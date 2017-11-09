«Гасли вытянет команду». Маркелов – о новичках «Торо Россо» и титуле Льюиса

Гонщик Russian Time объясняет, чем Гасли лучше Хартли и что помешало Феттелю в борьбе за чемпионство.

«Не чемпион, а болван». Британские СМИ спорят о чемпионстве Хэмилтона Журналисты празднуют чемпионство Хэмилтона и готовится к его противостоянию с Ферстаппеном. Вспомнили и про Квята.

1. Хэмилтон — четырёхкратный чемпион. Можно ли его сравнить с легендами Ф-1?

Я бы не сравнивал ни Хэмилтона, ни Феттеля с пилотами тех лет. Всё-таки это разное время, у пилотов были разные условия. Каждый пилот по-своему легенда, но сравнивать Хэмилтона с кем-то из пилотов прошлого не стоит.

2. Кто вам нравится больше по характеру и по пилотажу — Феттель или Хэмилтон?

По пилотированию — для меня лично никто. Хэмилтон стартует первым и просто уезжает — смотреть особо не на что. Феттель — очень агрессивный пилот, и это приводит его не к чемпионству, а ко второму месту в лучшем случае.

3. Ферстаппен уверенно выиграл в Мехико. Сможет ли он побороться за титул в 2018-м?

Ферстаппен — очень грамотный пилот, ему прибавить бы немного в стабильности. При его таланте всё может получиться так, как он захочет!

4. Риккардо в последнее время постоянно проигрывает Максу — в чём дело? Дэн просто не может держать темп напарника?

Я думаю, что Риккардо откатился внутри коллектива на второе место — всё внимание команды, согласно политике «Ред Булл», приковано к Максу. Конечно, команда хочет выиграть Кубок конструкторов, но мне кажется, что они действуют по той же схеме, что с Квятом!

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5. Был ли виноват Феттель в двух инцидентах на старте гонки в Мехико?

Как я говорил ранее, Феттель очень агрессивный пилот. Он очень хотел получить шанс побороться за титул чемпиона, но сам виноват в том, что сделал. Пусть даже болид «Феррари» позволил ему финишировать в топ-5.

6. В составе «Торо Россо» сразу двое новичков — как оцениваете их первые результаты и потенциал?

Хартли — опытный пилот, но не в сфере Ф-1. Он был заводским пилотом «Порше» в прототипах, и лезть в Ф-1 — достаточно необдуманный шаг. От него сейчас будут ждать фантастических результатов, но он их не покажет, на мой взгляд. Брендону 27 лет, и это уже достаточно неперспективный возраст.

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Гасли — очень быстрый пилот, и в последние годы он пилотировал формульные болиды, а не прототипы. Это позволит ему быть быстрее Хартли. Я больше верю в Гасли. Я ездил с ним и знаю, что это за человек, в первую очередь. А во-вторых… он очень сдержанный, сконцентрированный, умный и быстрый пилот.

7. Алонсо считает, что в Мехико его машина была не хуже, чем «Мерседес». Верите в это?

Алонсо в последнее время любит подшучивать над «Маклареном», но если сравнивать гонки «Макларена» до середины сезона и после, то они стали намного быстрее.

8. «Торо Россо» — 53 очка, «Рено» — 48, «Хаас» — 47. На каких местах команды завершат сезон?

Я думаю, что «Рено» будет впереди обеих команд, поскольку там сидят оба опытных и сильных пилота, а болиды тоже на высоте. «Хаас» в этой борьбе окажется на третьем месте лишь из-за своих болидов. «Торо Россо» — на втором месте благодаря Гасли, который, скорее всего, вытянет команду.

9. Квята называют кандидатом на место в «Уильямс». Верите ли, что Даниил вернётся в Ф-1?

Как бы сильно я ни болел за Даню, но шансов попасть в «Уильямс» у него очень мало.