Сдюжит ли опять «КАМАЗ»? И кто, если не «Пежо»? Главные вопросы «Дакара»-2019

Четыре марки в борьбе за лидерство мотозачёта

Из года в год на «Дакаре» стоит вопрос — какая из квартета марок (KTM/Yamaha/Honda/Husqvarna) станет победителем в этот раз? Действующим чемпионом гонки является KTM и австриец Маттиас Валькнер, которому предстоит защищать этот титул от притязаний напарников чемпиона 2016 года австралийца Тоби Прайса, британца Сэма Сандерленда, испанца Хуана Педреро Гарсии, пересевшего на австрийский мотоцикл с Sherco, словака Стефана Свитко и испанки Лайи Сайнс.

Честь Honda предстоит отстаивать испанцу Хоану Барреде Борту и американцу Рики Брабеку. Лидером Yamaha станет француз Адриен ван Биверен, на Sherco поедет его соотечественник Мишель Метж, а чилиец Пабло Кинтанилья поведёт в бой мотоцикл Husqvarna.



Громкие имена есть, но на сей раз ситуация интересна тем, что за 2018 год некоторые пилоты сменили команды, а ряд фаворитов выходит на старт не в лучших кондициях, восстанавливаясь от полученных за сезон травм. Что ж, тем интереснее будет сражение!

На квадроциклах без чемпионов

В 2019 году на «Дакаре» в зачёте квадроциклов складывается интересная ситуация, при которой в любом случае на финише ралли-марафона мир узнает нового чемпиона на ATV. Всё потому, что пилоты, побеждавшие в предыдущие сезоны, не изъявили особого желания приумножать свои победы в квадроциклетном классе. Так что без действующего чемпиона и экс-победителей «Дакара» в этот раз шанс стать лучшим будет у тех, кто до этого довольствовался борьбой за спинами фаворитов и разве что выигрывал отдельные спецучастки.

У плиты и без потерянного багажа. Как гонщики готовятся к старту «Дакара» До старта «Дакара» осталось совсем немного. Изучаем по соцсетям, чем заняты гонщики перед двухнедельным приключением.

Частный «Пежо» против «Тойоты» и «МИНИ»

В 2018 году багги Peugeot 3008 DKR Maxi принёс заводской команде Peugeot последнюю победу, поскольку коллектив изначально объявил о сворачивании своей ралли-рейдовой программы. Другое дело, что непобедимые машины достались частной команде PH-Sport, которую будет представлять не кто иной, как Себастьен Лёб. Француз, безусловно, будет одним из фаворитов гонки, но не главным претендентом на победу.



Ну а в этом статусе старт «Дакара»-2019 примут испанец Карлос Сайнс, французы Стефан Петерансель и Сириль Депре на багги MINI John Cooper Works Buggy команды X-Raid MINI JCW Team и катарец Нассер аль-Аттия с южноафриканцем Джиниэлом де Вильерсом на пикапах Toyota Hilux коллектива Toyota Gazoo Racing SA.

Не стоит списывать со счетов испанца Нани Рому на внедорожнике MINI John Cooper Works Rally да поляка Якуба Пшигонски на MINI All4 Racing. Британец Гарри Хант на экс-заводском «Пежо» да араб Язид аль-Раджи на «МИНИ» тоже могут преподнести приятные сюрпризы, если у лидеров возникнут проблемы. Ну и нельзя не отметить возвращение харизматичного американца Робби Гордона — за победу он не поборется, а вот повеселить повеселит!



В целом, ситуация в легковом зачёте «Дакара» в новом году выглядит одной из самых непредсказуемых за последние годы, а нам, болельщикам, только того и надо.

Стрелок, альпинист и миллиардер. Самые любопытные участники «Дакара» Хотите узнать самых удивительных участников «Дакара»? Тогда как насчёт стрелка, богача и 64-летнего дедушки-бодибилдера?

«КАМАЗ-мастер» на новых грузовиках

Как и год назад, в 2019-м «КАМАЗ-мастер» будет представлен только на «Дакаре». Четыре экипажа (Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков, Айрат Мардеев/Дмитрий Свистунов/Ахмет Галяутдинов, Дмитрий Сотников/Дмитрий Никитин/Ильнур Мустафин и Андрей Каргинов/Игорь Леонов/Андрей Мокеев) поведут в бой машины с новыми 13-литровыми моторами и в принципе серьёзно переработанной конструкцией, скрывающейся за обновлённой ливреей. Кроме того, половина грузовиков получит автоматическую коробку передач, испытывать которую будут в условиях реальной гонки.



Жерар де Рой, Тон ван Генугтен и Федерико Вильягра на Iveco, Алеш Лопрайс и Мартин Коломы на Tatra, Мартин ван ден Бринк на Renault, а также команда МАЗ в составе экипажей Сергея Вязовича, Алексея Вишневского и Александра Василевского станут основными соперниками «синей армады». И, как показывает опыт предыдущих лет, каждый из перечисленных пилотов способен удивить на дистанции.

«Мы словно отправляем ракеты в космос!» «КАМАЗ» не даст спуску соперникам Почему «КАМАЗ-мастер» обязан опять победить на «Дакаре» и чем грузовик похож на ракету?

Возвращение россиян

«Дакар»-2019 ознаменован целой чередой возвращения российских гонщиков. Анастасия Нифонтова предпримет вторую попытку покорить мотоциклетный зачёт — отважная гонщика поедет в зачёте Original by Motul, где не предусмотрена никакая техническая помощь. Ещё одним российским мотоциклистом станет Дмитрий Агошков, который в 2019-м дебютирует на «Дакаре». Пилот KTM, который в 2018-м стал третьим на «Африка Эко Рейс», тоже поедет в зачёте Original by Motul.



Возвращается после травмы и чемпион «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин, но на сей раз пилот будет бороться в зачёте Utility Task Vehicle (UTV) в составе команды SNAG Racing Team, вторым пилотом которой станет Александр Доросинский.



Ну а во внедорожники возвращается самый успешный россиянин этого класса. Пропустив две последние гонки и сменив технику, Владимир Васильев поедет на Toyota Hilux со штурманом Константином Жильцовым. И от этого тандема можно ждать хороших новостей!

От печали в Ф-1 до триумфа в дрифте. Чего добилась Россия в мировом автоспорте В 2018 году российские команды и гонщики порадовали не только победами, но и титулами. Ну, не все, конечно.

«Дакар» имени Перу

В 2019 году весь ралли-марафон пройдёт по территории одной-единственной страны. Только власти Перу изъявили желание и возможность принять гонку, так что организаторам пришлось потрудиться проложить 5500-километровую 10-дневную дистанцию с 3000 километров спецучастков в границах государства. Обещают, что будет интересно — мол, 70% «Дакара» пройдёт по пескам. Так ли выйдет на самом деле, окончательно узнаем 17 января, когда в Лиме финиширует ралли-марафон, старт которого будет дан там же, но 11 днями ранее.