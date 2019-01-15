«Дакар» пошёл кувырком. Карякин перевернулся, «КАМАЗ» потерял время

Жерар де Рой отыграл у лидера зачёта грузовиков Эдуарда Николаева час с небольшим, но «КАМАЗ-мастер» по-прежнему держится на двух первых позициях генеральной классификации. А вот Сергей Карякин за победу, увы, больше не борется…

Главные события седьмого этапа ралли «Дакар» — в материале «Чемпионата».

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BIKE: Брабек снова в лидерах, Карякин теряет подиум

Самой непредсказуемой категорией «Дакара» в этом году стали мотоциклы, где лидер меняется едва ли не каждый день — вот и на седьмом этапе Пабло Кинтанилья был вынужден вернуть первую строчку Рикки Брабеку. Кинтанилья, который выиграл этап накануне, открывал трассу седьмого спецучастка в итоге показал лишь 14-е время, проиграв лучшему результату 21 минуту, и в борьбе с лидерами не участвовал.



Быстрейшее же время поставил Сэм Сандерленд, хотя поначалу более высокий темп демонстрировал Брабек. Правда, под финиш Рикки уступил соперникам несколько минут и закончил этап с третьим временем, проиграв не только Сандерленду, но и Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. Брабеку этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы вернуться в лидеры. «Я должен был атаковать, чтобы выйти вперёд, и это было нелегко. Возможно, я ехал слишком быстро, — признался американский гонщик. — Думаю, в оставшиеся три дня мы будем меняться позициями с Кинтанильей вплоть до последнего километра. Главное — не допускать ошибок, а это очень трудно».

Кинтанилья, к слову, уже не главный преследователь Брабека — на второе место поднялся Тоби Прайс, а третью строчку теперь занимает Адриен ван Беверен. Сандерленд за счёт победы на этапе поднялся с седьмой позиции на четвёртую, а Кинтанилья откатился на пятое место.

Рикки Брабек Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

QUAD/SxS: Карякин перевернулся

В классе квадроциклов продолжается доминирование аргентинского гонщика Николаса Кавильяссо — он одержал уже шестую победу на этапах «Дакара-2019», то есть уже выиграл больше половины спецучастков от всего маршрута. В общем зачёте разрыв между Кавильяссо и Гонзалесом Фериоли вырос уже до 75 минут. Третьим идёт Густаво Гальего, который проигрывает почти 100 минут, а остальные уступают лидеру уже более трёх часов.



А вот класс мотовездеходов принёс российским болельщикам плохие новости: Сергей Карякин, занимавший второе место в общем зачёте, перевернулся при спуске с одной из дюн и повредил автомобиль. Более трёх часов Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком восстанавливали подбитый мотовездеход и смогли продолжить движение. Таким образом, шансов на победу у российского экипажа не осталось, но если Карякин и Власюк продолжат гонку и смогут идти в своём привычном темпе, вернуться в топ-5 экипажу по силам.

Проблемы, к слову, возникли не только у Карякина — после четвёртой точки с радаров исчез Жерар Фаррес Гуэль, лидер гонки. На момент написания материала причины проблем Фарреса Гуэля неизвестны, однако уже сейчас можно точно сказать, что в лидеры возвращается экипаж Рейналдо Варелы.

Мотоциклы. Общий зачёт после семи этапов:



1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team) — 24ч48:02

2. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +6:55

3. А. ван Беверен (Yamalube Yamaha Official Rally Team) +7:47

4. С. Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) +9:58

5. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +9:59…

73. Д. Агошков (Troyka Team / KTM) +20ч16:57…

75. А. Нифонтова (Nifontova 13 Team / Husqvarna) +21ч12:23.



Квадроциклы. Общий зачёт после семи этапов:



1. Н. Кавильяссо (Drag’On Rally Team / Yamaha) — 31ч16:58

2. Х. Гонзалес Фериоли (Ferioli Racing Team / Yamaha) +1ч15:36

3. Г. Гальего (Gustavo Gallego Competition / Yamaha) +1ч38:39

4. А. Жиро (Team Giroud / Yamaha) +3ч21:30

5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +6ч02:40.



SxS. Общий зачёт после семи этапов:



1. Р. Варела / Г. Гужельмин (Monster Energy Can-Am) — 31ч33:41

2. Ф. Лопес Контардо / А. Х. Леон Кинтанилья (South Racing Can-Am) +4:03

3. Р. Х. Морено Пьяццоли / Х. Г. Арайя Диас (Can-Am Chile) +45:26

4. К. Карри / Р. Торнабелл Кордоба (Monster Energy Can-Am) +1ч52:58

CAR: запоздалая победа Петеранселя

В зачёте внедорожников на седьмом этапе доминировал Стефан Петерансель, который вынужден отыгрываться после многочисленных ошибок по ходу марафона. В начале этапа борьбу французу пытался навязать Нани Рома, но в концовке испанец отстал на четыре с половиной минуты и остался лишь вторым. С третьим временем на финиш приехал Карлос Сайнс, а позади трио гонщиков X-Raid расположился лидер гонки Нассер Аль-Аттия на «Тойоте» — потери катарца составили почти 12 минут.

Нассер Аль-Аттия Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Не самый сильный темп в исполнении Аль-Атии объясняется тем, что фактически именно он открывал трассу, поскольку победитель предыдущего этапа Себастьен Лёб почти сразу откатился назад из-за проблем с электрикой — автомобиль несколько раз глох, пока экипаж не разобрался с проблемой. После этого Лёб продолжил гонку — и даже в более высоком темпе, чем Петерансель! Тем не менее отыграть потерянные 40 минут Лёб не смог — на финише он уступил 28 с половиной минут.



В результате Лёб потерял второе генеральной классификации и откатился на четвёртое место. Вторым теперь снова идёт Петерансель, а Рома занимает третью позицию. Ну, а в лидерах по-прежнему Нассер Аль-Аттия и его «неубиваемая» «Тойота» — за три этапа до финиша экипаж опережает весь пелотон почти на полчаса. Это преимущество ещё ничего гарантирует, однако отрыв вполне комфортный.

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«За десять километров до финиша мы пробили шину, но мы решили доехать так, чтобы не терять времени на замену колеса, — добавляет Аль-Аттия. — В целом всё хорошо, но завтра у нас будет более выгодная стартовая позиция. Посмотрим, чего удастся добиться в оставшиеся три дня».

Внедорожники. Общий зачёт после семи этапов:



1. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing SA) — 25ч13:30

2. С. Петерансель / Д. Кастера (X-Raid MINI JCW Team) +29:16

3. Н. Рома / А. Харо Браво (X-Raid Team / MINI) +37:59

4. С. Лёб / Д. Элена (PH-Sport / Peugeot) +54:12

5. С. Депре / Ж.-П. Коттре (X-Raid MINI JCW Team) +1ч20:01

6. Я. Пшигонски / Т. Колсул (Orlen X-Raid Team / MINI) +2ч12:02

7. М. Прокоп / Я. Томанек (MP-Sports / Ford) +2ч45:33

8. Я. Аль-Раджи / Т. Готтшальк (X-Raid Team / MINI) +3ч39:33

9. Б. тен Бринке / К. Пансери (Toyota Gazoo Racing SA) +4ч32:31

10. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid MINI JCW Team) +5ч15:31

TRUCK: де Рой напоминает о борьбе

В зачёте грузовиков второй день подряд побеждает Жерар де Рой. Лидер команды «Ивеко» потерял много времени по ходу первой половины гонки, но не сдаётся и на этот раз голландец опередил Эдуарда Николаева на 34 минуты. Поначалу темп «Ивеко» и «КАМАЗа» был равным, разница составляла считанные минуты, но на середине дистанции Николаев застрял в боковом уклоне песчаной воронки и разом потерял 18 минут. Впрочем, после инцидента Николаев поехал в одном темпе с де Роем и даже смог вернуть себе пару минут. Для Дмитрия Сотникова этап сложился намного труднее — на грузовике возникли проблемы с рулевым управлением, починка которого обошлась в час с небольшим. Кроме того, в начале этапа Сотников отдал десять минут, дожидаясь Николаева, чтобы подстраховать товарищей по команде.

Эдуард Николаев Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

К счастью, на позициях экипажей «КАМАЗ-мастера» в общем зачёте эти заминки не отразились — Николаев и Сотников по-прежнему занимают первое и второе места. Правда, Жерар де Рой сократил отставание от Николаева до часа с четвертью. При этом неясно, какой по итогам семи этапов результат у Сотникова — проиграв Николаеву 50 минут, он должен был отстать от него на час. Но на официальном сайте гонки указано, что Сотников проигрывает только 32 минуты — неясно, с чем связаны такие сильные расхождения.



Возможно, дело в неразберихе со стартовыми ведомостями, в которые закрались подозрительные ошибки: организаторы почему-то поставили Сотникова в стартовый протокол подальше от Николаева, хотя по всей логике два «КАМАЗа» должны были уйти в бой с разницей в пару минут. Учитывая установку от Владимира Чагина держаться вместе, такие перестановки могли сорвать тактику россиян. Неудивительно, что «КАМАЗ-мастер» потребовал вернуть Сотникова на правильный слот. Вот только теперь вохнизла путаница с общим зачётом – нам остаётся лишь ждать более точной информации от дирекции гонки.

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Напоследок отметим выступление команды «МАЗ-СПОРТавто», для которой седьмой этап получился довольно тяжёлым: уже в начале спецучастка возникли проблемы с трансмиссией у Алексея Вишневского — для экипажа это, вероятно, означает прекращение борьбы. Зато отличное второе время на этапе показал Сергей Вязович — «МАЗы» снова демонстрируют отличный темп, но стабильности белорусской команде всё ещё не хватает. Однако даже с учётом этого Вязович вышел в генеральной классификации на пятую позицию и уступает лишь пилотам «КАМАЗ-мастера» и «Ивеко».

Грузовики. Общий зачёт после семи этапов:



1. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») — 29ч50:35

2. Д. Сотников / И. Мустафин / Д. Никитин («КАМАЗ-мастер») +32:54*

3. Ж. де Рой / М. Торраллардона / Д. Родевальд (Petronas Team De Rooy Iveco) +1ч15:28

4. Ф. Вильягра / А. А. Якопини / Р. А. Торласки (Petronas Team De Rooy Iveco) +4ч15:15

5. С. Вязович / П. Гаранин / А. Жигулин («МАЗ-СПОРТавто») +6ч18:32.



* по данным официального сайта гонки

Что дальше

До конца гонки остаётся всего три этапа, а оставшаяся дистанция зачётных спецучастков не превышает отметки в тысячу километров. Во вторник караван ралли покинет Сан-Хуан-де-Маркону и отправится на последний бивуак «Дакара» — в Писко. Дело в том, что последние два этапа стартуют и финишируют в одном месте, таким образом командам предстоит последний марш-бросок. Кроме того, 360 километров спецучастка восьмого этапа — это самая протяжённая зачётная секция второй половины гонки. Восьмой этап во многом может стать определяющим, поскольку по его окончании до финиша останется лишь 400 километров с небольшим и радикально переломить ситуацию в гонке шанса уже не будет.



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