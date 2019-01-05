До старта «Дакара» осталось совсем немного. Изучаем по соцсетям, чем заняты гонщики перед двухнедельным приключением.

У плиты и без потерянного багажа. Как гонщики готовятся к старту «Дакара»

Один из лидеров «Тойоты» в зачёте внедорожников Нассер Аль-Аттия продолжает удивлять многогранностью своего таланта. Гонщик, который известен ещё и как успешный стрелок, в Лиме проявил себя в роли кулинара. Под наставничеством профессионального повара, но всё же.

Что до штурмана катарского аса, то Матьё Бомель предпочитает сосредоточиться на основной работе — у плиты побывал, но теперь вернулся в машину и вовсю готовится к тестам боевой Toyota Hilux в перуанских песках.

Джиниэл де Вильерс, пока есть свободное время, успевает наслаждаться красотами Лимы — когда гонка стартует, то пилотам Toyota Gazoo Racing SA будет точно не до окружающих пейзажей.

То же самое и с развлечениями. Пока «Дакар» не начался, Бернхард тен Бринке со своими коллегами по «Тойоте» успевает веселиться, но как только экипажи поднимутся на стартовый подиум — мигом наступит серьёзность.

На дакаровских внедорожниках прокатиться могут двое — пилот и штурман, но в 2019 году почувствовать себя в кабине ралли-рейдовой Toyota Hilux может каждый! Всё благодаря Дирку фон Цицевицу, который позволил взглянуть на работу штурмана из кресла гоночной машины.

А гонщик Антанас Юкнявичюс приоткрыл завесу тайны над тем, чем занимаются участники «Дакара» до начала марафона — в команде найдётся дело для каждого, кто прибыл на гонку.

Бенедиктас Ванагас ещё до старта главного внедорожного приключения года может претендовать на статус победителя. Победителя негласного конкурса на самую стильную ливрею — только посмотрите на эти стильные чёрно-серебристые «Тойоты»!

Ну а для пилотессы Андреа Патрисии Лафарья Биттар дни перед стартом — отличная возможность либо отточить свои водительские навыки, либо потренировать умение откапывать свой автомобиль. Главное — в гонке таких ошибок не повторять.

Если вы думаете, что только девушки берут с собой кучу багажа, отправляясь на пару недель на море, то вы просто не видели, сколько везут на «Дакар» гонщики — одна экипировка Карлоса Сайнса тянет на четыре сумки!

Мотогонщик Маттиас Валькнер из содержимого своего багажа секрета не делает и позволяет достаточно детально изучить, что же нужно спортсмену на двухнедельном «Дакаре».

Ну а Сириль Депре уже успел соскучиться по Аргентине. «Дакар»-2019 будет принимать только Перу, но гонщик рассчитывает, что уже в следующем сезоне маршрут захватит и аргентинское бездорожье.

А «КАМАЗ-мастеру», похоже, всё равно, пески каких стран утюжить своими грузовиками. В Перу «синяя армада» уже приступила к предстартовым тестам, обкатывая новую технику.

Пилоты «МАЗ-СпортАвто», пока их соперники тестируют машины, рассказывают о том, что приходится преодолеть на пути к получению своей техники из порта Лимы, куда её из Европы доставляют морским путём.

И хорошо, если гоночная техника добралась до Перу, а то багаж, например, теряется. Но атлет Team Toyota Russia Анастасия Нифонтова расположения духа не теряет и после 26-часового путешествия уже рвётся в бой в зачёте Original by Motul.

Пока гонщики и команды только готовятся к старту, улаживая все необходимые организационные вопросы и формальности. Но уже 6 января ситуация изменится: бытовые заботы отойдут на второй план, и всё внимание будет уделено только одному — гонке!



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