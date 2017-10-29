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Брендон Хартли
Текст: Светлана Амеличкина
Фото: Red Bull Media House

Хартли: Квята жаль. Но не буду врать: я рад, что оказался здесь

Новичок «Торо Россо» Брендон Хартли — о замене Даниила Квята, возвращении в Ф-1 спустя семь лет и работе с инженерами.
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Брендон Хартли — один из самых сенсационных новичков Формулы-1 за последние годы. Кто ещё может вернуться в программу «Ред Булл» спустя семь лет после исключения и спустя пять лет после того, как последний раз управлял формульным болидом? Однако ж серия побед в составе «Порше», включая выигрыш «24 часов Ле-Мана», сделала новозеландца напарником Пьера Гасли вместо Даниила Квята. В Мехико «Чемпионат» расспросил Хартли о резком перевороте в его судьбе.

– Франц Тост на пресс-конференции в пятницу практически гарантировал, что вы с Пьером получите места в «Торо Россо» на 2018 год. Что скажете?
– Это новости для меня. Но если он сказал так, то это здорово для меня. Лично я по-прежнему сконцентрируюсь только на этом уик-энде, который проходит на сложной трассе. Лично у меня нет точных новостей насчёт будущего, но приятно, что Франц и Кристиан делают такие комментарии.

– Такое впечатление, что после прихода в Формулу-1 вы наслаждаетесь буквально каждым моментом?
– Да, вы абсолютно правы. Когда я дебютировал в Остине, это был особенный момент. Я мечтал о Формуле-1 очень долго, даже не помню, когда начал. Некоторое время назад у меня был шанс, я являлся резервным гонщиком в 2009-2010 годах, но случилась пара сложных лет, которые тяжело дались мне психологически – я не выступал так, как надо. Тогда я не думал, что у меня появится новый шанс. Благодаря «Порше» я смог провести несколько лет в гонках на выносливость, где мне очень понравилось. Мне понравилось работать с моими коллегами — Марком Уэббером, Тимо Бернхардом, другими гонщиками. Я серьёзно развивался как пилот, но не думал, что получу шанс вернуться в Формулу-1. Я был готов к любой возможности, но эта стала настоящим сюрпризом.

– Вы остались довольны своей работой на дебютном Гран-при США?
– Да. Квалификация прошла не слишком хорошо: подготовить шины к быстрому кругу непросто, а я никогда не ездил на современных машинах Формулы-1 и вообще в последний раз был за рулём болида Ф-1 лет шесть назад. Но гонкой я был доволен. Мы в любом случае мы стартовали с конца решётки. Я застрял за соперниками, было трудно отыграть много позиций, но мы финишировали 13-м. Я не совершил ошибок и показал достойный темп – именно об этом меня и просила команда.

Конечно, всегда можно выступить лучше: не бывает уик-энда, после которого ты можешь сказать, что сделал всё идеально. Но если учитывать все обстоятельства – недостаточный опыт, необходимость быстро всё учить по ходу уик-энда, включая управление машиной Ф-1 на высокой скорости и работу с непростыми шинами «Пирелли» – то всё прошло хорошо. Я доволен командой, с её стороны тоже были позитивные отзывы.

– Можете назвать три главных урока, которые извлекли для себя в Остине?
– Прогрев шин в квалификации – очень сложный процесс, практически искусство. Я многое понял насчёт того, что делал неправильно. Второй урок – первый круг. Я не ожидал такой турбулентности! Особенно когда ты едешь позади и вся турбулентность от передних машин идёт на тебя. Но это был интересный и захватывающий опыт. Третий урок – пилотаж в трафике: то, как много теряется прижимной силы и как в такой ситуации работать с шинами. На самом деле, я могу перечислить вам ещё много уроков — я изучил так много всего за эти три дня!

Я не ожидал такой турбулентности! Особенно когда ты едешь позади и вся турбулентность от передних машин идёт на тебя.

– Как быстро вы сработались с вашей инженерной бригадой на Гран-при США?
– Инженеры работали фантастически. Мы избрали верную тактику: они не перегружали меня, мы не вносили слишком серьёзные изменения. В кокпите есть много разных «игрушек», но инженеры старались сделать так, чтобы мне было проще, и чётко всё объясняли. Пока всё идёт очень хорошо. Хорошие новости в том, что я привык к работе в таких больших командах: в «Порше» во время гонок у нас похожее число инженеров и других сотрудников. Молодым пилотам бывает нелегко, когда они начинают работать в крупных командах – что ж, по крайней мере в этом компоненте я был готов.

– Какова ваша цель на Гран-при Мексики и все финальные гонки сезона?
– Цель на Мексику – продолжать прибавлять и использовать всю информацию, которую я получил в США. Я ставил перед собой задачу пройти во второй сегменте и справился с ней — жаль, что мотор не позволил побороться с «Уильямсами». Было бы потрясающе набрать очки, но мы знаем, что группа команд-середняков очень плотная — здесь сложно.

Из-за разряженного воздуха прижимная сила тут на двадцать процентов ниже, чем обычно, плюс гораздо меньше охлаждается двигатель — это настоящая катастрофа для инженеров! Но мы стараемся справиться здесь. Ну а пилотам тут чуть сложнее дышать. Так что чем чаще бываешь в Мексики чем удачнее акклиматизируешься, тем лучше тебе будет.

— В Остине вы обсуждали с Даниилом Квятом ваши контрактные ситуации?
— Честно, нет. После гонки я его не видел. Конечно, для него это неприятная ситуация — у меня в прошлом была аналогичная. Не думаю, что есть смысла подробно это комментировать.

— Вам жаль Даниила? Или всё честно: нет результатов — нет места?
— Опять сложный вопрос. Не могу врать: я очень рад, что оказался здесь. Это понятно. В любом случае, это было не моё решение. Конечно, жаль его, я сам был в похожем положении. По ходу уик-энда мы хорошо работали вместе, тем более что давно знаем друг друга. Он младше меня, но какое-то время мы были соседями в Милтон-Кейнсе.

— Как быть, когда исключают из такой крупной программы?
— Это был поворотный момент в моей карьере. Я очень многому научился благодаря этому опыту и стал сильнее. Я доказал это спустя целых семь лет и сумел вернуться в Формулу-1. Доказал, что такое возвращение возможно.

Я очень многому научился благодаря этому опыту и стал сильнее. Я доказал это спустя целых семь лет и сумел вернуться в Формулу-1.

— Как считаете, кто из ваших коллег по WEC достоин шанса в Формуле-1?
— Ха, у нас очень высокий уровень гонщиков. Если я назову одного, то у меня возникнут проблемы!

— Что из WEC вам хотелось бы перенести в Ф-1?
— Не то что бы я хотел это перенести, но мне понравился опыт, когда я делю машину с другими пилотами. Ты очень плотно работаешь с напарниками, вы все заодно. А в Формуле-1 отношения между коллегами по команде не всегда хорошие. Но вообще у WEC и Ф-1 очень много общего: на «24 часах Ле-Мана» ты точно так же сражаешься на каждом круге, работаешь с огромным числом людей ради общей цели. Да, Формула-1 — это вершина пирамиды, здесь самые сложные машины, к управлению которыми ты готовишься всю жизнь. Но WEC очень хорошо меня подготовила.

На обочине: кто мешает Даниилу Квяту остаться в Формуле-1
У Квята нет ни спонсоров, ни покровителей. Сможет ли россиянин за счёт прежних результатов найти себе новое место?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Брендон Хартли Даниил Квят WEC
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00:35 Вольф: конечно, Ферстаппен испортил Боттасу круг
00:31 Вандорн: даже в первом сегменте я ехал с большим количеством топлива
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