«Феррари» опять угрожает уйти из Формулы-1. Всё серьёзно?

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне во время общения с ведущими информационными агентствами и телеканалами сделал громкое заявление: если «Скудерию» не устроят изменения в правилах Формулы-1, команда оставляет за собой право покинуть чемпионат мира. На уточняющий вопрос, как он будет чувствовать себя в качестве президента, убравшего «Феррари» из Формулы-1, итальянец задорно ответил: «На миллиард долларов!» Что не устраивает Маркьонне и насколько серьёзно надо относиться к заявлениям из Маранелло?

Угроза номер…

Сначала ответим на второй вопрос. Пугать Ф-1 собственным потенциальным уходом — любимое занятие «Скудерии» при любых разговорах о скором изменении правил. Для многих болельщиков и спонсоров Ф-1 и «Феррари» переплелись в одно целое, и итальянцы пытаются на этом спекулировать.



Легенда Италии неоднократно «уходила» из чемпионата мира ещё при Энцо Феррари, ну а в 2000-х угроза убежать из Ф-1 повторяется не реже, чем раз в пять лет. В 2002-м Лука ди Монтедземоло не выдержал после креативных идей тогдашнего президента ФИА Макса Мосли, который предлагал добавлять балласт на машины гонщиков, набравших более 20 очков (по килограмму за балл) и разрешать командам обновлять аэродинамику автомобилей лишь раз за сезон. Ещё была идея, чтобы у гонщиков не было контрактов и они перемещались из машины в машину каждый Гран-при. Ди Монтедземоло назвал все эти идеи идиотскими («Такое ты обычно слышишь в баре от неопытных болельщиков») и пригрозил уходом.

С 2002 года «Скудерия» уже пять раз заявляла о возможном уходе, нынешний — шестой. А было ещё участие в недолгом расколе Ф-1 по ходу сезона-2009.

В 2005-м тогдашний глава «Феррари» Жан Тодт не исключил, что «Скудерия» покинет чемпионат после сезона-2012 — из-за роста расходов. В 2008-м «Феррари» паковала чемоданы после идеи Мосли с одним мотором для всех команд, а в 2009-м — после ещё одной «блестящей» мысли неугомонного Макса, который собрался ограничить бюджеты конюшен нереальными 50 млн евро. Естественно, обе завиральные идеи не прошли, но угрозы «Феррари» в памяти остались. Самое свежее заявление датируется декабрём 2015 года — тогда «Скудерии» не понравилась идея уже самого Тодта ввести в Ф-1 поставщика альтернативных дешёвых моторов. Идею похоронили, а «Феррари» всё ещё с нами.

Как видим, с 2002 года «Скудерия» уже пять раз заявляла о возможном уходе, нынешний — шестой. А было ещё участие в недолгом расколе Ф-1 по ходу сезона-2009. Всё это позволяет уверенно говорить, что «размышления» о бегстве из Формулы-1 — не более чем политические игры с расчётом, что владельцы чемпионата и ФИА испугаются и начнут искать компромисс. Очевидно, на защиту собственных позиций нацелено и нынешнее заявление Маркьонне — так-то «Феррари» никуда не собирается, идти ей особо некуда.



WEC, ещё совсем недавно смотревшаяся неплохой альтернативой, «сдулась» после ухода «Порше», «Ауди» и «Ниссана» из категории LMP1, да и скажем прямо: за пределами «24 часов Ле-Мана» популярность гонок на выносливость не идёт ни в какое сравнение с Формулой-1. Никакой реальной альтернативы Ф-1 у «Скудерии» не существует. Так что сойдёмся на том, что никаких планов по уходу из чемпионата нет. Сошлись? Теперь посмотрим, что же на сей раз не нравится «Феррари».

Моторы: опять всё плохо

В материале, вышедшем сразу после публикации проекта нового моторного регламента Формулы-1, коллега Захарченко предположил, что нынешние производители движков Ф-1 в целом поддерживают будущие правила. Было бы логично: будущие правила так долго обсуждались, что казалось: наверняка базовая концепция всех устраивает. Тем страннее оказалось, что на деле почти все нынешние заводчане Ф-1 настроены против идей ФИА и Liberty.



Если кратко, то автопроизводителям жаль уже потраченных денег: мол, уже столько вложили и ещё вложимся в нынешние концепции моторов и генератор тепловой энергии MGU-H, что неразумно сильно перетряхивать правила. К тому же отказ от теплового генератора и новые требования к кинетическому генератору MGU-K вынудят создавать двигатели чуть ли не заново, тем более что силовым установкам предстоит работать максимум на 18 тысячах об/мин вместо прежних 15. Вывод «Феррари» и коллег простой: будущий регламент плох, и если его утвердят, то недовольные могут уйти. При этом Сириль Абитебуль из «Рено» высказал мнение, что новые правила по-прежнему слишком сложные для прихода в Ф-1 частных поставщиков моторов.

Весь перечень оглашённых предложений в состоянии за 5-10 минут набросать не то что инженеры — просто продвинутые формульные болельщики.

Внимание, вопрос: как же так вышло, что долгие обсуждения между ФИА и командами привели к такому печальному итогу? Ведь по сути весь перечень оглашённых предложений в состоянии за 5-10 минут набросать не то что инженеры — просто продвинутые формульные болельщики. Логично было бы ожидать, что мы увидим чёткую дорожную карту, а не набросок, так сильно не понравившийся командам.



Ещё вопрос: а что производители хотели увидеть? Всё время в ожидании новых правил мы говорили о большей стандартизации моторов, сокращении расходов (MGU-H) и улучшении звука (обороты). На что ФИА нацелилась, то и получила. Если в мотористов были собственные светлые идеи — почему их не оглашали в прессе, почему не пытались привлечь на свою сторону болельщиков? Честно, пока позиция автогигантов не вызывает сочувствия. И страха. Потому что «Феррари» никуда не денется, «Рено» ещё только мечтает о новых победах, а «Мерседес», по слухам, обдумывал уход и при прежних правилах.

Всё веселье впереди!

Было бы ошибкой думать, что протесты «Феррари» и компании вызваны только моторами. Впереди ещё более принципиальные решения: 7 ноября команды обсудят с ФИА и владельцами Ф-1 предложения по ограничению бюджетов и более справедливому распределению доходов. Очевидно, оба этих пункта нервируют топ-команды, привыкших: а) решать проблемы денежными инъекциями; б) иметь преимущество над середняками за счёт бонусов, не связанных с результатами.



Liberty намерена пойти по пути НХЛ и НБА, пусть и со своими особенностями: в американских лигах существует потолок зарплат, а в Ф-1 наоборот введут потолок расходов на развитие машины, в то время как заработки пилотов ограничивать не будут. То есть и «Феррари», и условная «Форс Индия» получат право потратить на машину не более 150 млн евро (сумма пока условная: чем больше будет давать дополнительный миллион расходов, тем жёстче окажется лимит).

«Феррари» и её коллеги по толстым кошелькам пока не критиковали лимит (в глазах болельщиков оправдать недовольство будет нелегко), но до последнего будут стараться сохранить бонусы — мол, мы заслужили, это благодаря нам Ф-1 такая популярная и так далее.



Получается развилка: с одной стороны, дворянство Формулы-1 не желает поступаться привилегиями, с другой — само просит владельцев и ФИА что-то сделать, чтобы снизить расходы и позволить всем конюшням наконец-то выйти в плюс. Нынешняя Ф-1 в теории рассчитана на 12-13 команд, но в мире просто не нашлось ещё двух-трёх инвесторов-энтузиастов, готовых вложиться в собственный чемпионат. Это ненормальная, нездоровая ситуация (вспомним те же НХЛ с НБА, где прибыльны почти все клубы, а на аутсайдеров и иногда появляющиеся новые места всегда найдётся потенциальный покупатель).



Чтобы Формула-1 наконец-то стала здоровой, Liberty не может отказаться от собственных планов по жёсткому ограничению расходов — несмотря на все угрозы со стороны «Феррари» и её коллег. Если насчёт регламента по моторам ещё можно спорить, то жёсткий лимит и честное распределение доходов — единственно верный путь. И в ходе его реализации команды нужно переломить — даже самые именитые.

Не стоит бояться угроз от стороны, которая прибегает к подобной игре в энный раз, не имеет Плана Б и, возможно, на практике ничего не потеряет.

Заявление Маркьонне — по сути артподготовка «Феррари» перед заседанием 7 ноября. Однако сейчас явно не тот случай, когда владельцы чемпионата и ФИА должны испугаться и пойти на поводу у главной жемчужины Ф-1. А эта самая жемчужина, пусть и отстаивая собственные интересы, обязана подумать о будущем всей серии. В конце концов, что дала «Феррари» нынешняя ситуация с неограниченными тратами, огромным бюджетом и несправедливыми бонусами? Последний титул датирован 2008-м годом — полный провал. Не за что тут держаться.



Шантаж «Феррари» не должен пройти. Не стоит бояться угроз от стороны, которая прибегает к подобной игре в энный раз, не имеет Плана Б и, возможно, на практике ничего не потеряет. Liberty, дай огня! Тем более по истории мы знаем, что 7 ноября — удачный день для революций.