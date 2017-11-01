Соцсети Формулы-1: вечерний Сироткин и Клинтон в боксах

Mercedes AMG Petronas F1 Team
Два последних этапа принесли «Мерседесу» два титула. В США команда взяла четвёртый кубок конструкторов и показала, как на это отреагировала их база в Брэкли.
Williams Martini Racing
В Мексике команда отметила день рождения одного из своих пилотов — и сделала это с национальным колоритом.
Renault Sport F1 Team
В «Рено» все пилоты при деле — например, резервный гонщик коллектива Сергей Сироткин участвует в модных показах в Мексике.
Haas F1 Team
На домашнем этапе в США механики «Хааса» продемонстрировали свою тягу к здоровому образу жизни.
McLaren Honda
В Мехико Стоффель Вандорн показал, как выглядит путь пилота из отеля на трассу в дни уик-энда.
Sauber F1 Team
На гонке в США почётным гостем «Заубера» стал экс-президент США Билл Клинтон.
Льюис Хэмилтон
Британец в США за рулём дорожного Mercedes-AMG GT R с Усэйном Болтом на пассажирском месте пожёг резину на трассе…
…а на следующем этапе в Мексике с не меньшим удовольствием и радостью отпраздновал свой уже четвёртый титул в Формуле-1!
Эстебан Окон
Француз в Мексике расстался со своим шлемом, произведя выгодный обмен с Фернандо Алонсо.
Фелипе Масса
Бразилец в Мексике предстал в весьма необычном облике — пилота было просто не узнать!
Ромен Грожан
В Мехико француза гоночный болид ждал не только на трассе, но и в номере, куда ему доставили шоколадный «Хаас».
Кевин Магнуссен
Датчанин уже готовит себе преемника и на Гран-при США посадил в кокпите младшего брата Луку.
Брендон Хартли
Новозеландскому дебютанту Формулы-1 пока не удалось разжиться очками, но он всё равно доволен, что попал в серию. «Да, теперь над боксами «Торо Россо» моя уродливая фотка!» — написал Брендон.