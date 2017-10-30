Экс-команду Квята лихорадит, а «Уильямс» блистает — итоги Гран-при Мексики

Гран-при Мексики принёс Льюису Хэмилтону четвёртый чемпионский титул, но главной звездой заезда стал Макс Ферстаппен, продемонстрировавший, что «Ред Булл» вновь может быть непобедим. Основные итоги 18-го этапа чемпионата мира Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Они снова столкнулись. Ферстаппен уцелел и победил, Хэмилтон — чемпион Ферстаппен опять выиграл после отстранения Квята, а Хэмилтон — официально четырёхкратный чемпион мира.

«Ред Булл» и «Феррари» поменялись местами

Если оставить борьбу Хэмилтона и Феттеля за рамками Гран-при Мексики, то этап на автодроме имени братьев Родригес получился бы совсем не таким напряжённым. «Ред Булл» лидировал в тренировках, дал небольшую слабину в квалификации, но в гонке снова был недосягаем для соперников, а Макс Ферстаппен уверенно контролировал заезд на протяжении всей дистанции.

После победы голландца в Малайзии успехи «Ред Булл» не удивляют, а трасса в Мексике хорошо подошла австрийскому шасси. Однако та уверенность, с которой Ферстаппен уехал от всего пелотона, стала откровением. Начнись чемпионат сейчас, и с «Мерседесом» боролся бы именно «Ред Булл» — в четырёх последних гонках Ферстаппен набрал на 10 очков больше, чем Хэмилтон.

«Мерседес» с поражением смирился — в этой гонке «Серебряные стрелы» решали совсем иные задачи и справились с ними блестяще. Второе место Валттери Боттаса никогда не было под угрозой, а прорыв Хэмилтона пусть не стал слишком впечатляющим, зато своё чемпионство он начал праздновать сразу после финиша.



А вот для «Феррари» Гран-при Мексики стал символом поражения в этом году. Феттель боролся отчаянно, обгонял соперников одного за одним и был единственным, чей темп более или менее соответствовал скорости Ферстаппена, но погоня так и не увенчалась успехом, и даже на подиуме в красных цветах стоял Кими Райкконен, а не Себ. Но правда в том, что «Скудерия» проиграла чемпионат гораздо раньше — во время азиатской серии. Теперь же вопрос в том, сможет ли «Феррари» выиграть до конца сезона ещё хотя бы одну гонку, ведь красные машины не побеждали с Гран-при Венгрии, который состоялся ещё до летнего перерыва.

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«Форс Индия» — новый «Джордан»

Эстебан Окон и Серхио Перес финишировали в Мексике на пятом и седьмом местах и принесли команде 16 очков, и этот результат позволил «Форс Индия» забронировать за собой четвёртое место Кубка конструкторов — уже второй год подряд. В последний раз эта команда достигала таких высот, ещё будучи «Джорданом» в конце 90-х, когда Деймон Хилл и Хайнц-Харальд Френтцен на ярко-жёлтых болидах выигрывали гонки у «Уильямса» и «Феррари».

«Форс Индия» в своё время выросла именно на останках «Джордана», выкупленных сначала «Мидлэндом», позже «Спайкером», а в конце концов Виджаем Малльей. При этом «Форс Индия» является продолжением команды Эдди Джордана не только по документам, но и по духу. Маленькая команда без лишнего доллара, постоянно экономящая во всех областях, которую экстравагантный владелец раз за разом удерживает на плаву, а та бросает вызов грандам — таким в своё время был «Джордан», такой сейчас становится «Форс Индия».



Учитывая, что бюджет «Форс Индия» на четверть меньше, чем у «Уильямса», и вдвое меньше средств, которыми располагает «Рено», — четвёртое место в чемпионате это по-настоящему большое достижение. Но в этом году «Форс Индия» ещё ни разу не поднималась на подиум (впервые с 2013-го) — у Переса и Окона осталось только две гонки, чтобы это исправить.

Стролл набирает обороты

Лэнс Стролл в Мексике завоевал шестое место — и это его лучший результат после подиума в Баку. Канадцу во многом помог виртуальный автомобиль безопасности, позволивший провести пит-стоп без потери позиции, однако факт в том, что теперь у него на счету больше очков, чем у опытнейшего Фелипе Массы. Именно Стролл отныне занимает 10-ю строчку чемпионата, а Фелипе, набравший только пять очков в пяти последних гонках, теперь лишь 11-й.

На фоне неопределённости «Уильямса» с составом это довольно важный момент. Масса не скрывает желания продолжить выступать за Гроув, но в последних гонках бразилец не то что не опережает Стролла, а зачастую оказывается позади. В том числе поэтому «Уильямс» не спешит продлевать с Фелипе контракт. Претендентами на его место называли Роберта Кубицу и Паскаля Верляйна, но, по слухам, переговоры с поляком были блефом, чтобы выбить более выгодные условия для немецкого гонщика. Эта схема, говорят в паддоке, провалилась — «Мерседес» не согласился на предложение «Уильямса».

Зато в Мексике Падди Лоу признал, что на место в команде рассматривается Даниил Квят. Для россиянина падение результатов Массы — хороший знак. Вполне возможно, что в данный момент именно Квят является главным претендентом на свободное место. Но «Уильямс» не объявит состав раньше конца текущего сезона, так что у Массы есть ещё две гонки, чтобы напомнить о себе.

День мёртвых моторов для «Торо Россо»

В этот уик-энд в Мексике праздновали День мёртвых. Считается, что в эти дни души умерших посещают родные места. Если так, то во Франции в понедельник большое собрание духов мёртвых моторов «Торо Россо» — за один уик-энд экс-команда Квята спалила (по меньшей мере) четыре двигателя.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 595

2. «Феррари» — 455

3. «Ред Булл» — 340

4. «Форс Индия» — 175

5. «Уильямс» — 76

6. «Торо Россо» — 53

7. «Рено» — 48

8. «Хаас» — 47

9. «Макларен» — 24

10. «Заубер» — 5.

Уже в первой тренировке отключился мотор на болиде Брендона Хартли — силовую установку удалось перезапустить, но после обеда вышла из строя уже установка Пьера Гасли. На следующий день в утренних свободных заездах у Гасли вновь отказал двигатель, из-за чего француз пропустил квалификацию. На квалификации проблемы с мотором возникли и у Хартли, Брендону заменили силовую установку перед стартом, но по ходу гонки новый мотор тоже сгорел.



Последние гонки «Торо Россо» с «Рено» явно не складываются. Хотелось бы верить, что в следующем году, когда Фаэнца получит новые моторы, «телята» смогут прибавить, но этими новыми моторами будет «Хонда», и пока сложно сказать, какие силовые установки ломаются чаще — японские или французские.

Хартли: Квята жаль. Но не буду врать: я рад, что оказался здесь Новичок «Торо Россо» Брендон Хартли — о замене Даниила Квята, возвращении в Ф-1 спустя семь лет и работе с инженерами.

Не всё потеряно для «Хааса»

В США «Хаас» пережил один из самых трудных уик-эндов в своей истории, при этом в Мексике команда готовилась к ещё большему провалу. Инженерам не удаётся найти подход к шинам, баланс остаётся нестабильным и теперь в квалификациях Грожан с Магнуссеном борются разве что с «Зауберами». Но в гонке всё обошлось — во многом из-за VSC, и Кевин принёс команде четыре очка.

За счёт результата Магнуссена «Хаас» существенно подтянулся к «Торо Россо» и «Рено», которые в Мехико очков не набрали, и теперь уступает шестой строчке всего шесть очков. И пока «Торо Россо» лихорадит, а «Рено» быстр, но ненадёжен, у «Хааса» появляется шанс в самый последний момент вырвать сенсационное шестое место Кубка конструкторов.