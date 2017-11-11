Сделал дело — круши смело. Хэмилтон разбил машину, Боттас взял поул

«Интерлагос» принёс Валттери Боттасу третий поул в карьере, в то время как для Льюиса Хэмилтона первый этап в ранге четырёхкратного чемпиона мира не задался — уже в самом начале квалификации британец разбил «Мерседес» и в лучшем случае будет стартовать с последней позиции. Хэмилтон, впрочем, уже никаких турнирных задач не решает, а вот Валттери Боттасу предстоит сражаться за своё вице-чемпионство в одиночку — позади него стартуют обе «Феррари», да и Макс Ферстаппен всегда готов вмешаться за подиум. Даже без Хэмилтона сражение за победу обещает быть жарким.

Стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Второе прощание Массы, оборона «Торо Россо» и другие интриги ГП Бразилии Отстоит ли Себастьян Феттель хотя бы второе место и удастся ли Массе попрощаться с болельщиками со второй попытки?

Один в поле Боттас

В пятницу «Феррари» и «Ред Булл» в один голос утверждали, что в Бразилии на стороне «Мерседеса» весомое преимущество, но уже в субботу утром между «Серебряными стрелами» и «Скудерией» остались считанные сотые доли секунды. В квалификации стало ясно, что у «Феррари» действительно серьёзные намерения: Феттель был лучшим и в первом сегменте, и во втором, а в первой попытке финального раунда поставил очередной рекорд трассы и занял промежуточный поул.



Тем не менее, когда Себ прибавить уже не смог, первую строчку вырвал Валттери Боттас, собравший идеальный круг — и теперь именно ему принадлежит абсолютный рекорд легендарного бразильского трека. «На последнем круге я немного струсил, и это стоило мне первого места», — признал Себ. Немец, впрочем, не особенно расстроен результатом: ещё вчера казалось, что Феттель не поднимется выше третьей строчки.

В двух заключительных гонках Боттас надеется отобрать у Феттеля второе место в чемпионате. Победа в квалификации — это важный успех, но в отсутствие Хэмилтона большого преимущества над «Феррари» у Валттери нет. «Скудерия» теперь борется за отдельные победы, и оба её пилота в этот уик-энд очень быстры. Имея две машины впереди пелотона, «Феррари» сможет гибче применять тактику и шире импровизировать после первого круга.



«Ред Булл», в отличие от «Феррари», так сильно прибавить не удалось, тем не менее Макс Ферстаппен начнёт гонку с четвёртой позиции, и это — максимум, на который мог рассчитывать голландец. Учитывая штраф Риккардо, Ферстаппен вновь станет главной надеждой команды на победу, но пятничный темп австрийцев в этот уик-энд был не так высок. Однако «Ред Булл» вообще и Ферстаппена в частности никогда не стоит списывать раньше времени.

Стартовая решётка Гран-при Бразилии:



1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Кими Райкконен («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Серхио Перес («Форс Индия»)

6. Фернандо Алонсо («Макларен»)

7. Нико Хюлькенберг («Рено»)

8. Карлос Сайнс («Рено»)

9. Фелипе Масса («Уильямс»)

10. Эстебан Окон («Форс Индия»)

11. Ромен Грожан («Хаас»)

12. Стоффель Вандорн («Макларен»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

15. Паскаль Верляйн («Заубер»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

17. Лэнс Стролл («Уильямс»)

18. Брендон Хартли («Торо Россо»)

19. Пьер Гасли («Торо Россо»)

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

Последний шанс «Форс Индия»

Среди команд середины поля расстановка ещё более захватывающая. С пятой позиции — с учётом штрафа Риккардо — в гонке стартует Серхио Перес, и это, возможно, его последний шанс на подиум в этом году. «Форс Индия» традиционно сильна в Бразилии, и можно вспомнить как Хюлькенберг за рулём тогда ещё оранжево-белой машины боролся здесь в Льюисом Хэмилтоном, да и Эстебан Окон стартует намного дальше — Чеко сможет сражаться без оглядки на напарника.



Впрочем, и без француза соперников у Переса будет немало. И один из самых грозных — это Фернандо Алонсо, который разделит с мексиканцем третью линию. В последних гонках «Макларен» преподносит сюрпризы, хотя в Кубке конструкторов это ничем не подтверждается — всего одно очко в трёх Гран-при. В Бразилии у Алонсо есть прекрасный шанс поправить эту статистику.



Четвёртый ряд стартового поля в полном составе оккупировали гонщики «Рено». Нико Хюлькенберг опередил Карлоса Сайнса и будет стартовать с седьмой позиции. Французская команда в этот уик-энд оказалась в центре грандиозного скандала — «Торо Россо» обвиняет «Рено» в саботаже ради шестого места в Кубке конструкторов. Сейчас «Торо Россо» опережает «Рено» на пять очков — это даже меньше, чем число отказавших на автомобилях из Фаэнцы моторов.

Фелипе Масса, который в этот раз по-настоящему прощается с паддоком «Интерлагоса», в своей финальной домашней гонке стартует девятым. У «Уильямса» большой потенциал, а если бы не трафик в квалификации, Фелипе наверняка стартовал бы выше. «Я потерял круг, потому что один пилот помешал мне намеренно, — пожаловался Масса, имея в виду Карлоса Сайнса. — Он сам мне сказал, что помешал намеренно, потому что я якобы помешал ему до этого. Может, и было что-то такое в пятницу, но я бы никогда не стал сдерживать другого гонщика нарочно. Это уже слишком».

Фелипе Масса: «Я потерял круг, потому что один пилот помешал мне намеренно. Он сам мне сказал, что помешал намеренно, потому что я якобы помешал ему до этого».

Ещё одним сильным игроком в центре поля станет Эстебан Окон — он начнёт гонку десятым и разделит пятый ряд с Массой. Окон не прошёл в третий сегмент и имеет право выбирать шины на первый отрезок, так что на стороне француза будет небольшое тактическое преимущество.

С одиннадцатого места в бой уйдёт Ромен Грожан, и для француза это лучший шанс со времён Гран-при Бельгии, когда он пробился на седьмую позицию. Учитывая, что Кевин Магнуссен стартует 13-м, у «Хааса» неплохие шансы пополнить счёт в Кубке конструкторов, где американцы ещё могут потеснить «Рено» или «Торо Россо». Между двумя болидами «Даллары» в цветах фирмы Джина Хааса стартует «Макларен» Стоффеля Вандорна. После нескольких сильных гонок бельгиец снова оказался в тени Фернандо Алонсо, но гонки на «Интерлагосе» непредсказуемы, а «Макларен» здесь смотрится многообещающе, так что Вандорн также остаётся в числе претендентов на очки.

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Бразильские горки для чемпиона

К моменту окончания квалификации четыре пилота в общей сложности получили 50 позиций штрафа. Легче всех отделался Даниэль Риккардо, который после потери десяти позиций будет стартовать 14-м, и при этом получит право начать гонку на более жёстком составе резины — второй сегмент австралиец прошёл на «софте». Ну, а за счёт остальных штрафов 15-е и 16-е места достались Паскалю Верляйну и Маркусу Эрикссону. «Заубер» по-прежнему остаётся одной из самых медленных машин чемпионата, но из-за регулярных штрафов других команд хотя бы один из представителей Хинвиля уже в четвёртый раз подряд стартует не ниже 15-го места.



Лэнс Стролл, у которого коробка передач сломалась буквально за пару часов до квалификации, в итоге оказался на 17-м месте стартового поля. Канадец ещё никогда не гонялся на «Интерлагосе» и этап наверняка пройдёт для него трудно. Тем не менее, новичкам порой здесь везёт.

Брендон Хартли и Пьер Гасли — нынешний состав «Торо Россо» — стартуют с 18-й и 19-й позиций. На машинах из Фаэнцы продолжают ломаться моторы, и никто точно не может сказать, в чём причина. Но основная проблема в том, что команде может попросту не хватить запчастей до конца сезона. И это в тот период, когда Фаэнца сражается за каждое очко и рассчитывает остаться впереди заводской «Рено».



Наконец, лишь с последней позиции гонку начнёт Льюис Хэмилтон. Британец вообще не смог квалифицироваться и получит право на участие в гонке лишь в рамках специального допуска ФИА. В таком случае гонщик не может претендовать на то, чтобы стартовать впереди оштрафованных пилотов — те показали в квалификации хоть какой-то результат. Допустив ошибку, Хэмилтон, конечно, был разочарован, но на «Интерлагосе» можно обгонять, борьба здесь всегда яркая и непредсказуемая, так что потенциально Льюис может пробиться даже на подиум. В последний раз, когда Хэмилтон стартовал так далеко — в прошлом году в Спа, он финишировал третьим.