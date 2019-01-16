Казалось, что «КАМАЗ» потерял «Дакар». Но за половину этапа всё опять изменилось

Позади уже восьмой из десяти этапов «Дакара» — а жара продолжается! После очередного спецучастка лидеры поменялись в трёх классах из пяти. Это были весёлые 360 километров в сторону Писко. Весёлые в том числе благодаря необычной стартовой расстановке: на сей раз организаторы по очереди выпускали лидеров из разных классов, что вносило интересный тактический момент: многим фаворитам пришлось стартовать, не имея где-то совсем рядом за спиной коллег по команде. Например, экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова разделяло аж два с половиной часа — и это тоже сыграет свою роль в ходе этапа…
BIKE: «Хонда» опять подводит лидера
Парад соревнований, на которых двигатели «Хонда» подводят собственных ездоков, продолжается. На сей раз японская продукция подвела Рикки Брабека, который лидировал в мотозачёте после семи дней борьбы. «Хонда» испустила дух уже в первой части спецучастка, заставив Рикки бессильно и в исступлении бродить по бездорожью. Жёсткий удар, ничего не сказать.
Пальму первенства у Брабека перехватил Тоби Прайс, но вообще у мотоциклистов всё настолько плотно, что до сих пор трудно предположить, кто же завоюет «бедуина». Прайс имеет в запасе всего минуту от идущего вторым Пабло Кинтанильи, а победитель восьмого этапа Маттиас Валькнер проигрывает менее семи, находясь вровень с Сэмом Сандерлендом. Учитывая все сложности прошедших спецучастков, просто невероятная плотность!
QUAD, SxS: Карякин в депрессии
Вот где спокойствие, так это у квадроциклистов. Тут прям скучно: Николас Кавильяссо опять победил и теперь имеет в запасе почти полтора часа. Куда драйвовее обстановка у обладателей мотовездеходов. Как вы помните, накануне в беду попали обладатели первого и второго мест. Что ж, традиция никуда не делась: вышедший было в лидеры Рейналдо Варела потерял почти полтора часа. Теперь на первой позиции Франсиско Лопес Контардо, имеющий в запасе 54 минуты от Родриго Пьяссоли. Запас солидный, но уж больно «хрупкий» класс…
Россиянин Сергей Карякин после аварии на седьмом этапе, похоже, не сумел до конца прийти в себя. Поначалу Карякин поддерживал неплохой темп, но затем отставание существенно выросло — 35 минут, потом 40… Впрочем, глобально на итоги «Дакара»-2019 это уже не повлияет. Но хочется, чтобы Сергей ещё показал свой истинный темп до финиша гонки.
1. Тоби Прайс (KTM)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.03
3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35
4. Сэм Сандерленд (KTM) +6.38
5. Адриен ван Беверен (Yamaha) +9.54
«Дакар»-2019. Квадроциклы. Общий зачёт
1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Фериоли (Yamaha) — +1:24.52
3. Густаво Гальего (Yamaha) — +1:47.49
4. Александр Жиру (Yamaha) — +3:31.23
5. Мануэль Андухар (Yamaha) — +6:27.22.
«Дакар»-2019. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +54.10
3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +1:08.09
4. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:22.55
5. Кейси Карри (Can-Am) — +2:03.30
...10. Сергей Карякин (BRP) — +5:16.49.
CAR: Отрыв Аль-Аттии всё больше
Легковой зачёт — вторая вслед за квадроциклами категория, где лидер стабилен и неизменен. Перед этапом в Toyota Gazoo Racing волновались: не придётся ли Джиниэлу де Вильерсу приходить на помощь Нассеру Аль-Аттие? «Джиниэл будет стартовать всего в шести минутах после Нассера. Так что если у него возникнут какие-то трудности — надеемся, этого не будет — то Джиниэл очень быстро окажется на месте, чтобы поддержать напарника», — отмечал глава команды Глин Холл.
На практике Аль-Аттия справился самостоятельно. Стабильный катарец уже традиционно показал второе время дня. Да, в семи минутах позади Себастьена Лёба, но что с того, если в общем зачёте француз все равно проигрывает 46? У легендарного раллиста на повестке дня сражение с Нани Ромой за вторую позицию: их разделяет лишь несколько секунд. Да и Стефан Петерансель неподалёку. До Нассера всем им далеко…
К слову, о Петеранселе. Во вторник он, видимо, окончательно попрощался с мечтой о победе: француз проиграл Аль-Аттие более двадцати минут — по десять на каждый из двух случаев, когда Стефан застрял в песке. Впрочем, кому-то пришлось хуже: капитальнее увяз Карлос Сайнс. Матодору повезло: его вытащил не кто-то из коллег, а… зрители на собственном внедорожнике! Спасибо, перуанцы!
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Дакара».
Но вернёмся к Аль-Аттие. Вот итог дня от катарца: «Мы стартовали на 30 минут позже Стефана, так что не знали, в каком темпе идём относительно него — слишком быстро или медленно. Но мы были очень удивлены, когда увидели таблицу на финише, показывающую, что мы выиграли у него 20 минут. Я доволен. Мы ни разу не застряли в дюнах и сохраняли хороший темп. А Матьё очень хорошо работал с навигацией. Впереди ещё два дня, подождём».
1. Себастьен Лёб (Peugeot) — 3:54.53
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +7.27
3. Якуб Пшигонски (MINI) — +15.15
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +15.55
5. Хоан Нани Рома (MINI) — +15.57
6. Язид Аль-Раджи (MINI) — +22.51
7. Мартин Прокоп (Ford) — +28.36
8. Стефан Петерансель (MINI) — +31.41
...16. Денис Кротов (MINI) — +1:02.04
...17. Сириль Депре (MINI) — +1:02.53
...23. Карлос Сайнс (MINI) — +1:34.11.
«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
2. Хоан Нани Рома (MINI) — +46.29
3. Себастьен Лёб (Peugeot) — +46.45
4. Стефан Петерансель (MINI) — +53.30
TRUCK: прорыв де Роя не удался
Практически каждый из последних «Дакаров» помимо прочего запоминался какими-нибудь непонятными ситуациями с таймингом. В 2019-м чаша сия не миновала зачёт грузовиков. Мы уже писали в прошлом обзоре про странную ситуацию и со стартовой позицией Дмитрия Сотникова, и с его отставанием в общем зачёте. Во вторник пришла разгадка: оказывается, организаторы компенсировали Сотникову аж 28 минут по итогам шестого спецучастка. Такой щедрости удивились даже в самой команде — мол, в реальности Дмитрий потерял в небольшой «пробке» на спецучастке всего-то минуту. Организаторы, однако, отказались как-то пересматривать собственную позицию. И самое смешное, что после восьмого этапа именно эти «лишние» 27 минут (28 минус одна «правильная») разделяют Сотникова и Николаева в общем зачёте! Но обо всём по порядку…
Как мы уже анонсировали, в этот раз у «КАМАЗ-мастера» не было шанса использовать командную тактику. Жертвой ситуации пал Николаев: когда его грузовик застрял в непростом месте (по сути там же, где ранее Сайнс), то Эдуард мог рассчитывать только на помощь местных жителей. Перуанцы с радостью занялись раскопками — уж не знаем, насколько помогли, но на совместное фото на память наработали.
Пока суть до дело, на промежуточной отсечке Николаев начал проигрывать Жерару де Рою больше часа — очень тревожно, учитывая общий отрыв в 1:15. Однако дальше Эдуард поехал без сбоев, а вот голландец наоборот пару раз застрял — в итоге к финишу отрыв де Роя сократился до куда менее пугающих 34 минут – так что в запасе у Николаева осталось ещё 40.
Но лидерство камазовец все равно потерял, передав первую строчку партнёру по команде. Сотников после аккуратного начала взвинтил темп, избежал каких-либо проблем в дюнах (наверняка помогли следы от предыдущих участников) и уверенно выиграл этап с преимуществом в 23 минуты от Сергея Вязовича и в 25 — от де Роя. Знай наших! Так что теперь Сотников — новый лидер общего зачёта. Если, конечно, французы вдруг опять не передумают и не отнимут подаренные минуты обратно… Забавная ситуация, ничего не скажешь.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06…
5. Янус ван Кастерен («Рено») — +45.01
6. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43
7. Александр Василевский (МАЗ) — +1:00.16
8. Алеш Лопрайс («Татра») — +1:00.49
9. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +1:01.53.
«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27
5. Алеш Лопрайс («Татра») — +5:45.44
6 Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:59.27
7. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51.
Что дальше?
Учитывая, что финальный этап организаторы редко делают слишком уж трудным, вполне вероятно, что именно девятый спецучасток в среду может оказаться решающим для итогов «Дакара»-2019. Гонщиков ждёт круговой этап вокруг Писко — для грузовиков 311 километров, для остальных — на два больше.
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