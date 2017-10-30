Хит-парад Мексики: Алонсо и Хэмилтон устроили шикарную борьбу

Они снова столкнулись. Ферстаппен уцелел и победил, Хэмилтон — чемпион Ферстаппен опять выиграл после отстранения Квята, а Хэмилтон — официально четырёхкратный чемпион мира.

Гран-при Мексики принёс Льюису Хэмилтону четвёртый чемпионский титул в карьере, Себастьяну Феттелю злость на самого себя, а Фернандо Алонсо повод для гордости. Столкновение лидеров сезона, тактическая удача “Уильямса” и, возможно, лучшая борьба сезона — в нашем хит-параде.

Гонщик дня: Фернандо Алонсо

Льюис Хэмилтон провёл в Мексике неплохую гонку: воспользовался ошибкой Феттеля, не по своей вине откатился далеко назад и сделал всё, чтобы забраться как можно выше. Но прорваться высоко не сумел и яркого впечатления не произвёл.



Макс Ферстаппен снова выступил идеально и выиграл гонку. Причём признался, что после столкновения Феттеля и Хэмилтона скорее наслаждался поездкой, чем вёл борьбу.

Алонсо был чуть ли не единственным, кто всерьёз сопротивлялся лидерам чемпионата.

А вот Фернандо Алонсо провёл великолепный и боевой этап. После классной квалификации испанец откатился в самый хвост из-за смены мотора, но это его не остановило. Уже на старте Фернандо прорвался в середину пелотона, ехал восьмым, и лишь прорывы Феттеля и Хэмилтона отодвинули его на 10-е место. При этом Алонсо был чуть ли не единственным, кто всерьёз сопротивлялся лидерам чемпионата.

Этот обгон мог стать лучшим в гонке, даже если бы не состоялся, настолько впечатляюще выглядела борьба между Фернандо и Льюисом. Алонсо на слабом “Макларене” умудрялся так блестяще перекрывать траектории, что “Мерседесу” некуда было сунуться.



В самой жёсткой части борьбы Алонсо выжал Хэмилтона с трассы, доведя дело до лёгкого контакта. В следующий раз Льюис не уступил: “Мерседес” остался в пределах трассы лишь двумя колёсами, но удержал внутреннюю траекторию и вышел вперёд.

“Как, по-вашему, он выехал с трассы четырьмя колёсами?” — спросил Фернандо по радио. “Нет, это был честный обгон”, — признали в “Макларене”. Честный и вдобавок один из лучших в сезоне.

В самой жёсткой части борьбы Алонсо выжал Хэмилтона с трассой, доведя дело до лёгкого контакта. В следующий раз Льюис не уступил.

Тактика дня: Лэнс Стролл

Не сказать, чтобы “Уильямс” отличился в Мексике особой тактической хитростью, но для Лэнса Стролла всё сложилось идеально. Канадец стартовал 11-м после всех штрафов, а за счёт стартовых событий поднялся ещё выше. Дальше на руку ему сыграл просчёт “Форс Индия” с неработающим “софтом” и виртуальный сейфти-кар.



В итоге Лэнс не только оказался между Оконом и Боттасом, но и всерьёз угрожал Эстебану перед финишем. Такой успешной гонки у “Уильямса” не было давно.

Сюрприз этапа: Кевин Магнуссен

“Хаас” хорошо начал сезон, но после летнего перерыва сдал. Исключение составил лишь этап в Японии. Осенью американцы пропустили вперёд “Рено” и отстали от “Торо Россо”. У себя на родине “Хаас” не был боеспособен, но в Мексике совершил неожиданный камбэк.



Конечно, восьмое место Кевина Магнуссена не стало суперпрорывом. И он сам, и Ромен Грожан забирались в этом сезоне повыше. Но команда вернулась в борьбу. Теперь от “Рено” “Хаас” отстаёт на одно очко, от “Торо Россо” — на шесть. И вся борьба за шестое место в Кубке конструкторов впереди.

Провал этапа: Себастьян Феттель

Четырёхкратный чемпион не справился с давлением, оказавшись загнанным в угол. Себ блестяще выиграл квалификацию, но в гонке провалился. Сначала немец неудачно стартовал, что позволило накатить Максу Ферстаппену. Потом занял не лучшую траекторию и позволил “Ред Булл” выйти вперёд. Далее довёл дело до контакта, который позволил подъехать Хэмилтону. И, наконец, пошёл на второй контакт, вместо того чтобы подождать момента.



Перед Мексикой у Феттеля были мизерные шансы на победу в чемпионате. Но даже теоретических шансов, как и победы в Мехико, он лишил себя сам.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо

Пока Льюис Хэмилтон праздновал очередной чемпионский титул, Фернандо Алонсо сетовал на то, как легко далась победа в чемпионате британцу.

Четырёхкратный чемпион не справился с давлением, оказавшись загнанным в угол.

«В этом году всё было очень легко. У него не было соперников. В минувшем сезоне с ним соперничал Нико Росберг и борьба шла в каждой гонке. В этот раз всё было слишком легко — победа „Мерседеса“ в Кубке конструкторов за три гонки до конца чемпионата и титул Хэмилтона за две гонки до завершения сезона».