Второе прощание Массы, оборона «Торо Россо» и другие интриги ГП Бразилии

Отстоит ли Себастьян Феттель хотя бы второе место и удастся ли Массе попрощаться с болельщиками со второй попытки?

Имя чемпиона мира известно, обладатель Кубка конструкторов определён, но до конца сезона Формулы-1 остаётся ещё два этапа, и первый из них — Гран-при Бразилии — состоится уже в этот уик-энд. Последние три года здесь нет равных «Мерседесу», но аналогичная ситуация наблюдалась и в Мексике, однако в этом году «Ред Булл» прервал гегемонию «Серебряных стрел». Удастся ли им или пилотам «Феррари» вновь потеснить «Мерседес» с первых позиций? Вероятность весьма высока.



Главные интриги предпоследнего этапа Формулы-1 — в нашем традиционном обзоре.

«Мерседес», «Ред Булл» или «Феррари»?

На недавнем Гран-при Мексики Макс Ферстаппен не оставил соперникам ни единого шанса и в доминирующем стиле одержал вторую победу в сезоне. Этот успех во многом объясняется разреженным на огромной высоте воздухом и эффективным в условиях максимальной прижимной силы шасси. Гонка в Бразилии также пройдёт на большой высоте — 800 метров над уровнем море, это вторая после Автодрома имени братьев Родригес наиболее высокая трасса календаря.

Победители пяти последних Гран-при Бразилии:



2016 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2015 — Нико Росберг («Мерседес»)

2014 — Нико Росберг («Мерседес»)

2013 —

2012 — Дженсон Баттон («Макларен-Мерседес») 2016 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)2015 — Нико Росберг («Мерседес»)2014 — Нико Росберг («Мерседес»)2013 — Себастьян Феттель («Ред Булл-Рено»)2012 — Дженсон Баттон («Макларен-Мерседес»)

Это значит, что моторы вновь будут недополучать воздух и не смогут выдавать максимальных показателей. Это, в свою очередь, лишит «Мерседес» главного преимущества — мощности. В то же время «Интерлагос» известен своим кочковатым полотном, и это тоже говорит не в пользу «Мерседеса», капризное и длиннобазное шасси которого в Бразилии рискует оказаться в роли догоняющего.



До 2014 года, когда «Мерседес» стал громить всех и вся, в Бразилии доминировал «Ред Булл» — в период с 2009-го по 2013-й австрийские машины победили здесь четыре раза. А вот «Феррари» в последний раз побеждала на «Интерлагосе» в далёком 2008-м, в памятном финале сезона, когда на протяжении 40 секунд Фелипе Масса праздновал чемпионство, но в итоге уступил его Льюису Хэмилтону.

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Вице-чемпионство: добьёт ли Боттас Феттеля?

После того как Хэмилтон обеспечил себе чемпионство за два этапа до финиша, главной интригой общего зачёта стала борьба Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса. Если четырёхкратному чемпиону мира уже почти всё равно, на каком месте он закончит сезон, то для Боттаса второе место в турнирной таблице станет важным бонусом. В конце концов, сам финн, потеряв реальные шансы опередить в чемпионате Хэмилтона, сказал, что его цель — второе место.



Валттери очень сильно начал сезон и порой даже превосходил Льюиса. Боттас уверенно выиграл Гран-при России, а затем оформил ещё одну победу в Австрии. Но во второй половине сезона финн явно уступал Хэмилтону, утратил уверенность и только три раза поднимался на подиум. Однако если по итогам чемпионата Боттас сможет превзойти Феттеля — а в этом ему будет помогать вся команда, то все неудачи забудутся и сезон-2018 Валттери начнёт с новыми силами. Сейчас Боттас уступает Феттелю 15 очков.

«Макларен» и «Хонда»: последний шанс хорошо попрощаться?

В Мексике, несмотря на многочисленные штрафы, «Макларену» удалось набрать одно очко — впервые с этапов в Сингапуре и Малайзии. В этот уик-энд «Макларен» также будет в числе претендентов на очки, ведь, по словам Фернандо Алонсо, «Интерлагос» подходит MCL32 гораздо лучше, чем трассы недавних этапов. Возможно, Гран-при Бразилии станет последним шансом расстаться с «Хондой» на мажорной ноте, ведь «Яс-Марина» с её длинными прямыми и постоянными разгонами вряд ли будет столь же благосклонна к оранжевым болидам.



Ну а если гонка в Бразилии для «Макларена» сложится неудачно, то велика вероятность, что сезон команда закончит, имея на счету лишь 24 очка. Это даже меньше, чем «Макларен» набрал в 2015-м, в первый год с турбогибридами «Хонды». Подняться выше в турнирной таблице у Уокинга шансов уже нет, но можно закончить сезон на мажорной ноте.

Гран-при Бразилии. Статистическая информация



Длина: 4309 м.

Число кругов: 71 (305 км).

Шины: «медиум», «софт» и «суперсофт».

DRS: две — на стартовой прямой и после 3-го поворота.

Рекорд трассы в гонке: 1:11.473 (Хуан-Пабло Монтойя, «Уильямс-БМВ», 2004 год).

Рекорд трассы в квалификации: 1:10.023 (Нико Росберг, «Мерседес», 2014 год).

Рекорд по числу побед в ГП Бразилии: Ален Прост — 6.

Прощание на бис: блеснёт ли напоследок Масса?

В прошлом году одним из главных событий Гран-при Бразилии стало прощание Фелипе Массы. Если вы пропустили проводы бразильского ветерана — не расстраивайтесь, в этот уик-энд Масса вновь прощается с паддоком. Фелипе не скрывал, что хотел бы продолжить карьеру, но в «Уильямсе» предпочли не продлевать с ним контракт, а искать себе другую команду Масса не стал.



Год назад финишировать на «Интерлагосе» Масса не смог — его «Уильямс» вылетел с трассы после двух третей дистанции. Будем надеяться, что в этот раз домашняя гонка сложится для Фелипе удачнее, ведь это может быть вообще последний Гран-при в его карьере. Сам Масса в недавнем заявлении упомянул, что готовится к обеим оставшимся гонкам, но, по слухам, «Уильямс» подумывает отдать машину бразильца Роберту Кубице, чтобы проверить поляка в боевых условиях.

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Кубок конструкторов: удержится ли «Торо Россо»?

За два этапа до конца сезона четыре команды обеспечили себе позиции в Кубке конструкторов: «Мерседес» одержал победу досрочно, «Феррари» забронировала вторую позицию, «Ред Булл» так и останется третьим, а на четвёртой строчке второй год подряд сезон завершает «Форс Индия». На пятой строчке расположен «Уильямс», у британцев достаточный отрыв и их позиции вне угрозы. А вот за шестое место грозит развернуться нешуточная борьба.

Сейчас шестое место занимает «Торо Россо». Но Фаэнцу теперь представляют два дебютанта — Гасли и Хартли, и лишь у одного из них есть опыт гонок на «Интерлагосе», да и то три года назад, так что высоких результатов от итальянской команды не ждут. Всего пять очков «Торо Россо» уступает «Рено», и по скорости французы существенно быстрее итальянцев. Правда, скорость Хюлькенберга и Сайнса далеко не всегда превращается в очки. Наконец, после сильной гонки в Мехико в борьбу за шестое место вернулся «Хаас» — американцы всего один балл уступают «Рено» и находятся в шести очках от «Торо Россо».

Прогноз погоды

В прошлом году дождь едва не превратил гонку в побоище, а постоянные остановки гонки и отсутствие какой-либо информации от судей спровоцировали критику в адрес федерации. В этом году погода вновь готовит сюрпризы, правда, синоптики утверждают, что в день гонки будет сухо, зато ливни обрушатся на «Интерлагос» в пятницу и субботу.



10 ноября: ливень с грозой, вероятность осадков — 90%, ветер — 5 м/с, 26°С.



11 ноября: дождь, вероятность осадков — 90%, ветер — 5 м/с, 21°С.



12 ноября: переменная облачность, вероятность осадков — 10%, ветер — 5 м/с, 26°С.