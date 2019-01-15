Motul спешит на помощь. Что за чёрный грузовик выручает всех на «Дакаре»

Весь день преодолевал сложный этап и нет сил проверить состояние техники? Участникам «Дакара» есть на кого положиться.

Когда на дистанции «Дакара» ты можешь рассчитывать только на себя, а на бивуаке тебя не ждёт бригада механиков, то успех в гонке зависит не в последнюю очередь от надёжности техники. И актуально это не только для гонщиков класса Original by Motul, но и для всех участников ралли-марафона. Об этом прекрасно знают в Motul и поэтому караван легендарной гонки сопровождает мобильная лаборатория Motul Racing Lab.



Стильный чёрный грузовик появился на «Дакаре» в 2018 году и с тех пор сопровождает участников от старта и до финиша сложнейшей внедорожной гонки планеты. Машина не борется за лучшее время на спецучастках, но даёт возможность сражаться за доли секунды в песках всем остальных — мотоциклистам, экипажам внедорожников и квадроциклов, а также могучих грузовиков — и обеспечивает надёжность техники.

Фото: Motul

В условиях бездорожья под палящим солнцем во многочасовых заездах на пределе работают не только люди, но и техника. Каждый год экипажи сходят с дистанции из-за технических проблем, которых можно избежать — если вовремя выявить слабые места и предотвратить поломку.



Для этого вовсе необязательно быть провидцем — достаточно добраться до бивуака «Дакара» и заглянуть в Motul Racing Lab, где технические специалисты компании выдадут комплект для отбора пробы смазочных материалов, а потом проведут детальную проверку на лабораторном оборудовании. И всё это бесплатно. И независимо от того, масла какого бренда использует гонщик — не бросать же его в беде, если он не ваш клиент!

Дело тут не только в благородстве гоночного братства, но и в колоссальном опыте, который накоплен специалистами Motul в различных дисциплинах автоспорта и теперь служит на благо участников ралли-рейдов.

Фото: Motul

В состав мобильной лаборатории Motul Racing Lab входит современное оборудование, которое позволяет оценивать состояние моторного и трансмиссионного масел, гидравлических жидкостей и даже дизельного топлива. Опытные специалисты, изучив полученную информацию, способны дать советы гонщикам по обслуживанию техники.

Например, если в масле обнаружено повышенное содержание металлических элементов (к примеру, наличие алюминия указывает на проблемы с поршнем, железа – на подшипники, распредвалы и проч., хрома – на поршневые кольца, а меди – на вкладыши коленчатого вала), то это свидетельствует о повышенном износе двигателя или коробки передач. Имея эту информацию, команда уже в курсе потенциально слабого места машины или мотоцикла и может заменить какие-то детали, чтобы не допустить поломку. Например, понижение температуры вспышки или уменьшение вязкости вместе указывают на попадание излишнего количества топлива в масло.

Фото: Motul

Если в масле присутствуют следы топлива, то это тоже тревожный знак — невооружённым глазом определить подобные маячки, намекающие на скорую поломку, невозможно. Но экспресс-анализ смазочных материалов в Motul Racing Lab способен дать массу полезных сведений и, как знать, возможно даже спасёт чью-то гонку!



Трио технических экспертов, владеющих шестью языками, между гоночными этапами (кроме марафонского спецучастка, где помощь запрещена) постоянно трудится для сотен гонщиков, которые обращаются за советами. При этом можно рассчитывать не только на экспертное заключение и моральную поддержку, но даже и на смазочные материалы от Motul.

Фото: Motul

Дух старого «Дакара» жив! Для этого есть сверхсложный класс Original by Motul Вам мало обычных испытаний «Дакара»? Тогда добро пожаловать в категорию, где у вас не будет механиков. Да-да, всё придётся делать самому.

В любом случае, независимо от опыта участника и масштаба команды, в Motul готовы помочь всем — и дебютантам «Дакара», и легендам ралли-марафона; и отважным пилотам-одиночкам Original by Motul, и гигантским заводским коллективам. Именно для этого каждый день чёрный грузовик отправляется в дорогу, чтобы на финише очередного спецучастка встретить покорителей «Дакара» готовой к работе лабораторией.



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