Роль Риккардо: есть ли у Дэна будущее в команде Макса Ферстаппена

В конце октября «Ред Булл» официально объявил о продлении контракта Макса Ферстаппена до 2020 года. Голландец — один из самых востребованных пилотов в паддоке, и «Ред Булл» приложил немало усилий, чтобы получить его подпись. В то же время нынешний контракт Даниэля Риккардо, успешно выступающего за Милтон-Кейнс с 2014 года, рассчитан лишь до конца следующего сезона, и будущее австралийского пилота, несмотря на все его победы, не так очевидно. Риккардо, впрочем, тоже котируется в паддоке очень высоко и без работы наверняка не останется.

«Я не думаю, что „Ред Булл“ — это команда Макса. Пока они демонстрируют равный подход, — говорит сам Риккардо. — Продление контракта с Ферстаппеном мне никак не вредит, более того, я считаю, что мои позиции теперь ещё сильнее. Если он был на радаре „Феррари“ или „Мерседеса“, то одним оппонентом стало меньше».



Риккардо не скрывает, что его цель — выиграть чемпионский титул. Сейчас лишь три команды обладают потенциалом бороться за чемпионство: «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл». И все эти команды хотят контракт с Риккардо. Где же он окажется по истечении контракта в конце 2018-го?

Австралийское лидерство

Дэн является частью программы «Ред Булл» с 2008 года. В 2011-м австрийцы посадили Риккардо в кокпит «Хиспании», а в 2012-м он дебютировал в «Торо Россо». Сначала Даниэль уступил напарнику Жану-Эрику Верню, но в сезоне-2013 впереди оказался Риккардо — 20 очков против 13. Поэтому именно Риккардо перешёл в «Ред Булл», когда «Большие призы» покинул его соотечественник Марк Уэббер.



2014 год для «Ред Булл» дался тяжело. Проблемы с шасси, нехватка мощности и регулярные отказы выбили из колеи четырёхкратного чемпиона мира, но Риккардо продолжал упорно работать — для него это всё равно был лучший шанс в карьере. После долгих лет доминирования «Ред Булл» утратил своё преимущество, а на первый план вышел «Мерседес», но когда дела у «Серебряных стрел» не ладились, тем, кто перехватывал инициативу, был Риккардо. Даниэль одержал три сенсационные победы и по всем статьям переиграл Феттеля.

Себ в итоге ушёл в «Феррари», а Риккардо в 25 лет стал лидером команды, совсем недавно громившей на трассах всех соперников. Однако сезон-2015 для Дэна сложился ещё труднее: из-за постоянных отказов в общем зачёте он уступил новому напарнику Даниилу Квяту, чего с Риккардо не случалось ни разу со времён дебюта в «Торо Россо». Но он продолжал работать, уверенно опережал россиянина в квалификациях и для инженеров оставался главным ориентиром.



Однако в этот момент на сцену вышел Макс Ферстаппен. Голландский вундеркинд сходу занял в чемпионате 12-е место и дважды привозил «Торо Россо» на четвёртую позицию — прежде подобное удавалось только Себастьяну Феттелю. После злополучного Гран-при России-2016 события развивались стремительно: Ферстаппен перешёл на место Квята в «Ред Булл» и выиграл первую же гонку в составе команды. В одночасье Риккардо лишился статуса однозначного лидера «Ред Булл», а в кулуарах пошли разговоры о том, что в Милтон-Кейнсе австралийцу предпочитают свою новую звезду. И недавний неловкий случай на Гран-при США, когда Риккардо не поставили в известность о том, что напарник получил новую версию двигателя, лишь подлил масла в огонь.

Намерения «Ред Булл»

Тем не менее в Милтон-Кейнсе не скрывают, что хотят сохранить Риккардо. Он уже доказал паддоку, что является топ-пилотом и одержал пять побед на далеко не лучших машинах. Кроме того, нельзя забывать, что за без малого два совместных сезона с Ферстаппеном Риккардо набрал 412 очков против 319 у напарника. Турнирная таблица этого сезона также говорит в пользу Риккардо — у него на 44 очка больше, и это практически гарантия того, что Даниэль завершит сезон впереди Макса.

За без малого два совместных сезона с Ферстаппеном Риккардо набрал 412 очков против 319 у напарника. Турнирная таблица этого сезона также говорит в пользу Риккардо.

«Он знает наши намерения, мы ясно дали понять, что хотим продолжать работать вместе. Само собой, ему необходимо время на размышления, и если на это потребуется ещё шесть месяцев — так тому и быть, — заявил недавно Кристиан Хорнер, руководитель „Ред Булл“. — Он знает, как мы относимся к гонкам, знает наш подход к пилотам, которым он полностью доволен. Да, мы отдали Карлоса Сайнса в аренду лишь на год, он — наш спасательный круг на всякий случай, но наша основная цель — сохранить нынешнюю пару пилотов».

Всё это однозначно говорит в пользу Дэна, однако стоит отметить, что его позиции в Милтон-Кейнсе не так прочны, да и преимущество в чемпионате во многом объясняется многочисленными техническими проблемами Ферстаппена. Конечно, можно возразить, что и у Риккардо ломалась машина, однако определяющим для Хельмута Марко является количество побед, а в этом году их больше у Ферстаппена. Впервые за всё время в Формуле-1 у Риккардо меньше побед, чем у напарника.



Ещё один повод для сомнений — другое недавнее заявление Хорнера, в котором руководитель призвал Макса Ферстаппена «выстроить „Ред Булл“ вокруг себя», — ясно, с кем Милтон-Кейнс связывает своё ближайшее будущее. Однако это не значит, что там станут портить жизнь другому пилоту: не факт, что голландец достаточно зрел, чтобы бороться за чемпионство, в то время как Риккардо — состоявшийся топ-пилот.

«Ред Булл» было бы глупо жертвовать одним из пилотов, пока оба сохраняют шансы на победу, однако тень карьеры Марка Уэббера наверняка преследует Дэна.

«Не думаю, что они будут мешать мне, чтобы помочь ему, — говорит Дэн. — Команда не выигрывала титулов с 2013 года и была бы счастлива, кто бы из нас ни принёс ей чемпионство». В этом Риккардо прав, и для «Ред Булл» было бы глупо жертвовать одним из пилотов, пока оба сохраняют шансы на победу, однако тень карьеры Марка Уэббера и не самый удачный исход его борьбы с другим любимчиком Хельмута Марко — Себастьяном Феттелем — наверняка преследует Дэна всё чаще.

Соцсети Формулы-1: памятник Хатико и проделки Риккардо в телефоне Хэмилтона Риккардо дорвался до телефона Хэмилтона, Сайнс и Палмер попрощались, а в «Макларене» поселился дракон.

Другие варианты

Если «Ред Булл» прибавит и не будет мешать Риккардо и Ферстаппену бороться между собой, то остаться в команде — наиболее логичный вариант для австралийца. Но он не торопится принимать решение: после сезона-2018 на рынке откроются две вакансии в топ-командах. Истекут контракты Валттери Боттаса и Кими Райкконена, а их нынешние напарники — Хэмилтон и Феттель — уже поприветствовали потенциальный шанс сразиться с Риккардо в одной команде.

Слухи о переходе Риккардо в «Феррари» появились уже после первых побед Дэна, но тогда предполагалось, что Феттель останется в «Ред Булл». С переходом немца в Маранелло эти разговоры поутихли: «Скудерия» перестраивается вокруг Себа, а тот, по слухам, не горит желанием вновь оказаться бок о бок с пилотом, который переиграл его в 2014-м. «Мне нравится Даниэль, я бы не возражал против его прихода, — говорит сам Феттель. — В конце концов, не я выбираю, а команда. Но если ты не готов соперничать с любым пилотом, то вообще нет смысла гоняться».

Льюис Хэмилтон также недавно заявил, что был бы рад сразиться с Риккардо в одной команде. «Он фантастический гонщик и отличный парень, он всегда приносит много позитива», — заявил британец. В «Мерседесе» вакансия освободится в конце следующего сезона — контракт Валттери Боттаса рассчитан на один год с возможностью продления по инициативе команды. Правда, если Боттас вернётся на тот уровень, на котором он выступал в начале 2017 года, Тото Вольф вряд ли захочет его менять.



Не факт, что Риккардо придётся ко двору и в «Феррари». В конце концов, возможно, Шарль Леклер станет новым вундеркиндом Формулы-1, блеснёт в «Заубере» и заслужит место боевого пилота «Феррари» в 2019-м. В таком случае единственным вариантом для Риккардо останется продолжение карьеры в «Ред Булл», но и это не беспроигрышная опция. В конце 2018 года истечёт контракт на поставку моторов «Рено», и велика вероятность, что в 2019-м австрийцы останутся с маломощными и ненадёжными двигателями «Хонды». «Я могу пока потерпеть. Начнём следующий сезон, а там — видно будет, — говорит сам Риккардо. — Не хочу раньше времени дёргать за крючок. Могу себе позволить немного времени».

«Феррари» опять угрожает уйти из Формулы-1. Всё серьёзно? Угрозы великой команды давно не пугают — сейчас тот случай, когда руководство Формулы-1 обязано игнорировать жалобы из Италии.

Затишье перед переходами

С 2015 года в составах команд устоялся определённый статус-кво, который смогли поколебать лишь стремительный взлёт Макса Ферстаппена да Нико Росберг, чей уход застал врасплох весь паддок. В текущем трансферном сезоне самым громким переходом стала аренда Карлоса Сайнса в «Рено», так что ещё на один год больших перемен не будет.



При этом в следующем году к сражению за титул рассчитывает примкнуть «Ред Булл», на прорыв после перехода на новые моторы надеются в «Макларене». К слову, если Уокинг в следующем сезоне не достигнет долгожданного прогресса, команду может покинуть Фернандо Алонсо, с большим скрипом продливший текущий контракт.



Помимо Ферстаппена контракт на сезон-2019 имеет только Себастьян Феттель. Даже Льюис Хэмилтон ещё не подписал соглашения с «Мерседесом» на это время. Британец запросил у немцев трёхгодичный контракт с зарплатой, по слухам, € 44,7 млн (3 млрд рублей) в год.



Предполагается, что новый контракт Льюиса станет рекордным для Формулы-1 — сейчас самая большая зарплата на стартовой решётке у Себастьяна Феттеля — € 42,9 млн (2,9 млрд рублей) в год. Сейчас «Мерседес» платит Хэмилтону € 37,3 млн (2,5 млрд рублей) в год — это больше, чем «ПСЖ» платит Неймару, одному из его лучших друзей.

Зарплата Риккардо в «Ред Булл» составляет скромные, по меркам чемпионов мира, € 5,6 млн (380 млн рублей) в год. Судя по улыбке австралийца, этого ему вполне достаточно, вопрос в том, у кого в 2019-м окажется наиболее сильная машина. Кристиан Хорнер призывает гонщика остаться. «Если он пойдёт в „Мерседес“ или „Феррари“, то станет там вторым пилотом», — считает он. Но и четыре года назад, когда Риккардо переходил в «Ред Булл», предполагалось, что он будет лишь вторым номером при Феттеле. Так или иначе, у Риккардо есть ещё минимум полгода, чтобы взвесить варианты и прояснить намерения «Ред Булл» насчёт себя.