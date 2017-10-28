На обочине: кто мешает Даниилу Квяту остаться в Формуле-1

В Мехико Хельмут Марко и Кристиан Хорнер окончательно подтвердили, что «Ред Булл» больше в услугах Даниила Квята не нуждается. «Он больше не с „Ред Булл“, — подтвердил, в свою очередь, Франц Тост. — И теперь волен делать всё, что угодно». Это значит, что в отличие от ряда других бывших воспитанников — Себастьена Буэми и Антонио Феликса да Кошты, на комбинезоне россиянина австрийских логотипов больше не будет — где бы его карьера ни продолжилась. А Квят и «Ред Булл» теперь фактически чужие люди.

Кроме «Торо Россо», с составом на сезон-2018 не определились ещё две команды: «Уильямс», середняк с великим прошлым, и записной аутсайдер текущего сезона «Заубер». Признаем честно, попасть в любую из них Квяту будет чертовски трудно, ни в Гроуве, ни в Хинвиле Даниил не фигурирует в шорт-листах главных претендентов. Тем не менее, взглянем на трансферный рынок ещё раз — в свете не самых приятных для российских болельщиков новостей.

О возможном переходе Квята в «Уильямс» писали журналисты, эту идею в интервью Sky Sports поддержал Кристиан Хорнер, однако Падди Лоу никак эту перспективу не прокомментировал.

Вакансия: быстрый напарник для канадского дебютанта

Британская команда ищет (не слишком) быстрого пилота для выступлений в чемпионате мира бок о бок с восходящей канадской звездой. Рассматриваем резюме возрастных кандидатов!

В распоряжении «Уильямса» довольно длинный список претендентов на место напарника Лэнса Стролла. Здесь и самый молодой чемпион DTM, и знаменитый в прошлом польский ветеран, и бразильский гонщик, ровно восемь секунд бывший чемпионом мира, и даже репортёр британского телевидения! С недавних пор список пополнил и Даниил Квят — россиянина видели общающимся с Падди Лоу, фактически главным человеком в команде. Это, впрочем, ничего не значит, и Квят, увы, находится в конце длинного списка кандидатов.

Несколько дней назад британские инсайдеры пустили слух о том, что «Уильямс» объявит состав на следующий год только по окончании текущего сезона. Фелипе Масса, нынешний пилот команды, хотел, чтобы «Уильямс» принял решение до Гран-при Бразилии, его домашнего этапа. «Они чётко знают, что я хочу остаться в команде и знают, что я могу ей дать, — заявил Масса. — Будет жаль, если решение будет приниматься не из спортивных соображений». Со стороны трудно судить, что именно может дать стагнирующей команде пилот, который ещё год назад с лёгким сердцем собирался на пенсию.

Главным кандидатом на эту позицию называют Роберта Кубицу. Поляк хорошо показал себя на тестах с «Рено» и, судя по всему, смотрелся лучше Пола ди Ресты в сравнительных тестах — и это при том, что у шотландца в активе был полноценный Гран-при! Падди Лоу подтвердил, что «Уильямс» также рассматривает Паскаля Верляйна. С тех пор как «Заубер» вновь стал сателлитом «Феррари», перспективный немец рискует потерять место призового пилота, но Тото Вольф обещал помочь протеже. Изначально предполагалось, что «Мартини» — алкогольный бренд, титульный спонсор команды — требует от Гроува хотя бы одного пилота старше 25, тем не менее Лоу дал понять, что это вопрос решаемый.

Даниил Квят в числе возможных кандидатов появился только на прошлой неделе, при этом ни команда, ни сам пилот этого пока не подтверждают. О возможном переходе Квята в «Уильямс» писали журналисты, эту идею в интервью Sky Sports поддержал Кристиан Хорнер, однако Падди Лоу никак эту перспективу не прокомментировал. Даниилу сейчас 23 (24 исполнится в апреле), и возраст играет против него, как и отсутствие каких-либо связей с «Мерседесом». Однако из всех перечисленных выше кандидатов только у него есть опыт работы в топ-командах нынешней турбоэры, только он за последние два года поднимался на подиум. Да и вообще, гонщик из России с рекламой «Мартини» на болиде, — что может быть круче?

Почему выбор «Уильямса» между Кубицей и ди Рестой — это печально К Роберту вопросов нет. А вот некогда великий «Уильямс» скатился до выбора между огромным риском и вероятным разочарованием.

Вакансия: гонщик-продавец рекламных площадей

Независимая компания из Хинвиля приглашает специалиста по продаже рекламы на автомобильной технике. Требования: наработанная база контактов и опыт ведения переговоров. Диплом об успешном окончании младших серий приветствуется, но не обязателен.

«Заубер» в этом году откатился на самое последнее место Кубка конструкторов, и в данный момент шансов выбраться оттуда у Хинвиля нет. Так, занимающему предпоследнее место «Макларену» «Заубер» проигрывает 17 очков — за последние два года швейцарцы в общей сложности набрали меньше. Однако благодаря вливаниям Longbow Finance и поддержке «Феррари», на орбиту которой «Заубер» в этом году вернулся, Хинвиль наконец обрёл хотя бы минимальную уверенность в завтрашнем дне. И возможно на этом базисе новый руководитель команды Фредерик Вассёр сможет вернуть её хотя бы в середняки. Это, впрочем, дело куда более отдалённой перспективы, чем следующий сезон.

В данный момент команду представляют Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн. Спонсоры Эрикссона, по слухам, тесно связаны с Longbow Finance, а потому предполагается, что позиции шведа прочны. А вот для Верляйна места, скорее всего, не окажется — вторая вакансия забронирована за одним из юниоров академии «Феррари», которым наверняка станет Шарль Леклер. Возможно, «Скудерии» даже удастся каким-то образом выторговать себе и второе место — для Антонио Джовинацци, и тогда без места останется и Маркус Эрикссон.

Даниил Квят в эту компанию, увы, не вписывается совершенно. В данный момент «Зауберу» подходят только три типа пилотов: рента-драйвер (Эрикссон), восходящая звёзда (Леклер) или успешный в прошлом ветеран, способный собрать вокруг себя команду и вести её вперёд — таким для «Лотуса» в начале десятых стал Кими Райкконен, после ухода которого Энстоун оказался на грани коллапса. На такую роль могли бы подойти Дженсон Баттон, Фелипе Масса или Роберт Кубица, но у россиянина достаточного авторитета для этого нет. В таком случае для Хинвиля Квят может представлять ценность только вместе со спонсорами, но финансовая поддержка россиянина не перекроет ни вложений Longbow Finance, ни протекционизма «Феррари».

Команды Формулы-1 тратят рекордные деньги. Это очень плохо В 2016 году команды Формулы-1 потратили почти полтора миллиарда евро. Откуда такие деньги и не убивают ли они Ф-1?

Резюме: самый успешный российский пилот

Самый успешный российский пилот ищет работу. Опыт работы: провёл свыше 70 Гран-при, дважды поднимался на подиум, заработал свыше 130 очков. Дополнительные навыки — чемпион GP3, сертификат об окончании школы «Ред Булл». Вредных привычек нет, спонсоров нет.

После трёх полных взлётов и падений сезонов Даниил Квят оказался в незавидном положении. Дело даже не в том, что россиянин остался без места — не имея на руках железного контракта, нужно всегда быть готовым к такому развитию событий. Проблема в том, что сейчас у Квята даже нет шанса сесть за руль и показать свою скорость. Гран-при США он провёл уверенно, возможно, сказалось то, что он и сам понимал, что это, скорее всего, конец его сотрудничеству с «Торо Россо» — прессинга уже не было. Но теперь это неважно, а решающими станут большие деньги и большая политика — для Формулы-1 это нормально. Деньги и политика — наряду со скоростью — остаются главными движущими силами «Больших призов».

Так получилось, что за Квятом нет ни больших денег, ни влиятельных покровителей. С юных лет его карьерой занимался «Ред Булл», австрийцы были его деньгами и его покровителями. Таким образом, опыта ведения переговоров или каких-то политических игр у гонщика не так много. Всё, что Квят мог сделать, он уже сделал. У него были по-настоящему сильные гонки — и ни для кого в паддоке это не секрет, но были и ошибки — и от них россиянин не открещивается. Теперь его дальнейшая судьба в Формуле-1 зависит от решений других людей. Шансов мало, но всё же возможно, что Падди Лоу решит, что Даниил Квят, его опыт и скорость — это именно то, что нужно Гроуву, чтобы не привлекая лишнего внимания работать на перспективу. Или найдётся щедрый спонсор и поможет Квяту получить место в «Заубере», что, правда, ещё менее вероятно.

Скорее всего, на стартовой решётке сезона-2018 Квята не будет. А в последние годы вернуться после перерыва и закрепиться в составе удавалось только одному пилоту — Кими Райкконену. А Даниил Квят, как бы ни хотелось того болельщикам, — не Кими Райкконен. В этот трудный момент остаётся пожелать гонщику сил и веры в себя — всё же ещё есть мизерный шанс остаться в Формуле-1, которой мир автоспорта, к слову, не ограничивается.

Поворот не туда. Почему карьера Квята вдруг пошла под откос Мы помним Квята — чемпиона GP3 и конкурента Риккардо. Что же потом пошло не так?

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