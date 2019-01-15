Внимательно следите за ходом «Дакара»? А может, считаете, что и сами справились бы с трудностями ралли-марафона?

Во время нынешнего «Дакара» мы много и разнообразно рассказываем об участниках гонки. Мы уже представили самые любопытные экипажи, следили, как пилоты готовятся к старту ралли-марафона, и даже выяснили: в гонке может выступать и штурман с синдромом Дауна.

«Ужасно боюсь тараканов!» Какие они — участники «Дакара» вне гонок Как выглядит жизнь участников «Дакара» за пределами гонок? Что они любят, чего боятся и какие сложные решения им приходилось принимать?

В общем, для человека, по-настоящему влюблённого в ралли-рейды, преград не существует. Возможно, и вы считаете, что могли бы выдержать испытание «Дакаром»? Или просто хотите проверить, насколько много знаете про ралли-марафоны? В любом случае пройдите наш небольшой тест и проверьте, как хорошо вы разбираетесь в различных нюансах «Дакара»!

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Тест. Готовы ли вы стать гонщиком «Тойоты» на «Дакаре»?

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