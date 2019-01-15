«Дакар» пошёл кувырком. Карякин перевернулся, «КАМАЗ» потерял время

Жерар де Рой отыграл у лидера зачёта грузовиков Эдуарда Николаева час с небольшим, но «КАМАЗ-мастер» по-прежнему держится на двух первых позициях генеральной классификации. А вот Сергей Карякин за победу, увы, больше не борется…
Главные события седьмого этапа ралли «Дакар» — в материале «Чемпионата».
BIKE: Брабек снова в лидерах, Карякин теряет подиум
Самой непредсказуемой категорией «Дакара» в этом году стали мотоциклы, где лидер меняется едва ли не каждый день — вот и на седьмом этапе Пабло Кинтанилья был вынужден вернуть первую строчку Рикки Брабеку. Кинтанилья, который выиграл этап накануне, открывал трассу седьмого спецучастка в итоге показал лишь 14-е время, проиграв лучшему результату 21 минуту, и в борьбе с лидерами не участвовал.
Быстрейшее же время поставил Сэм Сандерленд, хотя поначалу более высокий темп демонстрировал Брабек. Правда, под финиш Рикки уступил соперникам несколько минут и закончил этап с третьим временем, проиграв не только Сандерленду, но и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Брабеку этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы вернуться в лидеры. «Я должен был атаковать, чтобы выйти вперёд, и это было нелегко. Возможно, я ехал слишком быстро, — признался американский гонщик. — Думаю, в оставшиеся три дня мы будем меняться позициями с Кинтанильей вплоть до последнего километра. Главное — не допускать ошибок, а это очень трудно».
Кинтанилья, к слову, уже не главный преследователь Брабека — на второе место поднялся Тоби Прайс, а третью строчку теперь занимает Адриен ван Беверен. Сандерленд за счёт победы на этапе поднялся с седьмой позиции на четвёртую, а Кинтанилья откатился на пятое место.
QUAD/SxS: Карякин перевернулся
В классе квадроциклов продолжается доминирование аргентинского гонщика Николаса Кавильяссо — он одержал уже шестую победу на этапах «Дакара-2019», то есть уже выиграл больше половины спецучастков от всего маршрута. В общем зачёте разрыв между Кавильяссо и Гонзалесом Фериоли вырос уже до 75 минут. Третьим идёт Густаво Гальего, который проигрывает почти 100 минут, а остальные уступают лидеру уже более трёх часов.
А вот класс мотовездеходов принёс российским болельщикам плохие новости: Сергей Карякин, занимавший второе место в общем зачёте, перевернулся при спуске с одной из дюн и повредил автомобиль. Более трёх часов Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком восстанавливали подбитый мотовездеход и смогли продолжить движение. Таким образом, шансов на победу у российского экипажа не осталось, но если Карякин и Власюк продолжат гонку и смогут идти в своём привычном темпе, вернуться в топ-5 экипажу по силам.
Проблемы, к слову, возникли не только у Карякина — после четвёртой точки с радаров исчез Жерар Фаррес Гуэль, лидер гонки. На момент написания материала причины проблем Фарреса Гуэля неизвестны, однако уже сейчас можно точно сказать, что в лидеры возвращается экипаж Рейналдо Варелы.
1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team) — 24ч48:02
2. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +6:55
3. А. ван Беверен (Yamalube Yamaha Official Rally Team) +7:47
4. С. Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) +9:58
5. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +9:59…
73. Д. Агошков (Troyka Team / KTM) +20ч16:57…
75. А. Нифонтова (Nifontova 13 Team / Husqvarna) +21ч12:23.
Квадроциклы. Общий зачёт после семи этапов:
1. Н. Кавильяссо (Drag’On Rally Team / Yamaha) — 31ч16:58
2. Х. Гонзалес Фериоли (Ferioli Racing Team / Yamaha) +1ч15:36
3. Г. Гальего (Gustavo Gallego Competition / Yamaha) +1ч38:39
4. А. Жиро (Team Giroud / Yamaha) +3ч21:30
5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +6ч02:40.
SxS. Общий зачёт после семи этапов:
1. Р. Варела / Г. Гужельмин (Monster Energy Can-Am) — 31ч33:41
2. Ф. Лопес Контардо / А. Х. Леон Кинтанилья (South Racing Can-Am) +4:03
3. Р. Х. Морено Пьяццоли / Х. Г. Арайя Диас (Can-Am Chile) +45:26
4. К. Карри / Р. Торнабелл Кордоба (Monster Energy Can-Am) +1ч52:58
CAR: запоздалая победа Петеранселя
В зачёте внедорожников на седьмом этапе доминировал Стефан Петерансель, который вынужден отыгрываться после многочисленных ошибок по ходу марафона. В начале этапа борьбу французу пытался навязать Нани Рома, но в концовке испанец отстал на четыре с половиной минуты и остался лишь вторым. С третьим временем на финиш приехал Карлос Сайнс, а позади трио гонщиков X-Raid расположился лидер гонки Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» — потери катарца составили почти 12 минут.
Не самый сильный темп в исполнении Аль-Атии объясняется тем, что фактически именно он открывал трассу, поскольку победитель предыдущего этапа Себастьен Лёб почти сразу откатился назад из-за проблем с электрикой — автомобиль несколько раз глох, пока экипаж не разобрался с проблемой. После этого Лёб продолжил гонку — и даже в более высоком темпе, чем Петерансель! Тем не менее отыграть потерянные 40 минут Лёб не смог — на финише он уступил 28 с половиной минут.
В результате Лёб потерял второе генеральной классификации и откатился на четвёртое место. Вторым теперь снова идёт Петерансель, а Рома занимает третью позицию. Ну, а в лидерах по-прежнему Нассер Аль-Аттия и его «неубиваемая» «Тойота» — за три этапа до финиша экипаж опережает весь пелотон почти на полчаса. Это преимущество ещё ничего гарантирует, однако отрыв вполне комфортный.
«За десять километров до финиша мы пробили шину, но мы решили доехать так, чтобы не терять времени на замену колеса, — добавляет Аль-Аттия. — В целом всё хорошо, но завтра у нас будет более выгодная стартовая позиция. Посмотрим, чего удастся добиться в оставшиеся три дня».
1. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing SA) — 25ч13:30
2. С. Петерансель / Д. Кастера (X-Raid MINI JCW Team) +29:16
3. Н. Рома / А. Харо Браво (X-Raid Team / MINI) +37:59
4. С. Лёб / Д. Элена (PH-Sport / Peugeot) +54:12
5. С. Депре / Ж.-П. Коттре (X-Raid MINI JCW Team) +1ч20:01
6. Я. Пшигонски / Т. Колсул (Orlen X-Raid Team / MINI) +2ч12:02
7. М. Прокоп / Я. Томанек (MP-Sports / Ford) +2ч45:33
8. Я. Аль-Раджи / Т. Готтшальк (X-Raid Team / MINI) +3ч39:33
9. Б. тен Бринке / К. Пансери (Toyota Gazoo Racing SA) +4ч32:31
10. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid MINI JCW Team) +5ч15:31
TRUCK: де Рой напоминает о борьбе
В зачёте грузовиков второй день подряд побеждает Жерар де Рой. Лидер команды «Ивеко» потерял много времени по ходу первой половины гонки, но не сдаётся и на этот раз голландец опередил Эдуарда Николаева на 34 минуты. Поначалу темп «Ивеко» и «КАМАЗа» был равным, разница составляла считанные минуты, но на середине дистанции Николаев застрял в боковом уклоне песчаной воронки и разом потерял 18 минут. Впрочем, после инцидента Николаев поехал в одном темпе с де Роем и даже смог вернуть себе пару минут. Для Дмитрия Сотникова этап сложился намного труднее — на грузовике возникли проблемы с рулевым управлением, починка которого обошлась в час с небольшим. Кроме того, в начале этапа Сотников отдал десять минут, дожидаясь Николаева, чтобы подстраховать товарищей по команде.
К счастью, на позициях экипажей «КАМАЗ-мастера» в общем зачёте эти заминки не отразились — Николаев и Сотников по-прежнему занимают первое и второе места. Правда, Жерар де Рой сократил отставание от Николаева до часа с четвертью. При этом неясно, какой по итогам семи этапов результат у Сотникова — проиграв Николаеву 50 минут, он должен был отстать от него на час. Но на официальном сайте гонки указано, что Сотников проигрывает только 32 минуты — неясно, с чем связаны такие сильные расхождения.
Возможно, дело в неразберихе со стартовыми ведомостями, в которые закрались подозрительные ошибки: организаторы почему-то поставили Сотникова в стартовый протокол подальше от Николаева, хотя по всей логике два «КАМАЗа» должны были уйти в бой с разницей в пару минут. Учитывая установку от Владимира Чагина держаться вместе, такие перестановки могли сорвать тактику россиян. Неудивительно, что «КАМАЗ-мастер» потребовал вернуть Сотникова на правильный слот. Вот только теперь вохнизла путаница с общим зачётом – нам остаётся лишь ждать более точной информации от дирекции гонки.
Напоследок отметим выступление команды «МАЗ-СПОРТавто», для которой седьмой этап получился довольно тяжёлым: уже в начале спецучастка возникли проблемы с трансмиссией у Алексея Вишневского — для экипажа это, вероятно, означает прекращение борьбы. Зато отличное второе время на этапе показал Сергей Вязович — «МАЗы» снова демонстрируют отличный темп, но стабильности белорусской команде всё ещё не хватает. Однако даже с учётом этого Вязович вышел в генеральной классификации на пятую позицию и уступает лишь пилотам «КАМАЗ-мастера» и «Ивеко».
1. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») — 29ч50:35
2. Д. Сотников / И. Мустафин / Д. Никитин («КАМАЗ-мастер») +32:54*
3. Ж. де Рой / М. Торраллардона / Д. Родевальд (Petronas Team De Rooy Iveco) +1ч15:28
4. Ф. Вильягра / А. А. Якопини / Р. А. Торласки (Petronas Team De Rooy Iveco) +4ч15:15
5. С. Вязович / П. Гаранин / А. Жигулин («МАЗ-СПОРТавто») +6ч18:32.
* по данным официального сайта гонки
Что дальше
До конца гонки остаётся всего три этапа, а оставшаяся дистанция зачётных спецучастков не превышает отметки в тысячу километров. Во вторник караван ралли покинет Сан-Хуан-де-Маркону и отправится на последний бивуак «Дакара» — в Писко. Дело в том, что последние два этапа стартуют и финишируют в одном месте, таким образом командам предстоит последний марш-бросок. Кроме того, 360 километров спецучастка восьмого этапа — это самая протяжённая зачётная секция второй половины гонки. Восьмой этап во многом может стать определяющим, поскольку по его окончании до финиша останется лишь 400 километров с небольшим и радикально переломить ситуацию в гонке шанса уже не будет.
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