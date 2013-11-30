WTCC/ETCC: нам есть к чему стремиться

Нынешний чемпионат FIA World Touring Car Championship стал 10-ым в истории – юбилейное первенство прошло в 12 этапов, включавших по две гонки. Изменений в календаре по сравнению с предыдущими годами было не так много: вместо анонсированного этапа в Бразилии состоялись гонки в Аргентине, дебютировал этап в Москве, заявленный уик-энд в Испании выбыл из календаря, а Португалия вновь вернула гонку с трассы в Портимане на уличный трек в Порту. Но всё это никак не сказалось на итогах сезона.

Титулованного француза Мюллера абсолютно не подкосил уход из WTCC заводской команды «Шевроле» — подписав контракт с коллективом RML трёхкратный чемпион повторил подвиг своего

WTCC-2013. Итоги сезона:



Личный зачёт:

Иван Мюллер («Шевроле») — 431 очко

Габриэле Тарквини («Хонда») — 242

Джеймс Нэш («Шевроле») — 226



Зачёт производителей:

«Хонда» — 1017 очков

«Лада» — 601



Yokohama Driver's Trophy:

Джеймс Нэш («Шевроле») — 208 очков

Алекса Макдауэлл («Шевроле») — 168

Мишель Нюкьяйер («Шевроле») — 134



Yokohama Team's Trophy:

RML («Шевроле») — 260 очков

bamboo-engineering («Шевроле») — 183

ALL-INKL.COM Munnich Motorsport («СЕАТ») — 150



Eurosport Asia Trophy:

Юкинори Танигучи («Шевроле») — 46 очков

Генри Хо («БМВ») — 32

Фелипе де Суза («Шевроле») — 27.

соотечественника Себастьена Лёба, ставшего чемпионом WRC в составе частной команды. Так и Иван смог взять свой рекордный титул с «частниками», оформив досрочную победу в Японии за два этапа до финиша сезона. Что неудивительно после 8 из 12 побед в квалификациях и 7 из 24 выигранных гонок. Да и в целом Chevrolet Cruze 1.6T выглядел сильнее остальных: датчанин Мишель Нюкьяйер (NIKA Racing) выиграл три гонки, британцы Джеймс Нэш (bamboo-engineering) и Том Чилтон (RML) записали на свой счёт по две виктории, а последний ещё однажды завоевал поул.

Побороться с «Шевроле» не смогла «Хонда», участвовавшая с заводской командой и одним клиентским коллективом. Многоопытный итальянец Габриэле Тарквини принёс Castrol Honda World Touring Car Championship два поула и две победы в гонках, его партнёр португалец Тьягу Монтейру выиграл один заезд, а ещё одну победу в квалификации и гонке хэтчбеку Honda Civic WTCC принёс венгерский гонщик Норберт Михелиц из Zengo Motorsport. Очевидно, что не такого результата ждали в японской марке, но вторую заводскую команду WTCC-2013 «Хонде» удалось без труда одолеть, ведь ею была «Лада».

АвтоВАЗ в очередной раз предпринимает попытку добиться успеха в мировом туринге – в этом году на трассу в цветах коллектива Lada Sport Lukoil вышли два седана Lada Granta WTCC под управлением британца Джеймса Томпсона и россиянина Михаила Козловского, который заменил своего соотечественника Алексея Дудукало. Дебютант WTCC оказался за рулём гоночной машины после того, как его опытный предшественник в квалификации первого этапа устроил аварию и выбил своего напарника Томпсона – повреждения автомобилей оказались такими серьёзными, что Алексей и Джеймс пропустили гонки, а потом Дудукало «сослали» в RRC. Естественно, молодой и неопытный в WTCC Козловский не блистал – ни одного финиша в очковой зоне, тогда как Томпсон набрал немало очков, но тоже часто оказывался за бортом. То из-за аварий, то из-за технических проблем британец не мог показать всю свою силу.

Куда меньше поломок было у пилотов «СЕАТ» и «БМВ», но против них играл возраст техники: после ухода испанского и баварского концернов серьёзных возможностей по развитию автомобилей у частных команд не оказалось, однако престарелые SEAT Leon WTCC и BMW 320 TC показали, что порох в порохновицах есть. Хэтчбек заработал три победы: одну благодаря испанцу Пепе Ориоле из Tuenti Racing Team и две — под управлением чемпиона сезона-2012 британца Роба Хаффа из Munnich Motorsport, ну а седану три первых места достались силами аргентинца Хосе-Марии Лопеса (Wiechers-Sport), выигравшего один из заездов

Сезон-2013 ETCC

дебютного для себя этапа WTCC, а также голландца Тома Коронеля (ROAL Motorsport), одержавшего две победы. Интересно, что Ориола, пересев на куда более конкурентоспособный «Шевроле», финишировать первым так и не сумел.

Всего на старт в гонках сезона-2013 выходило почти полсотни гонщиков, но лишь 50% из них смогли набрать очки и едва ли не больше половины отметились участием на отдельных этапах. Больше всего, по традиции, гостей было в азиатском турне – Япония, Китай и Макао, где в качестве массовки выступали местные пилоты. Для участников этих трёх этапов был разыгран отдельный Eurosport Asia Trophy, который взял японец Юкинори Танигуче на Chevrolet Cruze 1.6T команды NIKA Racing. Чемпионом в личном зачёте трофея Yokohama Driver's Trophy для представителей «частников» стал британец Джеймс Нэш на «Шевроле», а среди команд первой в Yokohama Team's Trophy стала RML.

WTCC-2013 запомнился в первую очередь дебютом подмосковной трассы Moscow Raceway, ярким появлением Лопеса на этапе в Аргентине, победной поступью Мюллера и традиционно богатыми на различные инциденты на трассе гонками – особыми в этом плане стали финальные гонки в Макао, где впервые за долгие годы с момента ухода на покой в топ-10 финишировал Chevrolet Lacetti. Порадовала разнообразием и техника, благодаря тому, что на азиатских этапах местные пилоты выкатывают имеющиеся в их распоряжении «ретро»-болиды, вроде BMW 320si, Honda Accord Euro-R, упомянутого выше Chevrolet Lacetti или даже Volvo С30 DRIVe, который шведская команда Volvo Polestar Racing выставила в Китае.

Но не меньшим разнообразием автомобилей мог порадовать и европейский кубок FIA ETCC – девятая версия European Touring Car Cup, прошедшая в формате пяти этапов. На старт гонок в Италии, Словакии, Австрии и Чехии вышли представители национальных кузовных первенств, боровшиеся за титул сильнейшего пилота Европы в трёх зачётах – Super 2000, Super 1600 и Single-makes Trophy для гонщиков на SEAT Leon Supercopa, а для дам учредили отдельный

ETCC-2013. Итоги сезона:



Super2000:

Петер Фулин («БМВ») — 88 очков

Мату Хомола («БМВ») — 74

Душан Боркович («СЕАТ») — 48



Super1600:

Кевин Краммс («Форд») — 100 очков

Жиль Брюкнер («Форд») — 74

Ульрике Краффт («Форд») — 58



Single-makes Trophy:

Марио Дабландер («СЕАТ») — 69 очков

Орельен Комте («СЕАТ») — 61

Хорди Ориола («СЕАТ») — 54.

приз Lady Trophy Cup.

Россияне выступали в Super 2000 и SMT, однако в топовом дивизионе квартет российской команды AMG Motorsport в составе Романа Голикова, Олега Чеботарёва, Олега Петрикова и Михаила Грачёва проехал лишь первый уик-энд. Очки набрать смогли лишь Петриков и Грачёв, который вывел BMW 320si и на старт финального этапа, но уже в цветах Proteam Racing. Там Михаил также приехал в «очки». Борьба за титул шла до последнего и сильнейшим в этом сражении стал чех Петер Фулин (Krenek Motorsport) на BMW 320si, опередивший выступавшего на аналогичном седане словака Мату Хомолу (Homola Motorsport). Украинец Игорь Скуз на SEAT Leon TFSI коллектива Campos Racing по итогам года оказался седьмым.

Немало гонщиков из Украины оказалось в числе участников зачёта Super 1600, но они вновь были не на первых ролях. За команду Master KR Racing стартовали Александр Иванченко и Антон Зайцев. Они на своих Ford Fiesta 1.6 16V смогли набрать очки, которых хватило лишь для того, чтобы опередить в чемпионате свою соотечественницу Ксению Никс из команды M-Sport, выступавшую на Ford Fiesta ST и Ford Fiesta 1.6 16V. Чемпионом же стал немец Кевин Краммс на Ford Fiesta 1.6 16V, а его напарница по Ravenol Team немка Ульрике Краффт победила в подклассе Lady Trophy Cup.

Три россиянина стартовали в дивизионе Single-makes Trophy – цвета Russian Bears Motorsport защищали Михаил Малеев и Антон Ладыгин, а за Papa's Racing Team выступал Николай Карамышев, отметившийся между делом и несколькими стартами в WTCC. Но если в мировом туринге Николай был не очень удачлив, то в еврокубке смог выиграть одну гонку, набрать очки и стать по итогам сезона четвёртым. Малеев с Ладыгиным были менее успешны – Михаил заработал несколько очковых финишей, а Антон трижды поднимался на подиум и дважды стартовал с поула. Заняли они в чемпионате шестое и девятое места соответственно. Ну а лучшим в сезоне-2013 оказался австриец Марио Дабландер из HRS Motorsport.

В минувшем году россияне «засветились» в чемпионате мира FIA WTCC и европейском кубке FIA ETCC – были очки, поулы, победы, но почивать на лаврах рано, ведь нашим есть к чему стремиться. Вступающий в силу в 2014-м новый регламент мирового туринга, который мы детально рассмотрим в превью грядущего сезона, а также опыт участия в европейском кубке, если организаторы сохранят имеющиеся трассы, а пилоты продолжат участие в серии, могут дать шанс добиться более высоких результатов.