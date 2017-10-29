«Мерседес» не у дел. Феттель и Ферстаппен стартуют с первого ряда

На Гран-при Мексики Себастьян Феттель в четвёртый раз в сезоне будет стартовать с поул-позиции — лидер «Феррари» одержал победу в квалификации и продемонстрировал, что «Скудерия» по-прежнему очень сильна. Главным соперником немца неожиданно стал Макс Ферстаппен на «Ред Булл», в то время как главный претендент на чемпионский титул Льюис Хэмилтон остался только третьим. Тем не менее, весь паддок уверен: в гонке три команды будут обладать равными возможностями и все вместе поведут борьбу за победу.

Стартовая решётка многообещающего Гран-при Мексики — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Четвёртый титул Хэмилтона, дуэль новичков и другие интриги Гран-при Мексики Удастся ли дебютантам из «Торо Россо» навязать бой «Рено» и станет ли Хэмилтон уже в эти выходные самым титулованным пилотом Британии?

Туз в рукаве «Феррари»

И в пятницу, и в субботу в свободных заездах Гран-при Мексики лидировал «Ред Булл». «Мерседес» был совсем недалеко от австрийцев, а вот «Феррари» смотрелась лишь третьей по скорости командой. Впрочем, в субботу утром «Скудерия» уже была близка к лидерам, а со стартом квалификации стало ясно, что «Феррари» тоже борется за поул.

Стартовая решётка Гран-при Мексики:



1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Кими Райкконен («Феррари»)

6. Эстебан Окон («Форс Индия»)

7. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

9. Карлос Сайнс («Рено»)

10. Серхио Перес («Форс Индия»)

11. Фелипе Масса («Уильямс»)

12. Лэнс Стролл («Уильямс»)

13. Брендон Хартли («Торо Россо»)

14. Маркус Эрикссон («Заубер»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Фернандо Алонсо («Макларен»)

19. Пьер Гасли («Торо Россо»)

20. Стоффель Вандорн («Макларен»)

Поначалу на первой позиции в третьем сегменте расположился Льюис Хэмилтон, но вскоре Себастьян Феттель подвинул британца на вторую позицию, а спустя несколько секунд вторую попытку завершил Макс Ферстаппен — теперь голландец стал быстрейшим. Но вторая попытка у пилота «Ред Булл» не заладилась, а вот Феттель смог прибавить и с минимальным отрывом — 0,086 секунды — завоевал поул. «Неплохой круг, я очень доволен. Был момент в шестом повороте, но я не потерял времени. Я знал, что если пройду круг чисто, буду первым — так и вышло, — сказал Себ. — Я больше не контролирую ситуацию в чемпионате, всё зависит от Льюиса. Посмотрим, что будет завтра».

Ферстаппен, конечно, не так доволен результатом: «Это очень бесит! Второе место — это тоже неплохо, но я хотел этот поул». Макс, возможно, и был самым быстрым на трассе в этот день, но во второй попытке гонщик не смог вывести в рабочий диапазон резину, и потому не улучшил результата. Что ж, по крайней мере голландец сохранил вторую строчку, которой угрожал возможный штраф за помеху Боттасу в Q3.

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас в итоговых протоколах заняли только третье и четвёртое места. Предсказания оказались верными: в конфигурации с большим уровнем прижимной силы W08 оказался не так силён, как болиды соперников. Тем не менее, борьба была плотной, потому в «Мерседесе» восприняли поражение спокойно. «На самом деле, я доволен итогами квалификации», — признал Тото Вольф. Его команда уже гарантировала себе Кубок конструкторов, а Льюис Хэмилтон, сохрани он свою третью позицию до финиша, станет чемпионом за две гонки до конца сезона. «Сейчас мне не нужен никакой риск, — говорит Льюис. — Если у меня будет хороший старт, я буду бороться за победу, в противном случае обогнать с одним пит-стопом будет трудно».

Вторая попытка у пилота «Ред Булл» не заладилась, а вот Феттель смог прибавить и с минимальным отрывом — 0,086 секунды — завоевал поул.

Главным разочарованием финала квалификации стал Даниэль Риккардо. Австралиец уступил Ферстаппену почти секунду и занял только седьмое место — вперёд смог протиснуться даже Эстебан Окон. «Я запутался и так и не понял, что происходит со сцеплением. Бывает, тебе порой попадает плохой комплект резины, но у нас в каждой попытке было одно и то же! — поделился Риккардо. — Я невероятно разочарован, даже несколько сбит с толку. Уверен, мы найдём решение, но квалификация получилась очень сложной».

У Риккардо, впрочем, ещё будет шанс отыграться — «Ред Булл» в Мексике очень силён именно на длинной дистанции. Пока неясно, насколько сильна «Феррари», а вот «Мерседес» похвастаться высоким гоночным темпом пока не может. Тем не менее, баланс для W08 инженеры подобрали, Хэмилтон в пятницу сказал, что ещё никогда не чувствовал себя за рулём так уверенно в свободных заездах, но темп британца всё же был ниже, чем у соперников. В любом случае, весь паддок сходится во мнении, что за победу в Гран-при Мексики поборются три команды. Добавим лишь, что четыре победители четырёх последних Гран-при Мексики стартовали с поула.

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«Рено»: «Торо Россо» на прицеле

В Мексике «Рено» стала одной из пяти команд, в полном составе вышедших в финал квалификации, и смотрелись там достаточно сильно. В конце концов Нико Хюлькенберг занял восьмое место, а Карлос Сайнс стал девятым, опередив Переса — в домашней гонке Чеко предстоит стартовать только 10-м. И это хороший результат для «Рено», учитывая, что «Торо Россо» потерпела в квалификации полный провал. В борьбе за шестое место Кубка конструкторов эти две команды разделяют всего пять очков — пока в пользу Фаэнцы, но Брендон Хартли стартует только 13-м, а Пьер Гасли начнёт заезд с последнего ряда стартовой решётки, и после финиша воскресной гонки многое может измениться.

«Хорошо, что нам удалось выйти из первого сегмента, но во проблемы с мотором во втором стали для нас большим ударом, — признаёт Брендон Хартли, который своём втором Гран-при в карьере держится довольно уверенно. — Да, я расстроен, думаю, нашего темпа было достаточно, чтобы опередить „Уильямс“». В Q1 Хартли был быстрее Стролла, более того, это время даже позволило бы новозеландцу опередить Лэнса и во второй части заездов. Но Хартли вообще не смог показать никакого времени и остался только 13-м.

Главным разочарованием финала квалификации стал Даниэль Риккардо. Австралиец уступил Ферстаппену почти секунду и занял только седьмое место.

На 14-е и 15-е места стартовой решётки за счёт штрафов другим пилотам поднялись «Зауберы», причём Маркус Эрикссон на этот раз опередил Паскаля Верляйна. Уже второй Гран-при подряд обе швейцарские машины начнут из топ-15 — весьма достойный результат. А вот для «Хааса» гонка в Мексике грозит обернуться очередным провалом — Магнуссен и Грожан оказались в квалификации самыми медленными и не стартуют с последнего ряда лишь из-за технических проблем других команд. «Будем честны, мы знали, что этот уик-энд будет для нас трудным, — прокомментировал ситуацию Грожан. — Мы сделали всё, чтобы обеспечить машине достаточно охлаждения и будем надеяться, что некоторые из машин впереди сойдут. Других шансов у нас нет».

«Макларены» в Мексике стартуют с 18-й и 20-й позиций, но эти цифры не должны вводить в заблуждение: на протяжении всего уик-энда Фернандо Алонсо демонстрировал очень высокую скорость, а во второй сегмент отобрался с пятым временем. «На данный момент у нас лучшая машина в чемпионате. Правда, двигатель всё тот же», — уверенно заявил журналистам испанец. Впрочем, о штрафах для обоих «Макларенов» было известно заранее, так что весь уик-энд команда целенаправленно готовилась к длинным отрезкам дистанции.

19-м, между Алонсо и Вандорном, на стартовом поле вклинится Пьер Гасли. Французу, откровенно говоря, не позавидуешь. Это его первый гоночный уик-энд в Мексике, но за два дня заездов — три тренировки и квалификация — он преодолел считанное количество кругов, зато дважды останавливал машину из-за поломки мотора и уступал автомобиль индонезийскому резервисту. Гасли предстоит очень тяжёлая гонка и рассчитывать на высокий результат не приходится.