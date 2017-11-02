Нокаут в красном углу. «Феррари» проиграла, но не надо никого выгонять

Девять лет назад в Сан-Паулу состоялся один из самых драматичных финалов в истории Формулы-1 — Фелипе Масса, лидировавший на протяжении всего Гран-при Бразилии-2008, уже праздновал чемпионство, когда Льюис Хэмилтон вышел из последнего поворота раньше Тимо Глока, завоевал пятое место и отобрал у бразильца, казалось бы, уже потерянный титул.

Но есть и ещё один повод помнить ту гонку — тогда на «Интерлагосе» «Феррари» завоевала свой 16-й кубок конструкторов. Это абсолютный рекорд — на втором месте идёт «Уильямс» с девятью победами. Но с тех пор минуло уже девять лет, а новых титулов у «Скудерии» так и не появилось. Что происходит с «Феррари» и почему легенда раз за разом буксует?

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Лучший шанс

Сезон-2017 «Феррари» начала очень сильно — две победы в трёх первых гонках, такого сильного старта у «Скудерии» не было с того самого 2008-го. Ожидания были очень высоки, даже в «Мерседесе» признавали, что в Маранелло построили машину лучше. Затем темп немного спал, и всё же Феттель победил в Монако и Венгрии, на трассах, отлично подошедших SF70H, и завершил первую половину сезона лидером чемпионата.



А затем наступила печальная для всех итальянских фанатов азиатская серия — завал в Сингапуре, прорыв с последнего ряда в Малайзии и новая поломка в Японии. За несколько недель Феттель потерял относительно Хэмилтона несколько десятков очков и за две гонки до конца сезона окончательно распрощался с шансами на чемпионство.

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В 2017 году «Феррари» упустила, возможно, лучший шанс на чемпионство за последние девять лет. SF70H — превосходная машина, эффективно работающая почти на всех типах трасс. В этом году «Феррари» была даже сильнее, чем в 2010 и 2012 годах, когда Фернандо Алонсо сражался за титул до самого последнего этапа. Но тогда «Скудерия» была догоняющей и лишь чудом удержалась в кильватере «Ред Булл» и боролась с австрийцами в финале. Лишь в этом году «Феррари» вспомнила, каково это иметь самую быструю машину на стартовой решётке и контролировать пелотон на протяжении всей дистанции. Будет жаль, если в поисках виноватых боссы «Скудерии» разрушат добившийся хотя бы относительных успехов коллектив и повергнут команду в очередной «переходный» период.

Количество побед, одержанных командами с 2009 по 2017 годы (на 2 ноября):



1. «Мерседес» — 66 (62 из них в период с 2014 по 2017 годы)



2. «Ред Булл» — 55 (47 из них в период с 2009 по 2013 годы)



3. «Макларен» — 20



4. «Феррари» — 19



5. «Браун» — 8

Три шага назад

Спад «Феррари» начался в 2009 году, когда Формула-1 переходила на новый регламент. Теперь правила сильно ограничивали возможности аэродинамики — предполагалось, что при меньшем уровне прижимной силы гонки станут зрелищнее. Все инженеры во что бы то ни стало стремились компенсировать нехватку «прижима», и больше всех в этом преуспели «Браун» и «Ред Булл».



«Феррари», увы, провалилась. В 2009-м «Скудерия» впервые за 13 лет выпала из топ-3 Кубка конструкторов и с трудом боролась за подиумы, проморгав идею с двойным диффузором. Приход Фернандо Алонсо вселил в команду надежду, но раз за разом болид уступал «Ред Булл». За несколько лет в команде сменилось несколько технических директоров: в 2011-м Альдо Коста уступил своё место Пэту Фраю и скоро оказался в «Мерседесе», в 2013-м убрали самого Фрая — ради Джеймса Эллисона. Но и тот покинул команду в сезоне-2016, пусть и скорее по семейным обстоятельствам, чем из-за недовольства руководства.



Но самые большие перестановки состоялись в 2014-м, когда «Феррари» вновь провалила переход на новый технический регламент — на этот раз слабым местом стал двигатель, по всем статьям уступавший моторам «Мерседес». Сначала ушёл руководитель команды Стефано Доменикали, который был фактически преемником Жана Тодта, а чуть позже в отставку подал Лука ди Монтедземоло — президент «Феррари» с 1991 года. От той «Феррари», которая побеждала в 2000-х, в Маранелло не осталось ничего.

«Феррари» образца 2017 года — это руководитель команды Маурицио Арривабене, технический директор Маттиа Бинотто, ранее возглавлявший отдел моторов, и стоящий над ними обоими президент компании Серджио Маркьонне. Бинотто занял этот пост в прошлом году, его главной заслугой считается двигатель, с которым в последние годы в Маранелло более или менее разобрались.



Арривабене пришёл в команду из «Филип Моррис», табачного концерна, который уже многие годы является спонсором «Феррари». Арривабене — управляющий команды, не вникающий в технические вопросы. Ну а новым лидером, вокруг которого строится всё остальное, стал Себастьян Феттель. Этот коллектив выглядит несколько убедительнее, чем срочно выписанный из Энстоуна Эллисон под руководством Марко Маттиаччи — совершенно инородного лица для завсегдатаев паддока.

Количество поулов, выигранных командами с 2009 по 2017 годы (на 2 ноября):



1. «Мерседес» — 78 (69 из них в период с 2014 по 2017 год)



2. «Ред Булл» — 58 (57 из них в период с 2009 по 2013 год)



3. «Макларен» — 14



4. «Феррари» — 10



5. «Браун» — 5

Постепенно Арривабене, Бинотто, Феттель и все остальные стали той «Феррари», которая не просто цепляется за лидеров, а борется с ними на равных, и порой — диктует им свои условия. Машина 2017 года получилась одним из самых удачных проектов за последнее время — это тоже ставят в заслугу Бинотто, так как при нём инженеры стали активнее принимать рискованные решения. В итоге гонщик «Феррари» возглавил чемпионат впервые с 2012 года, пусть даже и временно.

Полетят ли новые головы?

Для «Феррари» сезон-2017 фактически уже в прошлом. Но что будет делать команда дальше? В этом году «Феррари» старается оградить команду от общения с прессой, а на базе в Маранелло царит атмосфера секретности, поэтому судить о чём-то со стороны сложно. Беда в том, что, по слухам, на базе «Скудерии» скоро вновь полетят головы.

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Ещё летом появились сообщения о том, что на волне успехов этого года Маттиа Бинотто пытается занять место руководителя команды. Ходили даже слухи, что Арривабене угрожал Маркьонне уйти и забрать с собой «Филип Моррис», если тот не даст ему гарантий. В Мексике журналисты напрямую спросили об этом Маркьонне. «Маттиа и Маурицио остаются вовлечены в процесс, тыкать сейчас пальцем в кого бы то ни было глупо, — сказал Маркьонне. — Нельзя винить в произошедшем одного человека. Отставки не решат проблему». Звучит обнадёживающе, но в паддоке контракты порой ничего не значат. Можно также вспомнить, как в 2009-м «Феррари» до последнего настаивала, что Райкконен остаётся в команде, а потом объявила о замене финна на Алонсо.



Тем не менее очень хочется верить, что слова Маркьонне не пустой звук и Арривабене останется в команде хотя бы на следующий сезон. «Феррари» набрала силу, и набрала её именно при Арривабене, который стал, пожалуй, самым харизматичным лидером Маранелло после Жана Тодта. Себастьян Феттель чувствует себя в «Феррари» комфортно и даже порой признаёт собственные ошибки, чего в «Ред Булл» за ним не замечали. Даже Кими Райкконен, несмотря на разочарование после Гран-при Монако, остаётся командным игроком и прикрывает Себу спину, когда у него барахлит рулевое управление.

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«Когда я только пришёл в „Феррари“, на первых тестах у нас произошёл инцидент: мы заводили болид, и двигатель сразу сгорел, — вспоминал в книге „Тотальная борьба“ Росс Браун, архитектор всех главных успехов „Скудерии“. — Выяснилось, что одна из деталей была установлена не тем концом. Они нашли парня, который её устанавливал, казнили его, унизили, повесили и четвертовали. Я считаю, что это неправильно. Они видели проблему в человеке, но на самом деле проблема в системе контроля, которая пропустила неправильно установленную деталь. Своим главным успехом в „Феррари“ я считаю то, что мне удалось изменить атмосферу в Маранелло, чтобы сотрудники не боялись потерять работу из-за ошибки, могли работать уверенно и без лишнего прессинга».



Увольнение Арривабене приведёт лишь к новому хаосу в Маранелло и новому «переходному» периоду, пока сменщик Маурицио будет вникать в дела. Даже если Арривабене заменит Бинотто, придётся искать нового технического директора, и на введение его в курс дела также потребуется время. Лучшее, что может сделать теперь «Феррари», это исключить любой прессинг и позволить команде работать в спокойной творческой атмосфере. Технические отказы — это часть спорта. Многое об этом может рассказать Хэмилтон — год назад он сам потерял титул из-за сгоревшего двигателя.



За последние девять лет «Феррари» пережила кардинальные перемены, и сейчас это совсем другая команда — не имеющая опыта больших побед, сомневающаяся в себе и многое воспринимающая слишком близко к сердцу. Но всё же она движется к немецкому порядку, царившему здесь при Брауне и Шумахере. И было бы глупо этому движению мешать.