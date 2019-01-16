Казалось, что «КАМАЗ» потерял «Дакар». Но за половину этапа всё опять изменилось

Позади уже восьмой из десяти этапов «Дакара» — а жара продолжается! После очередного спецучастка лидеры поменялись в трёх классах из пяти. Это были весёлые 360 километров в сторону Писко. Весёлые в том числе благодаря необычной стартовой расстановке: на сей раз организаторы по очереди выпускали лидеров из разных классов, что вносило интересный тактический момент: многим фаворитам пришлось стартовать, не имея где-то совсем рядом за спиной коллег по команде. Например, экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова разделяло аж два с половиной часа — и это тоже сыграет свою роль в ходе этапа…

BIKE: «Хонда» опять подводит лидера

Парад соревнований, на которых двигатели «Хонда» подводят собственных ездоков, продолжается. На сей раз японская продукция подвела Рикки Брабека, который лидировал в мотозачёте после семи дней борьбы. «Хонда» испустила дух уже в первой части спецучастка, заставив Рикки бессильно и в исступлении бродить по бездорожью. Жёсткий удар, ничего не сказать.



Пальму первенства у Брабека перехватил Тоби Прайс, но вообще у мотоциклистов всё настолько плотно, что до сих пор трудно предположить, кто же завоюет «бедуина». Прайс имеет в запасе всего минуту от идущего вторым Пабло Кинтанильи, а победитель восьмого этапа Маттиас Валькнер проигрывает менее семи, находясь вровень с Сэмом Сандерлендом. Учитывая все сложности прошедших спецучастков, просто невероятная плотность!

QUAD, SxS: Карякин в депрессии

Вот где спокойствие, так это у квадроциклистов. Тут прям скучно: Николас Кавильяссо опять победил и теперь имеет в запасе почти полтора часа. Куда драйвовее обстановка у обладателей мотовездеходов. Как вы помните, накануне в беду попали обладатели первого и второго мест. Что ж, традиция никуда не делась: вышедший было в лидеры Рейналдо Варела потерял почти полтора часа. Теперь на первой позиции Франсиско Лопес Контардо, имеющий в запасе 54 минуты от Родриго Пьяссоли. Запас солидный, но уж больно «хрупкий» класс…



Россиянин Сергей Карякин после аварии на седьмом этапе, похоже, не сумел до конца прийти в себя. Поначалу Карякин поддерживал неплохой темп, но затем отставание существенно выросло — 35 минут, потом 40… Впрочем, глобально на итоги «Дакара»-2019 это уже не повлияет. Но хочется, чтобы Сергей ещё показал свой истинный темп до финиша гонки.

«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт

1. Тоби Прайс (KTM)

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.03

3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35

4. Сэм Сандерленд (KTM) +6.38

5. Адриен ван Беверен (Yamaha) +9.54



«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:24.52

3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:47.49

4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:31.23

5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:27.22.



«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +54.10

3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +1:08.09

4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:22.55

5. Кейси Карри (Can-Am) — +2:03.30

...10. Сергей Карякин (BRP) — +5:16.49.

CAR: Отрыв Аль-Аттии всё больше

Легковой зачёт — вторая вслед за квадроциклами категория, где лидер стабилен и неизменен. Перед этапом в Toyota Gazoo Racing волновались: не придётся ли Джиниэлу де Вильерсу приходить на помощь Нассеру Аль-Аттие? «Джиниэл будет стартовать всего в шести минутах после Нассера. Так что если у него возникнут какие-то трудности — надеемся, этого не будет — то Джиниэл очень быстро окажется на месте, чтобы поддержать напарника», — отмечал глава команды Глин Холл.

Нассер Аль-Аттия (Toyota) Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

На практике Аль-Аттия справился самостоятельно. Стабильный катарец уже традиционно показал второе время дня. Да, в семи минутах позади Себастьена Лёба, но что с того, если в общем зачёте француз все равно проигрывает 46? У легендарного раллиста на повестке дня сражение с Нани Ромой за вторую позицию: их разделяет лишь несколько секунд. Да и Стефан Петерансель неподалёку. До Нассера всем им далеко…

К слову, о Петеранселе. Во вторник он, видимо, окончательно попрощался с мечтой о победе: француз проиграл Аль-Аттие более двадцати минут — по десять на каждый из двух случаев, когда Стефан застрял в песке. Впрочем, кому-то пришлось хуже: капитальнее увяз Карлос Сайнс. Матодору повезло: его вытащил не кто-то из коллег, а… зрители на собственном внедорожнике! Спасибо, перуанцы!

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Дакара».

Но вернёмся к Аль-Аттие. Вот итог дня от катарца: «Мы стартовали на 30 минут позже Стефана, так что не знали, в каком темпе идём относительно него — слишком быстро или медленно. Но мы были очень удивлены, когда увидели таблицу на финише, показывающую, что мы выиграли у него 20 минут. Я доволен. Мы ни разу не застряли в дюнах и сохраняли хороший темп. А Матьё очень хорошо работал с навигацией. Впереди ещё два дня, подождём».

«Дакар»-2019. Автомобили. Восьмой СУ



1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:54.53

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.27

3. Якуб Пшигонски (MINI) — +15.15

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +15.55

5. Хоан Нани Рома (MINI) — +15.57

6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +22.51

7. Мартин Прокоп (Ford) — +28.36

8. Стефан Петерансель (MINI) — +31.41

...16. Денис Кротов (MINI) — +1:02.04

...17. Сириль Депре (MINI) — +1:02.53

...23. Карлос Сайнс (MINI) — +1:34.11.



«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.29

3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +46.45

4. Стефан Петерансель (MINI) — +53.30

Тест. Готовы ли вы стать гонщиком «Тойоты» на «Дакаре»? Внимательно следите за ходом «Дакара»? А может, считаете, что и сами справились бы с трудностями ралли-марафона?

TRUCK: прорыв де Роя не удался

Практически каждый из последних «Дакаров» помимо прочего запоминался какими-нибудь непонятными ситуациями с таймингом. В 2019-м чаша сия не миновала зачёт грузовиков. Мы уже писали в прошлом обзоре про странную ситуацию и со стартовой позицией Дмитрия Сотникова, и с его отставанием в общем зачёте. Во вторник пришла разгадка: оказывается, организаторы компенсировали Сотникову аж 28 минут по итогам шестого спецучастка. Такой щедрости удивились даже в самой команде — мол, в реальности Дмитрий потерял в небольшой «пробке» на спецучастке всего-то минуту. Организаторы, однако, отказались как-то пересматривать собственную позицию. И самое смешное, что после восьмого этапа именно эти «лишние» 27 минут (28 минус одна «правильная») разделяют Сотникова и Николаева в общем зачёте! Но обо всём по порядку…



Как мы уже анонсировали, в этот раз у «КАМАЗ-мастера» не было шанса использовать командную тактику. Жертвой ситуации пал Николаев: когда его грузовик застрял в непростом месте (по сути там же, где ранее Сайнс), то Эдуард мог рассчитывать только на помощь местных жителей. Перуанцы с радостью занялись раскопками — уж не знаем, насколько помогли, но на совместное фото на память наработали.

Пока суть до дело, на промежуточной отсечке Николаев начал проигрывать Жерару де Рою больше часа — очень тревожно, учитывая общий отрыв в 1:15. Однако дальше Эдуард поехал без сбоев, а вот голландец наоборот пару раз застрял — в итоге к финишу отрыв де Роя сократился до куда менее пугающих 34 минут – так что в запасе у Николаева осталось ещё 40.



Но лидерство камазовец все равно потерял, передав первую строчку партнёру по команде. Сотников после аккуратного начала взвинтил темп, избежал каких-либо проблем в дюнах (наверняка помогли следы от предыдущих участников) и уверенно выиграл этап с преимуществом в 23 минуты от Сергея Вязовича и в 25 — от де Роя. Знай наших! Так что теперь Сотников — новый лидер общего зачёта. Если, конечно, французы вдруг опять не передумают и не отнимут подаренные минуты обратно… Забавная ситуация, ничего не скажешь.

«Дакар»-2019. Грузовики. Восьмой этап

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06…

5. Янус ван Кастерен («Рено») — +45.01

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43

7. Александр Василевский (МАЗ) — +1:00.16

8. Алеш Лопрайс («Татра») — +1:00.49

9. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +1:01.53.



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27

5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:45.44

6 Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:59.27

7. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51.

Что дальше?

Учитывая, что финальный этап организаторы редко делают слишком уж трудным, вполне вероятно, что именно девятый спецучасток в среду может оказаться решающим для итогов «Дакара»-2019. Гонщиков ждёт круговой этап вокруг Писко — для грузовиков 311 километров, для остальных — на два больше.



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