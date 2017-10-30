100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Формула-1
Текст: Иван Матушкин
Фото: Reuters

Хит-парад Мексики: Алонсо и Хэмилтон устроили шикарную борьбу

А Феттель, выбранный болельщиками пилотом дня, провалил гонку.
30 октября 2017, понедельник. 14:45 Авто
Они снова столкнулись. Ферстаппен уцелел и победил, Хэмилтон — чемпион
Ферстаппен опять выиграл после отстранения Квята, а Хэмилтон — официально четырёхкратный чемпион мира.

Гран-при Мексики принёс Льюису Хэмилтону четвёртый чемпионский титул в карьере, Себастьяну Феттелю злость на самого себя, а Фернандо Алонсо повод для гордости. Столкновение лидеров сезона, тактическая удача “Уильямса” и, возможно, лучшая борьба сезона — в нашем хит-параде.

Гонщик дня: Фернандо Алонсо

Льюис Хэмилтон провёл в Мексике неплохую гонку: воспользовался ошибкой Феттеля, не по своей вине откатился далеко назад и сделал всё, чтобы забраться как можно выше. Но прорваться высоко не сумел и яркого впечатления не произвёл.

Макс Ферстаппен снова выступил идеально и выиграл гонку. Причём признался, что после столкновения Феттеля и Хэмилтона скорее наслаждался поездкой, чем вёл борьбу.

Алонсо был чуть ли не единственным, кто всерьёз сопротивлялся лидерам чемпионата.

А вот Фернандо Алонсо провёл великолепный и боевой этап. После классной квалификации испанец откатился в самый хвост из-за смены мотора, но это его не остановило. Уже на старте Фернандо прорвался в середину пелотона, ехал восьмым, и лишь прорывы Феттеля и Хэмилтона отодвинули его на 10-е место. При этом Алонсо был чуть ли не единственным, кто всерьёз сопротивлялся лидерам чемпионата.

Лучший обгон: Льюис Хэмилтон прошёл Фернандо Алонсо

Этот обгон мог стать лучшим в гонке, даже если бы не состоялся, настолько впечатляюще выглядела борьба между Фернандо и Льюисом. Алонсо на слабом “Макларене” умудрялся так блестяще перекрывать траектории, что “Мерседесу” некуда было сунуться.

В самой жёсткой части борьбы Алонсо выжал Хэмилтона с трассы, доведя дело до лёгкого контакта. В следующий раз Льюис не уступил: “Мерседес” остался в пределах трассы лишь двумя колёсами, но удержал внутреннюю траекторию и вышел вперёд.

“Как, по-вашему, он выехал с трассы четырьмя колёсами?” — спросил Фернандо по радио. “Нет, это был честный обгон”, — признали в “Макларене”. Честный и вдобавок один из лучших в сезоне.

В самой жёсткой части борьбы Алонсо выжал Хэмилтона с трассой, доведя дело до лёгкого контакта. В следующий раз Льюис не уступил.

Тактика дня: Лэнс Стролл

Не сказать, чтобы “Уильямс” отличился в Мексике особой тактической хитростью, но для Лэнса Стролла всё сложилось идеально. Канадец стартовал 11-м после всех штрафов, а за счёт стартовых событий поднялся ещё выше. Дальше на руку ему сыграл просчёт “Форс Индия” с неработающим “софтом” и виртуальный сейфти-кар.

В итоге Лэнс не только оказался между Оконом и Боттасом, но и всерьёз угрожал Эстебану перед финишем. Такой успешной гонки у “Уильямса” не было давно.

Сюрприз этапа: Кевин Магнуссен

“Хаас” хорошо начал сезон, но после летнего перерыва сдал. Исключение составил лишь этап в Японии. Осенью американцы пропустили вперёд “Рено” и отстали от “Торо Россо”. У себя на родине “Хаас” не был боеспособен, но в Мексике совершил неожиданный камбэк.

Конечно, восьмое место Кевина Магнуссена не стало суперпрорывом. И он сам, и Ромен Грожан забирались в этом сезоне повыше. Но команда вернулась в борьбу. Теперь от “Рено” “Хаас” отстаёт на одно очко, от “Торо Россо” — на шесть. И вся борьба за шестое место в Кубке конструкторов впереди.

Провал этапа: Себастьян Феттель

Четырёхкратный чемпион не справился с давлением, оказавшись загнанным в угол. Себ блестяще выиграл квалификацию, но в гонке провалился. Сначала немец неудачно стартовал, что позволило накатить Максу Ферстаппену. Потом занял не лучшую траекторию и позволил “Ред Булл” выйти вперёд. Далее довёл дело до контакта, который позволил подъехать Хэмилтону. И, наконец, пошёл на второй контакт, вместо того чтобы подождать момента.

Перед Мексикой у Феттеля были мизерные шансы на победу в чемпионате. Но даже теоретических шансов, как и победы в Мехико, он лишил себя сам.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо

Пока Льюис Хэмилтон праздновал очередной чемпионский титул, Фернандо Алонсо сетовал на то, как легко далась победа в чемпионате британцу.

Четырёхкратный чемпион не справился с давлением, оказавшись загнанным в угол.

«В этом году всё было очень легко. У него не было соперников. В минувшем сезоне с ним соперничал Нико Росберг и борьба шла в каждой гонке. В этот раз всё было слишком легко — победа „Мерседеса“ в Кубке конструкторов за три гонки до конца чемпионата и титул Хэмилтона за две гонки до завершения сезона».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Кевин Магнуссен Льюис Хэмилтон Лэнс Стролл Себастьян Феттель Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
30 октября 2017, понедельник
15:14 Феттель: сходы в Сингапуре и Японии дорого мне обошлись
14:51 Первый тренер Квята: к сожалению, в Ф-1 не всё зависит от возможностей пилота
14:26 Хюлькенберг: обычно это нехороший знак, когда ты стоишь на своей машине
13:56 Феттель: даже на последних кругах гонки я не терял веры в лучший результат
12:57 Хорнер: Ферстаппен так доминировал в Мексике, что ему даже стало скучно
12:41 Хэмилтон нацелился на пятый титул чемпиона мира
11:56 Бриаторе согласен с необходимостью введения ограничения бюджетов в Ф-1
11:29 Маркьонне: сейчас для «Феррари» важно вынести уроки из своих ошибок
11:01 «Феррари»: заявления Экклстоуна о помощи нам со стороны «Мерседеса» — чушь
09:54 Абитебуль: ГП Мексики стал ещё одним напоминанием о проблемах с надёжностью
09:34 Хюлькенберг: хороший результат буквально выскользнул из рук
03:59 Вандорн: на прямых «Макларен» не мог сдержать даже «Заубер»
03:39 Фернли: четвёртое место «Форс Индия» в Кубке конструкторов — награда для всех
03:17 Арривабене: результат гонки не показал реальный потенциал «Феррари»
02:55 Кайл Буш выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле
02:46 Тост: Гасли с Хартли проделали хорошую работу и выжали максимум
02:30 Шварцман: это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд!
02:19 Гасли: по крайней мере я продолжил набираться опыта
02:16 Окон: в какой-то момент я верил, что подиум возможен
02:11 Алонсо: в этом году титул достался Хэмилтону слишком легко
02:10 Перес: сейфти-кар испортил хорошую гонку, но седьмое место — тоже неплохо
02:03 Хартли: сход всегда разочаровывает, но я всё равно улыбаюсь
01:59 Масса: если бы не прокол, всё сложилось бы иначе
01:56 Алонсо: это суперкамбэк, супер уик-энд
01:50 Грожан: контакт с Алонсо повредил мою машину — я потерял половину днища
01:48 Сайнс: с первого круга заметил что-то странное в работе машины
01:41 Боттас: не было темпа, чтобы сегодня побороться с Максом и «Ред Булл»
01:31 Ферстаппен опасался, что не сможет финишировать
01:30 Магнуссен: могли выбросить вчера полотенце, но никто не сдался. Это как победа!
01:30 Столкновение Феттеля с Хэмилтоном и триумф 4-кратного чемпиона. Фото ГП Мексики
01:21 Хэмилтон: ужасный способ выиграть титул, но что я мог сделать?
01:17 Ферстаппен: думал, не получить ли штраф, чтобы гонка стала интереснее
01:13 Райкконен: большую часть гонки я провёл в одиночестве
01:07 Вольф: теперь «Мерседес» будет готовиться к 2018 году
01:06 Риккардо об отказах моторов «Рено»: тут есть что-то фундаментальное
00:57 Феттель: Хэмилтон отлично выполнял свою работу весь год и заслуживает титула
00:57 Стролл: Хэмилтон — король Формулы-1
00:54 Хэмилтон обратился к болельщикам
00:45 Росберг: Хэмилтон заслуженно завоевал четвёртое чемпионство
00:44 Лауда: не знаю, почему Феттель был так агрессивен и разрушил гонку себе и Льюису
00:42 Хэмилтон потерял часть диффузора в стартовой аварии
00:35 Неймар первым поздравил Хэмилтона
00:34 Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мексики
00:31 Вольф: ненавидел каждый отрезок этой гонки
00:21 Хэмилтон стал самым именитым британским пилотом Формулы-1
Все новости RSS
Партнерский контент