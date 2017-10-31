Спорный момент: почему судьи простили Феттеля?

«Не чемпион, а болван». Британские СМИ спорят о чемпионстве Хэмилтона Журналисты празднуют чемпионство Хэмилтона и готовится к его противостоянию с Ферстаппеном. Вспомнили и про Квята.

Главным возмутителем спокойствия в Мехико был Себастьян Феттель. Сначала немец, начавший гонку с поула, с контактом проиграл позицию Максу Ферстаппену, в следующем же повороте добил своё переднее крыло, проколов колесо Льюису Хэмилтону. Прорываясь затем наверх, немец обошёл Фелипе Массу, выехав за пределы трассы – прямо как Ферстаппен в Остине. И ни за один из эпизодов гонщик «Феррари» не был наказан. Попробуем разобраться почему: были ли там нарушения, судьи ошиблись или они сознательно не стали убивать интригу?

Виталий Крысанов: Оба контакта с участием Феттеля на старте – плод его нежелания уступать, попытка не дать сопернику уехать. И если с Ферстаппеном зацеп стал скорее следствием (теряя позицию, он до последнего пытался удержаться бок о бок – пока не закончилось место), то с Хэмилтоном, кажется, был целью – только ткнув Льюиса, он мог его притормозить.



Это было очень похоже на то, как в футболе защитник в отчаянии пытается задержать уходящего от него к воротам нападающего руками. Манёвр Феттеля не тянул на фол последней надежды, но жёлтой карточки – пятисекундной добавки – заслуживал. Вот без прокола у Льюиса эпизод, может, и можно было бы оставить без последствий.

Это было очень похоже на то, как в футболе защитник пытается задержать нападающего руками.

На мой взгляд, судьи сознательно решили не вмешиваться в борьбу за титул по относительно пустяковому поводу, тем более что Себ и сам пострадал – был вынужден ехать в боксы менять переднее крыло. И это правильное решение. По первому же контакту – с Ферстаппеном – у меня к немцу претензий нет, была жёсткая борьба в рамках правил.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» @F1.



Иван Матушкин: Да, мне тоже кажется, что в обоих случаях к контакту привело чрезмерное упорство Себа. Конечно, Феттель молодец, что не хотел отдавать позиции, но куда умнее было бы повременить и контратаковать. Что в первом, что во втором случае Себастьян пытался уцепиться за крошечную надежду, а в итоге цеплялся за чужой болид. По эпизоду с Максом – Ферстаппен не пострадал, борьба была не за гранью, так что отсутствие штрафа полностью соответствует духу гонок.



Что касается тычка в адрес Льюиса, то Себ скорее пытался вписаться в более узкую траекторию, не пристраиваясь за «Мерседесом». И у него получилось бы, не упрись сам Хэмилтон в «Ред Булл». Думаю, произойди этот эпизод в середине гонки, Феттель получил бы штраф. Но в нынешнем сезоне стюарды сквозь пальцы смотрят на большинство контактов на первом круге. Выдержали они линию и в этом случае, не думаю, что у них было какое-то особое отношение к Феттелю. Так что я похвалю их за последовательность.

Есть много подобных примеров, когда судьи не штрафовали за мелкие контакты именно на первом круге. Я не думаю, что это был принципиально иной момент. Скорее, на него так много внимания обратили именно потому, что это была борьба лидеров, претендентов на титул. Зацепил бы так, условно, Масса Серхио Переса, и шума бы не было.



В.К.: В том же первом повороте, но позже по ходу гонки, потолкались Фернандо Алонсо и Ромен Грожан. Испанец отобрал позицию жёстко, с контактом, выставив соперника с трассы. Но судьи – за нарушение границ трассы! – на пять секунд оштрафовали… Грожана! Что?! Если кто и заслуживал наказания в этом эпизоде, так это гонщик «Макларена»!

Фелипе успешно закрыл ему траекторию, и Себ попросту психанул, обогнав по обочине: это штраф.

И.М.: Как я понимаю, француза обвинили в том, что, проиграв Алонсо траекторию, он решил ехать не сзади, а бок о бок, но вне трассы. Но посмотреть на этот эпизод можно и с другой стороны: Алонсо жёсткими действиями не оставил сопернику места. По-моему, борьба была жёсткой, но в рамках дозволенного. И наказывать никого не надо.



В.К.: Алонсо – за контакт – тоже?



И.М.: Ну, не за каждый же контакт штрафовать.



Перейдём к эпизоду Феттель – Масса. Вот здесь, на мой взгляд, Себастьян заслужил штраф. Очевидно, что Фелипе успешно закрыл ему траекторию, и Себ попросту психанул. Понятно, пилоту «Феррари» не хотелось долго сидеть позади медленного «Уильямса», но это же не повод обгонять по обочине!

В.К.: Вот если бы Грожан сделал так же – выиграл (точнее, отстоял) бы позицию, – я бы согласился с его наказанием. Хотя там контакт, наверное, уравнял бы.



Что до Феттеля, то здесь он, конечно, наездил на штраф, но, как я уже заметил, судьи просто не хотели брать на себя ответственность, не стали его трогать ради сохранения хоть какой-то интриги. О какой последовательности может идти речь, если Макса за точно такой же обгон в США наказали, посвятили этому событию целый брифинг — и даже не взглянули на Себа!

Здесь как в футболе: если в финальном матче чемпионата мира в самом начале игрок совершает грубый фол, на красную карточку, почти ни один судья его не удалит. Именно потому что это очень серьёзно повлияет на ход событий. Сломает игру, убьёт интригу. Здесь я вижу то же самое: накажи судьи Феттеля за любой из проступков, они ключевым образом вмешались бы в борьбу.



И.М.: Выходит, Феттель мог нарушать как угодно? Ехать по отдельным правилам? Я не согласен. Мне кажется, здесь судьи просто ошиблись.



В.К.: Нет, разумеется. Судьи вполне могли выписать ему хоть два штрафа – и к ним не было бы вопросов. Но они, как мне кажется, решили дать побороться. Какой-то карт-бланш для претендентов на титул должен быть. Не безнаказанность, ни в коем случае, а некая отсрочка разбирательств до финиша гонки.



Ведь здесь цена ошибки возрастает, и лучше не вмешаться, чем вмешаться зря. А были бы у Льюиса или Фелипе претензии – спокойно разобрали бы после финиша, с объяснениями гонщиков и показаниями телеметрии.

Осталось разобрать блокировку Ферстаппена в квалификации, когда он якобы испортил круг Валттери Боттасу в Q3…



И.М.: Согласен. Макс видел Боттаса и съехал с гоночной траектории. «Мерседес» жаловался лишь потому, что имел возможность. Вряд ли в команде всерьёз надеялись выбить штраф для Ферстаппена. Иногда команды выражают недовольство в пылу момента. Это вполне нормально. Но никакой блокировки там не было.

О какой последовательности может идти речь, если Макса за точно такой же обгон в США наказали?

В.К.: Попытка «Мерседеса» отыграть для гонщиков по одной стартовой позиции – вдруг сработает? Да и заставить «Ред Булл» понервничать. Но, я думаю, они понимали, что весь шум ради шума – Макс Боттаса видел и подвинулся, судьям и нечего было разбирать.