Классовая борьба: почему «Мерседес» и «Феррари» саботируют реформы

7 ноября в Женеве состоялась очередная встреча команд Формулы-1, ФИА и Liberty Media — владельцев коммерческих на чемпионат мира. Неделей ранее Росс Браун представил общую концепцию реформы технического регламента с целью упрощения силовых установок с 2021 года. Представленные идеи понравились не всем и разделили паддок пополам. Повестка новой встречи затрагивала ещё более важный вопрос — ограничение неадекватно раздутых бюджетов команд. Об итогах совещания судить пока рано, но кажется, «Мерседес» и «Феррари» не горят желанием идти навстречу Liberty Media.



Рассказываем, что происходит за кулисами «королевских гонок».

Мотор раздора

Когда в конце прошлого года Liberty Media выкупила коммерческие права на Формулу-1, одним из главных пожеланий от участников первенства было сокращение расходов. Команды чемпионата тратят слишком много, бизнес на базе «Больших призов» становится нерентабельным, а частные команды — «Уильямс», «Заубер», «Хаас» — с каждым годом отстают от лидеров всё дальше, как в плане скорости, так и в плане бюджетов. В свою очередь, недостаточно конкурентная среда, в которой на победу претендуют две-три команды, мешает промоутерам собирать трибуны в странах, далёких от автоспортивных традиций. Одним из примеров стало исчезновение Гран-при Малайзии из календаря чемпионата.

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Первым шагом Liberty Media к оздоровлению чемпионата стала концепция новых моторов, которые Росс Браун предлагает использовать с 2021 года. Чтобы упростить силовые установки и сделать их дешевле, спортивный директор чемпионата предлагает отказаться от дорогостоящей MGU-H, унифицировать некоторые внутренние компоненты, а турбину ограничить по размеру и весу.

Уже на следующий день автопроизводители заявили, что предложенный план их не устраивает. «Мерседес» и «Рено» заявили, что это совершенно иная концепция по сравнению с нынешними моторами, и для подготовки мотора по новым правилам им придётся параллельно вести два проекта — дорабатывать нынешний турбогибрид и создавать новую силовую установку для сезона-2021. «Феррари» вообще не стала ничего объяснять, а просто пригрозила уходом. «Я могу понять Liberty, но если мы не выработаем такую среду, которая сможет поддерживать уникальность нашей марки на рынке, „Феррари“ это будет неинтересно», — заявил президент «Скудерии» Серджио Маркьонне.

Серджио Маркьонне: Если мы не выработаем такую среду, которая сможет поддерживать уникальность нашей марки на рынке, „Феррари“ это будет неинтересно.

Политика и технологии

В то же время частные команды поприветствовали предложения Росса Брауна. В его поддержку выступил, например, «Ред Булл» — пока, пожалуй, главный союзник Liberty. Более того, этот план официально одобрил «Астон Мартин». «Мы с большим воодушевлением следим за ситуацией и участвуем во всех встречах по поводу изменения правил. Ключевой вопрос — снижение расходов, только это позволит привлечь в чемпионат новых участников», — намекает директор компании Энди Палмер.

Паддок вновь разделился на два лагеря. С одной стороны находятся «Мерседес», «Феррари» и «Рено», они защищают свои инвестиции, позволившие получить преимущество относительно других автопроизводителей — «Хонды» и тех, кто рискнёт прийти в Формулу-1. С другой стороны выступают независимые команды во главе с «Ред Булл», а также новые потенциальные участники — «Астон Мартин» и «Косуорт», явно демонстрирующие заинтересованность. Окончательное решение за Liberty Media. Вопрос в том, уступят ли американцы давлению грандов или настоят на своём.

«Все эти предложения обсуждались с автопроизводителями, я не думаю, что они стали для кого-то сюрпризом. Все эти идеи я уже слышал — в личных разговорах или в прессе, — отметил руководитель „Ред Булл“ Кристиан Хорнер. — Возможно, автопроизводители были расстроены, увидев, что концепция подаётся как свершившийся факт. Но элемент флибустьерства здесь неизбежен. Очевидно, коммерческий аспект тесно связан с техническим, и возникает множество рычагов давления. Это политика».

Кристиан Хорнер: Коммерческий аспект тесно связан с техническим, и возникает множество рычагов давления. Это политика.

«Росс Браун набрал превосходных специалистов, их проект выглядит чётким и логичным, — продолжает Хорнер. — Конечные потребители — болельщики — в итоге получат более качественное шоу. В проекте нет лишних деталей, и каждый его пункт направлен на решение той или иной проблемы. Надеюсь, Liberty хватит смелости довести свою идею до конца. В Формуле-1 привыкли вести бизнес через СМИ, так что всё это — часть театра и шоу, часть интриги».

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Неоплаченная революция

7 ноября стороны должны были обсудить вопросы перераспределения доходов от телетрансляций и призовых, а также в целом выработать направление развития экономики Формулы-1. Но за пару дней до встречи стало известно, что основным вопросом на повестке дня будет введение ограничения расходов в обозримом будущем. По слухам, в Liberty подготовили проект, разъясняющий технологию и порядок регулирования бюджетов команд. Проект должен быть представлен Стратегической группе, и если те с ним согласятся, Liberty начнёт прорабатывать детали. Чем эта встреча закончилась, пока неясно. Все участники хранят на этот счёт молчание. Это, вероятно, говорит о том, что стороны ни к чему не пришли, однако есть шанс, что по ходу этапа на «Интерлагосе» появится какая-то информация.



Тем не менее уже сейчас ясно, что «Мерседес» и «Феррари» не хотят расставаться со своими бонусами и делиться с другими участниками первенства. Наверняка от каких-то денег им придётся отказаться, но за каждый отданный цент они потребуют максимальных свобод в плане силовой установки. В конце концов, они заработают ещё денег, если продолжат оставаться недосягаемыми для середняков грандами. «В данном случае они явно союзники», — считает Хорнер.

Формально «Мерседес» и «Феррари» — это только две команды из десяти, но фактически эти две компании контролируют две трети стартовой решётки. Так, «Форс Индия» и «Уильямс» уже традиционные для «Мерседеса» союзники, а «Хаас» и «Заубер» связаны с «Феррари» напрямую. И если у команд будет шанс проголосовать, очень маловероятно, что мнение «Заубера» будет отличаться от позиции «Феррари». Разве что «Ред Булл» да «Макларен» сохранили свой голос и имеют независимое от автопроизводителей мнение.

В то же время в диалоге с Liberty Media «Мерседесу» и «Феррари» ответить пока нечего. С их стороны звучит лишь критика без каких-либо ответных предложений, при этом контраргументы производителей тоже ничего не стоят: параллельной работы над двумя проектами можно избежать заморозкой силовых установок на 2019-2020 годы. Да, с точки зрения спортивной борьбы соперники «Мерседеса» в этот период могут лишиться всяких шансов, хотя, согласно данным ФИА, мощность двигателей практически выровнялась. Если же «Феррари» или «Рено» захотят продолжить погоню за «Серебряными стрелами», то должны быть готовы за неё заплатить.



Стороны согласны, что от нынешних двигателей нужно избавиться. Любые перемены в техническом регламенте влекут за собой увеличение расходов — странно, что для «Мерседеса» и «Рено» это стало сюрпризом. Команды поменьше, пережившие за последние несколько лет две смены регламента, да ещё и покупавшие у производителей недешёвые двигатели, к новым переменам готовы, а вот крупные производители почему-то нет. Формула-1 так ещё до конца не расплатилась за рискованный переход на турбогибриды, но рано или поздно кому-то придётся это сделать.