Они снова столкнулись. Ферстаппен уцелел и победил, Хэмилтон — чемпион

Риккардо уходит назад

Три команды — «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» — подошли к старту с примерно равными возможностями, и каждая из них была претендентом на победу. Но Даниэль Риккардо из борьбы за самые высокие места выбыл ещё до старта. В «Ред Булл» сочли, что лучше пожертвовать и без того не самой высокой седьмой стартовой позицией, но перейти на свежий мотор.

Вместе с Риккардо в конец стартовой решётки перед стартом отправился и Брендон Хартли. Накануне новозеландец квалифицировался 13-м и мечтал о прорыве в очки, но очередная для «Торо Россо» замена мотора привела к потере 20 позиций и старту с предпоследнего ряда. Учитывая, что Пьер Гасли пропустил почти все тренировки и стартовал только последним, шансов у экс-команды Квята оставалось не так много.

«Мерседес» не у дел. Феттель и Ферстаппен стартуют с первого ряда Впервые после Гран-при Сингапура Феттель и Ферстаппен стартуют с первого ряда. В прошлый раз это кончилось завалом.

Старт в стиле Безумного Макса

В последний раз Феттель и Ферстаппен стартовали с первого ряда в Сингапуре — тогда это закончилось аварией ещё до первого поворота. Не обошлось без контактов и в Мехико. Феттель и Ферстаппен отлично стартовали, но оба «Мерседеса» мгновенно умчались за ними. В первый поворот четыре болида входили практически бок о бок. На оптимальной траектории был Феттель, Хэмилтон понял, что уступает и снял ногу с педали, но Ферстаппен рванул по внешней траектории.

Феттель, впрочем, не сдался и не собирался отдавать позицию без боя, немец до последнего выдавливал соперника с трассы, между машинами произошёл контакт. Мимо попытался проехать Хэмилтон, но в итоге произошёл ещё один контакт — между Льюисом и Себом. Макс благополучно поехал вперёд, а вот оба претендента на титул после первого же круга поехали на пит-лейн за свежим «софтом». Это отбросило обоих в самый конец пелотона. «Он намеренно меня ударил?», — спросил позже Хэмилтон. «Не уверен», — ответил гонщику инженер Питер Боннингтон.

Впереди же в одиночку господствовал Ферстаппен. За три круга он оторвался от Боттаса на две с половиной секунды. На третью позицию пробился Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг шёл четвёртым, а замкнул топ-5 Серхио Перес. Кими Райкконен провалился на шестую позицию, а Даниэль Риккардо шёл уже седьмым. Но для австралийца гонка продолжалась всего пять кругов — очередные неполадки и технический сход.

Чемпионы из конца пелотона

Судьи изучили инциденты во втором и третьем поворотах, но решила никого не наказывать. Феттель и Хэмилтон, тем временем, начали прорываться вперёд. Себ, потерявший меньше времени, чем Льюис, к 14-му кругу прорвался на 15-е место. Он быстро обогнал Верляйна, а затем в жёстком сражении объехал Массу — Фелипе едва не потерял болид на торможении и выдавил соперника с трассы. Немец, тем не менее, завершил обгон и поехал дальше — на прямой он с помощью DRS опередил Гасли и теперь готовил атаку на Грожана.

Хэмилтон шёл последним — целый круг с пробитым колесом дорого встал лидеру чемпионата. К 16-му кругу Льюис смог лишь дотянуться до зоны DRS позади Карлоса Сайнса — эти двое замыкали пелотон. Темп Хэмилтона при этом был не так высок, хотя британец мог атаковать по чистой трассе. Льюис проходил круги в диапазоне 1:22.0-1:22.7, в то время как Валттери Боттас был стабильно быстрее 1:21.5, а Макс Ферстаппен ставил рекордные 1:20.9. Ситуация, однако, полностью Хэмилтона устраивала: если Феттель тоже не дотянется до подиума, британец автоматически становится чемпионом. Феттель, тем временем, уверенно прошёл Ромена Грожана и поднялся на 13-е место.

«Рено» не выдерживает темпа

Ещё до старта гонки «Пирелли» объявила, что Гран-при Мексики пройдёт с одним пит-стопом. Сцепление на автодроме имени братьев Родригес не слишком высокое, шины не испытывают серьёзной нагрузки. Первым из числа лидеров на пит-лейн отправился Серхио Перес. Чеко шёл пятым, позади Хюлькенберга, попал под прессинг Райкконена, и решил сменить шины первым.

Кругом позже на пит-лейн отправился Нико Хюлькенберг — в «Рено» отреагировали на ход «Форс Индия», которые тут же позвали в боксы Эстебана Окона. Тот проехал один быстрый круг и тоже свернул за свежими шинами. На трассу француз вернулся впереди Хюлькенберга и Переса, так что диспозиция в этой группе не изменилась.

Для «Рено» Хюлькенберг стал главной надеждой в гонке. Сайнс побывал в боксах уже на первых кругах и шёл в конце пелотона. Зато Нико сражался с «Форс Индия» в очковой зоне, но довести её до логического завершения немцу не удалось: на 27-м круге инженер сообщил ему, что машина не в порядке. «Останови болид и выпрыгивай из него. Автомобиль небезопасен!» — услышал Нико, прежде чем покинуть кокпит.

Главная задача «Рено» в оставшихся гонках — борьба с «Торо Россо» в Кубке конструкторов. После нескольких поломок у Фаэнцы шансов практически не осталось, казалось, у Энстоуна появился хороший шанс уже сейчас выйти вперёд. Но машина погони за очками, увы, не выдержала.

Вскоре «Рено» не выдержал ещё раз: в очередной раз отказала силовая установка «Торо Россо». На этот раз жертвой французских моторов стал Брендон Хартли. Новозеландец стартовал издалека, проехал на «ультрасофте» порядка 30 кругов и прорвался на одиннадцатое место. Но завоевать очки дебютанту было не суждено. Это была уже третья поломка «Рено» по ходу гонки и четвёртая (по самым скромным подсчётам) на машинах «Торо Россо» в этот уик-энд. Пока комиссары эвакуировали дымящийся болид, судьи объявили режим виртуального сейфти-кара.

Феттель в турбо-режиме

Воспользовавшись паузой, пилоты, ещё не побывавшие в боксах, совершили пит-стопы. Ферстаппен сохранил лидерство — он «вёз» Боттасу свыше семи секунд. Кими Райкконен за счёт VSC совершил быстрый пит-стоп и остался на третьем месте. Окон расположился четвёртым, а пятую позицию сохранил Стролл, в то время как местный герой Серхио Перес шёл на шестой позиции. Побывали в боксах по второму разу и Феттель с Хэмилтоном. Себ к этому моменту прорвался уже в очковую зону и рестарт принял восьмым, а вот Льюис по-прежнему шёл только 16-м.

Активнее всех на трассе боролся Себастьян Феттель. Немцу ничего не оставалось, кроме как атаковать на свежем «ультрасофте». Себ мгновенно догнал Кевина Магнуссена и легко прошёл «Хаас» датчанина. Так Феттель поднялся на седьмую строчку и поехал за Серхио Пересом. От «Форс Индия» четырёхкратный чемпион мира отстал на 17 секунд, но отыгрывал у розового болида по две секунды с круга.

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Льюис Хэмилтон, тем временем, взял на финальный отрезок «суперсофт». Британец несколько натужно обогнал Грожана, затем на прямой за счёт мощности мотора оставил позади Верляйна. На 43-м круге Хэмилтон прошёл Пьера Гасли, на 46-м сломил сопротивление Маркуса Эрикссона и вышел на 12-е место. Следующей целью британца стал Стоффель Вандорн, до которого лидеру «Мерседеса» не хватало семи секунд. «Продолжай атаковать, мы целимся на восьмое место», — подгонял гонщика Боннингтон.

Феттель, тем временем, сократил отставание от Переса до двух секунд. Себ продолжал атаковать, не щадя «ультрасофта», никто не шёл по трассе быстрее его «Феррари», за исключением лидировавшего Ферстаппена. На 50-м круге Себ уже маячил в зеркалах заднего вида Чеко, а на 51-м прошёл соперника и вышел на шестое место. Тот на следующем круге неожиданно свернул на пит-лейн за свежим комплектом резины — Магнуссен отстал так далеко, что в «Форс Индия» успели вернуть гонщика на трассу без потери позиции. Хэмилтон к этому моменту прошёл Вандорна и расположился на 11-й строчке.

На 54-м круге Феттель обогнал Лэнса Стролла и шёл уже в первой пятёрке. Себ поставил новый рекорд гонки и кругом позже был уже на заднем антикрыле Эстебана Окона. Какое-то время пилот «Феррари» держался позади, но точным движением прошёл француза и вырвался на четвёртую строчку. Впереди немца теперь шёл его напарник Кими Райкконен. Две «Феррари» разделяли свыше двадцати секунд, а вот занимавшему вторую позицию Боттасу Феттель проигрывал более 50 секунд. Хэмилтон обогнал Массу и поднялся на десятое место.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:36:26.552

2. Валттери Боттас («Мерседес») +19.678

3. Кими Райкконен («Феррари») +54.007

4.

5. Эстебан Окон («Форс Индия») +1

6. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

9.

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

11. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

14. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

15. Ромен Грожан («Хаас») +2 круга

Карлос Сайнс («Рено») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал. 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:36:26.5522. Валттери Боттас («Мерседес») +19.6783. Кими Райкконен («Феррари») +54.0074. Себастьян Феттель («Феррари») +70.0785. Эстебан Окон («Форс Индия») +16. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг7. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг11. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг14. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга15. Ромен Грожан («Хаас») +2 кругаКарлос Сайнс («Рено») — не финишировалМаркус Эрикссон («Заубер») — не финишировалБрендон Хартли («Торо Россо») — не финишировалНико Хюлькенберг («Рено») — не финишировалДаниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал.

Макс — победитель, Льюис — чемпион

Макс Ферстаппен под финиш оторвался от пелотона почти на 20 секунд и уже ни о чем не беспокоился. Голландец благополучно выиграл третью гонку в своей карьере и подтвердил, что в этот уик-энд равных «Ред Булл» не было. Валттери Боттас так и не смог навязать Ферстаппену борьбу, но финишировал вторым и тем самым обеспечил чемпионство своему напарнику. Себастьян Феттель финишировал лишь четвёртым — в «Феррари» даже не стали менять гонщиков местами и отбирать подиум у Кими Райкконена. К слову, уже второй подряд.

Льюис Хэмилтон финишировал девятым. Британец, наверное, не так хотел выиграть титул, но в конце концов всё сложилось в его пользу: Хэмилтон в четвёртый раз стал чемпионом мира, он лишь пятый человек в истории, кому удавалось становиться сильнейшим более трёх раз. «Мерседес», напомним, выиграл себе Кубок конструкторов ещё на предыдущем этапе.

В общем зачёте теперь главная интрига заключена вокруг борьбы за второе место — Себастьян Феттель опережает Валттери Боттаса всего на 15 очков и может потерять даже вице-чемпионский титул. В то же время в Кубке конструкторов «Феррари» уже не опустится ниже второй позиции, «Ред Булл» гарантированно останется третьим, а четвёртую строчку за собой застолбила «Форс Индия». Идущий пятым «Уильямс» опережает «Торо Россо» более чем на 20 очков и теоретически может проиграть позицию, но едва ли команда из Фаэнцы сможет так много отыграть в двух оставшихся гонках.

Следующий этап — Гран-при Бразилии — состоится в Сан-Паулу 12 ноября.