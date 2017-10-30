Почти безупречный Макс и спор по Феттелю. Оценки гонщикам за Мексику

Макс Ферстаппен — 9,5
Впечатляющее выступление голландца, который ехал так быстро, что даже сам заскучал. Оценку чуть снизили за проигрыш Феттелю в квалификации, который пришлось компенсировать смелой борьбой на старте.
Эстебан Окон — 9
Француз – молодец. «На чужом поле» опередил Переса в квалификации, хорошо разобрался на старте и даже имел небольшие шансы на подиум, окончательно исчезнувшие из-за виртуального сейфти-кара.
Кевин Магнуссен — 9
Если бы «Хаасу» в субботу сказали, что один из его гонщиков финиширует в очках, в команде не поверили бы. А вот поди ж ты — Кевин по максимуму использовал проблемы соперников. Датчанин сумел сдержать Алонсо благодаря мощному мотору «Феррари», а пока Фернандо боролся с Хэмилтоном, уехал от этой пары и спас восьмое место.
Фернандо Алонсо – 9
Жаль, что очередной штраф от «Хонды» не дал испанцу показать максимальную скорость в квалификации, где он здорово провёл Q1. Тем не менее, испанец поднялся в гонке с 18-го места на 10-е и подарил красивейшую борьбу с Хэмилтоном.
Лэнс Стролл – 8,5
Канадец проиграл квалификацию Массе из-за целого ряда ошибок, но отлично показал себя в гонке. Сильный пилотаж и удача с VSC вывела Лэнса на шестое место. Он даже угрожал позициям Окона, но Эстебан всё же оказался не по зубам. Признайтесь, вы тоже уже позабыли о куче ошибок пилота «Уильямса» на старте чемпионата?
Признайтесь, вы тоже уже позабыли о куче ошибок Лэнса Стролла на старте чемпионата?
Нико Хюлькенберг — 8,5
Немец «заразился» от Палмера эпидемией неудач, но к самому пилоту вопросов нет. В Q3 Халк на три десятые опередил Сайнса, потом хуже стартовал, но зато сориентировался в суматохе, вызванной Феттелем и Хэмилтоном. По итогам гонки немец должен был занять место от пятого до седьмого, но двигатель «Рено» решил по-другому.
Льюис Хэмилтон — 8
Странная гонка для завоевания чемпионского титула, но не сам же Льюис подставил колесо под острое антикрыло Феттеля. Прорыв обратно был осложнён большим отставанием и повреждениями машины — в такой ситуации Хэмилтон показал почти максимум возможного. В идеале британец должен был быстрее справиться с Алонсо и успеть обогнать Магнуссена.
Маркус Эрикссон — 8
Швед затмил Верляйна, что похвально. Маркус долгое время ехал в очковой зоне впереди Алонсо, но стал одним из пилотов, пострадавших от виртуального сейфти-кара. Впрочем, Эрикссона в любом случае ожидал сход.
Брендон Хартли – 8
Знаете, а новозеландец прям неплох. Уже во второй квалификации в Ф-1 Хартли продемонстрировал серьёзный прогресс – жаль, что мотор не дал Брендону шанса побороться с «Уильямсом». В гонке всё было не так ярко – подождём двух финальных этапов, чтобы составить более чёткое впечатление.
Валттери Боттас — 7,5
Финн наконец-то оказался близок к Хэмилтону в квалификации (разрыв — 24 тысячные), но после прежних провалов невольно закрадываются сомнения: так ли всё хорошо, или просто Льюис на этом Гран-при не сумел показать сто процентов возможного? Ну а в гонке машине Валттери объективно не хватало темпа для погони за Ферстаппеном.
Фелипе Масса — 7,5
Фелипе в силу машины отработал квалификацию, а в гонке ему не повезло с медленным проколом. Надеемся, в двух оставшихся гонках (вероятно, последних в Ф-1) всё сложится удачнее.
Кими Райкконен — 7
Финн на подиуме, но это не повод забыть про ужасную квалификацию, где Кими стал лишь пятым на фоне поула Феттеля, проиграв напарнику три четверти секунды – просто катастрофа. Именно из-за слабой стартовой позиции Райкконен оказался надолго заперт позади Окона и потом уже не имел шансов догнать Боттаса – не то что Ферстаппена. 54 секунды проигрышу Максу – так себе показатель.
Серхио Перес — 7
Чеко традиционно выступает на родной земле не лучшим образом – словно не может до конца справиться с давлением. В третий раз за три этапа на трассе братьев Родригес Серхио уступил напарнику по «Форс Индия». Да, в гонке не повезло с VSC, но в квалификации обвинять некого – а там Перес только стал 10-м против шестого места Окона.
Пьер Гасли — 7
Странное дело: человек проехал всю гонку, а хочется поставить «б/о», так как Пьер фактически пропустил все сессии в пятницу и субботу. В сложившей ситуации Гасли отработал неплохо.
Карлос Сайнс — 7
Испанец прессинговал Хюлькенберга, но в Q3 проиграл ему три десятые. Уже на первом круге Сайнса развернуло (сам он говорит, что дело было в машине), а дальше его гонка уже фактически была завершена.
Себастьян Феттель — 6,5
Да, гонщик дня по версии болельщиков получил от нас так мало. Всё-таки нельзя избавиться от ощущения, что при более аккуратном пилотаже немец мог избежать контакта с Хэмилтоном и не разрушать собственную гонку. Дальнейший прорыв – лишь производная от этого инцидента.
При более аккуратном пилотаже Феттель мог избежать контакта с Хэмилтоном и не разрушать собственную гонку.
Ромен Грожан – 6,5
Француз хуже напарника воспользовался суматохой на старте, а потом пал жертвой острой борьбы с Фернандо Алонсо, в которой повредил машину. На этом всё было кончено.
Стоффель Вандорн — 6,5
На фоне Алонсо бельгиец не блистал. Стоффель опередил испанца на старте, но из-за существенной разницы в скорости добровольно пропустил коллегу обратно и не выглядел претендентом на место в очках.
Паскаль Верляйн – 6
С чемпионом DTM что-то не то: на протяжении уик-энда он регулярно смотрелся слабее Маркуса Эрикссона. Такими результатами «Уильямс» не убедить.
Даниэль Риккардо — б/о
Может, австралийцу даже повезло со сходом – а то поставили бы невысокую оценку за сильный субботний проигрыш Ферстаппену. Жаль, не увидели, как высоко Дэн мог подняться в гонке – вероятно, Риккардо мог побороться за подиум с Кими.