претендентов на место напарника Лэнса Стролла. Здесь и самый молодой чемпион DTM, и знаменитый в прошлом польский ветеран, и бразильский гонщик, ровно восемь секунд бывший чемпионом мира, и даже репортёр британского телевидения! С недавних пор список пополнил и Даниил Квят — россиянина видели общающимся с Падди Лоу, фактически главным человеком в команде. Это, впрочем, ничего не значит, и Квят, увы, находится в конце длинного списка кандидатов.
Несколько дней назад британские инсайдеры пустили слух о том, что «Уильямс» объявит состав на следующий год только по окончании текущего сезона. Фелипе Масса, нынешний пилот команды, хотел, чтобы «Уильямс» принял решение до Гран-при Бразилии, его домашнего этапа. «Они чётко знают, что я хочу остаться в команде и знают, что я могу ей дать, — заявил Масса. — Будет жаль, если решение будет приниматься не из спортивных соображений». Со стороны трудно судить, что именно может дать стагнирующей команде пилот, который ещё год назад с лёгким сердцем собирался на пенсию.

Главным кандидатом на эту позицию называют Роберта Кубицу. Поляк хорошо показал себя на тестах с «Рено» и, судя по всему, смотрелся лучше Пола ди Ресты в сравнительных тестах — и это при том, что у шотландца в активе был полноценный Гран-при! Падди Лоу подтвердил, что «Уильямс» также рассматривает Паскаля Верляйна. С тех пор как «Заубер» вновь стал сателлитом «Феррари», перспективный немец рискует потерять место призового пилота, но Тото Вольф обещал помочь протеже. Изначально предполагалось, что «Мартини» — алкогольный бренд, титульный спонсор команды — требует от Гроува хотя бы одного пилота старше 25, тем не менее Лоу дал понять, что это вопрос решаемый.

Даниил Квят в числе возможных кандидатов появился только на прошлой неделе, при этом ни команда, ни сам пилот этого пока не подтверждают. О возможном переходе Квята в «Уильямс» писали журналисты, эту идею в интервью Sky Sports поддержал Кристиан Хорнер, однако Падди Лоу никак эту перспективу не прокомментировал. Даниилу сейчас 23 (24 исполнится в апреле), и возраст играет против него, как и отсутствие каких-либо связей с «Мерседесом». Однако из всех перечисленных выше кандидатов только у него есть опыт работы в топ-командах нынешней турбоэры, только он за последние два года поднимался на подиум. Да и вообще, гонщик из России с рекламой «Мартини» на болиде, — что может быть круче?

Почему выбор «Уильямса» между Кубицей и ди Рестой — это печально
К Роберту вопросов нет. А вот некогда великий «Уильямс» скатился до выбора между огромным риском и вероятным разочарованием.

Вакансия: гонщик-продавец рекламных площадей

Независимая компания из Хинвиля приглашает специалиста по продаже рекламы на автомобильной технике. Требования: наработанная база контактов и опыт ведения переговоров. Диплом об успешном окончании младших серий приветствуется, но не обязателен.

«Заубер» в этом году откатился на самое последнее место Кубка конструкторов, и в данный момент шансов выбраться оттуда у Хинвиля нет. Так, занимающему предпоследнее место «Макларену» «Заубер» проигрывает 17 очков — за последние два года швейцарцы в общей сложности набрали меньше. Однако благодаря вливаниям Longbow Finance и поддержке «Феррари», на орбиту которой «Заубер» в этом году вернулся, Хинвиль наконец обрёл хотя бы минимальную уверенность в завтрашнем дне. И возможно на этом базисе новый руководитель команды Фредерик Вассёр сможет вернуть её хотя бы в середняки. Это, впрочем, дело куда более отдалённой перспективы, чем следующий сезон.

В данный момент команду представляют Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. Спонсоры Эрикссона, по слухам, тесно связаны с Longbow Finance, а потому предполагается, что позиции шведа прочны. А вот для Верляйна места, скорее всего, не окажется — вторая вакансия забронирована за одним из юниоров академии «Феррари», которым наверняка станет Шарль Леклер. Возможно, «Скудерии» даже удастся каким-то образом выторговать себе и второе место — для Антонио Джовинацци, и тогда без места останется и Маркус Эрикссон.

Даниил Квят в эту компанию, увы, не вписывается совершенно. В данный момент «Зауберу» подходят только три типа пилотов: рента-драйвер (Эрикссон), восходящая звёзда (Леклер) или успешный в прошлом ветеран, способный собрать вокруг себя команду и вести её вперёд — таким для «Лотуса» в начале десятых стал Кими Райкконен, после ухода которого Энстоун оказался на грани коллапса. На такую роль могли бы подойти Дженсон Баттон, Фелипе Масса или Роберт Кубица, но у россиянина достаточного авторитета для этого нет. В таком случае для Хинвиля Квят может представлять ценность только вместе со спонсорами, но финансовая поддержка россиянина не перекроет ни вложений Longbow Finance, ни протекционизма «Феррари».

Команды Формулы-1 тратят рекордные деньги. Это очень плохо
В 2016 году команды Формулы-1 потратили почти полтора миллиарда евро. Откуда такие деньги и не убивают ли они Ф-1?

Резюме: самый успешный российский пилот

Самый успешный российский пилот ищет работу. Опыт работы: провёл свыше 70 Гран-при, дважды поднимался на подиум, заработал свыше 130 очков. Дополнительные навыки — чемпион GP3, сертификат об окончании школы «Ред Булл». Вредных привычек нет, спонсоров нет.

После трёх полных взлётов и падений сезонов Даниил Квят оказался в незавидном положении. Дело даже не в том, что россиянин остался без места — не имея на руках железного контракта, нужно всегда быть готовым к такому развитию событий. Проблема в том, что сейчас у Квята даже нет шанса сесть за руль и показать свою скорость. Гран-при США он провёл уверенно, возможно, сказалось то, что он и сам понимал, что это, скорее всего, конец его сотрудничеству с «Торо Россо» — прессинга уже не было. Но теперь это неважно, а решающими станут большие деньги и большая политика — для Формулы-1 это нормально. Деньги и политика — наряду со скоростью — остаются главными движущими силами «Больших призов».

Так получилось, что за Квятом нет ни больших денег, ни влиятельных покровителей. С юных лет его карьерой занимался «Ред Булл», австрийцы были его деньгами и его покровителями. Таким образом, опыта ведения переговоров или каких-то политических игр у гонщика не так много. Всё, что Квят мог сделать, он уже сделал. У него были по-настоящему сильные гонки — и ни для кого в паддоке это не секрет, но были и ошибки — и от них россиянин не открещивается. Теперь его дальнейшая судьба в Формуле-1 зависит от решений других людей. Шансов мало, но всё же возможно, что Падди Лоу решит, что Даниил Квят, его опыт и скорость — это именно то, что нужно Гроуву, чтобы не привлекая лишнего внимания работать на перспективу. Или найдётся щедрый спонсор и поможет Квяту получить место в «Заубере», что, правда, ещё менее вероятно.

Скорее всего, на стартовой решётке сезона-2018 Квята не будет. А в последние годы вернуться после перерыва и закрепиться в составе удавалось только одному пилоту — Кими Райкконену. А Даниил Квят, как бы ни хотелось того болельщикам, — не Кими Райкконен. В этот трудный момент остаётся пожелать гонщику сил и веры в себя — всё же ещё есть мизерный шанс остаться в Формуле-1, которой мир автоспорта, к слову, не ограничивается.

Поворот не туда. Почему карьера Квята вдруг пошла под откос
Мы помним Квята — чемпиона GP3 и конкурента Риккардо. Что же потом пошло не так?

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по данной ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Заубер Ред Булл Торо Россо Уильямс Даниил Квят Паскаль Верляйн Роберт Кубица
Новости. Авто
28 октября 2017, суббота
11:56 Боб Белл: в «Рено» собрали достаточный объём информации для подготовки к гонке
11:16 Сайнс: «Рено» по силам хорошо выступить в квалификации
10:57 Хюлькенберг: доволен балансом машины, но можно добиться большего
10:07 Педроса выиграл квалификацию ГП Малайзии, Довициозо — третий, Маркес — седьмой
09:26 Инженер «Хонды»: силовая установка на машине Вандорна не была повреждена
09:08 Окон: подиум для «Форс Индиz» в Мексике вполне возможен
03:34 «Торо Россо»: довольно сложная пятница, но с позитивными моментами
03:25 Грожан: пропуск пятничной практики — это как выстрел в ногу
03:10 Вандорн: рад, что «Макларену» удалось найти причину проблем с мотором
02:57 Алонсо: темп «Макларена» удивителен для такой сложной трассы
02:41 Перес остался доволен пятничной практикой Гран-при Мексики
02:34 Масса: прижимной силы в Мексике меньше, чем в Монце
02:33 Райкконен: условия на трассе были непростые, постоянно было немного скользко
02:12 Гасли: остаётся только третья практика, чтобы выучить трассу и подготовиться
02:11 Хартли: чувствую себя намного лучше подготовленным, чем неделю назад
02:06 Сайнс: надеюсь, Квят скоро вернётся в Формулу-1
02:03 «Заубер» отказался от использования компонентов «Феррари» для болида 2018 года
01:44 Селис: атаковал слишком сильно и допустил контакт со стеной
01:34 Магнуссену придётся пройти медицинскую проверку перед третьей практикой
01:30 Феттель прокомментировал срабатывание огнетушителя на тренировке ГП Мексики
01:14 Сироткин: прижимная сила в Мексике получается немного выше, чем в Монце
01:14 Боттас: на второй тренировке изо всех сил пытался заставить шины работать
01:12 Хэмилтон: длинная серия на «ультрасофте» была одной из лучших в моём исполнении
00:53 «Макларен» вернул на болид Вандорна мотор предыдущей спецификации
00:30 Тост: хотим протестировать Гасли и Хартли, Квят больше не с «Ред Булл»
00:29 Феттель: в целом всё в порядке, но нам ещё нужно поработать
00:27 Ферстаппен: даже несмотря на проблемы с балансом я показал третье время
00:04 Риккардо: нам нужно прибавить, чтобы обогнать «Мерседес» в квалификации
27 октября 2017, пятница
23:45 Масса: если команда больше не хочет меня видеть, пусть просто скажет
23:38 Кубица — главный кандидат на место в «Уильямсе»
23:35 Риккардо — лучший на второй тренировке Гран-при Мексики
23:18 Марко подтвердил, что «Ред Булл» больше не поддерживает Квята
23:04 Хорнер: думаю, Квят был бы хорошим кандидатом для «Уильямса»
22:22 Штайнер: Ньюгарден не может просто так перейти в Формулу-1
21:25 Ферстаппен: «Ред Булл» добился наибольшего прогресса среди всех
20:59 Штайнер: «Хаас» готов к худшему сценарию на Гран-при Мексики
20:33 Росберг: Хэмилтон и Кубица — самые быстрые пилоты, с которыми я соревновался
19:34 Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при Мексики
19:08 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после 7 СУ, Ожье — третий
18:34 Гасли потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Мексики
17:36 Хюлькенберг: сильный партнёр по команде? Не вижу в этом проблемы
16:31 Эванс лидирует на Ралли Великобритании после четырёх СУ, Ожье — четвёртый
16:17 Окон раскритиковал дополнительные бордюры в первом повороте трассы в Мексике
15:44 Петров: последние гонки могли бы многое изменить для Квята
14:51 Liberty Media не допустила утечки информации о моторном регламенте на 2021 год
Все новости RSS
Партнерский контент