КАМАЗы опять поменялись местами. Без бреда от организаторов не обошлось

Николаев отыгрался за неудачу и снова стал лидером! Ну а действия организаторов по отношению к Сотникову просто нелепы.

10-й этап ралли-марафона «Дакар» в четверг продлится в боевом режиме только 100 с небольшим километров, так что всем было понятно: среда — это, вероятно, последний шанс выковать победу на нынешней гонке. Ну, или её потерять. Однако как минимум в одном классе интрига перед финалом бешеная!

BIKE: топ-3 в одной секунде!

Итоги девятого дня борьбы просто потрясающие. Вдумайтесь: три гонщика, которые сохраняют шансы на общий триумф, сегодня преодолели больше 300 километров спецучастка с разницей в одну секунду! Всё так: Пабло Кинтанилья оказался на секунду быстрее лидера «абсолюта» Тоби Прайса, а Маттиас Валькнер проехал с австралийцем вообще в одно время. Учитывая сложность нынешнего «Дакара», статистика поистине невероятная.



Теперь в общем зачёте Прайса и Кинтанилью разделяют минута и две секунды — притом что Тоби продолжает героически принимать участие в гонке на фоне проблем с запястьем. Валькнер проигрывает Прайсу шесть с половиной минут и тоже продолжает верить в успех.



А вот Сэм Сандерленд щедро получил от организаторов часовой штраф и, естественно, выбыл из схватки. Штраф, кстати, крайне спорный. У Сандерленда перед восьмым этапом вышла из строя система «Иритрак», с помощью которой организаторы записывают треки всех участников. На ремонт ушло время — и Сэм отправился в бой не первым, как должен был, а четвёртым, что упростило ему жизнь. Организаторы посчитали, что британец или его команда сами спровоцировали поломку, чтобы получить преимущество в виде уже разведанной трассы. Споры со стороны команды ни к чему не привели — штраф был подтверждён.



Ещё хуже дела у Адриена Ван Беверена: экс-обладатель четвертой позиции сошёл после поломки мотора. Что касается лучшего гонщика дня, то локальную победу одержал Микаэль Метж.

«Секрет моей красоты? Душ впервые за три дня». Как живётся девушкам на «Дакаре» Купили джип у полицейских, родили дочь и вышли замуж за легенду? Определённо пора на «Дакар»!

QUAD, SxS: Карякину опять плохо

Зачёт квадроциклов на нынешнем «Дакаре» такой скучный, что стоит радоваться даже мелочам. Вот в среду наконец-то выиграл не Николас Кавильяссо: Мануэль Андухар оказался на пять минут быстрее. Глобально это ни на что не повлияло: Кавильяссо подходит к финальному дню с запасом в сто минут. Можно будет ехать к Лиме чуть ли не задом наперёд.

Чёрная полоса продолжается у Сергея Карякина, выступающего в классе мотовездеходов. Уже на второй контрольной точке россиянин проигрывал 24 минуты, а к третьей — ещё на два часа больше! Да уж, этот «Дакар» остаётся побыстрее забыть… Что касается лидеров, то Франсиско Лопес Контардо близок к победе: его отрыв от Жерара Фарреса Гуэля составляет час. А вот шедший прежде вторым Родриго Хавьер Морено Пьяссоли пополнил ряды неудачников класса: как и Карякин, он уступал по ходу дня более двух часов.

«Дакар»-2019. Мотоциклы. Общий зачёт



1. Тоби Прайс (KTM)

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.02

3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35

4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +40.01

5. Ксавье де Султре (Yamaha) +47.44.

CAR: чёрный день для Франции

Катарский гонщик Toyota Gazoo Team продолжает методично двигаться к желанной цели. На девятом спецучастке Нассер Аль-Аттия в теории мог позволить себе сбросить темп и действовать осторожно. Что ж, вероятно, Нассер не позволял себе совсем уж сумасбродных действий, но все равно оказался быстрейшим! Пока все конкуренты продолжали ошибаться и ломаться, Аль-Аттия оставался верен себе — и стал лучшим после неудачи Себастьена Лёба под финиш.

Легендарный француз лидировал до последней контрольной отсечки, однако после неё всё пошло насмарку: сломалась коробка передач. Лёб возобновил движение спустя 20 минут — но ненадолго. Новый ремонт затянулся, и Себастьян проиграл больше часа. Но всё на «Дакаре» относительно, не даст соврать Стефан Петерасель. Его экипажу вовсе пришлось сняться с гонки, после того как травму спины на спецучастке получил штурман Давид Кастера. Но и это не последняя французская проблема: в дюнах перевернулся «МИНИ» Сириля Депре! Ну и денёк…

«Мы видели Себастьена, а вот насчёт «Петера» не знали, — сказал на финише Аль-Аттия. — Надеюсь, его экипаж в порядке. Сегодня был очень сложный день, было много мягкого песка, но мы подошли к этапу осторожно и хорошо поработали. Да, пока всё идёт хорошо, а дальше нам нужно просто довести результат до Лимы. Каждый день мы очень упорно работаем, чтобы быть быстрыми и не допускать ошибок. Мы с самого начала следуем нашей стратегии».

Теперь в генеральной классификации Аль-Аттия опережает Нани Рому на 51 минуту, а сам испанец разом лишился обоих конкурентов в борьбе за вторую позицию. Лёб, несмотря на провал в среду, должен сохранить третью строчку, а вот Депре опустился на пятую, выпустив вперёд Якуба Пшигонски.

И нельзя не сказать пару слов про россиянина Дениса Кротова на «МИНИ»: с каждым днём он смотрится всё увереннее и поднимается выше и на этапах, и в общем зачёте. Девятый спецучасток Кротов проехал с 11-м результатом, а в «абсолюте» идёт 15-м — запомните Дениса с прицелом на «Дакар»-2020!

«Дакар»-2019. Автомобили. Девятый СУ



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +4.58

3. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +7.15

4. Якуб Пшигонски (MINI) — +14.01

5. Бенедиктас Ванагас (Toyota) — +15.45

6. Мартин Прокоп (Ford) — +32.59

7. Язид Аль-Раджи (MINI) — +33.25

8. Сириль Депре (MINI) — +39.46…

Денис Кротов (MINI) — +46.42…

(Peugeot) — +1:15.52



«Дакар»-2019. Автомобили. Общий зачёт



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Хоан Нани Рома (MINI) — +51.27

3.

4. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:33.51

5. Сириль Депре (MINI) — +2:55.13. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)2. Хоан Нани Рома (MINI) — +4.583. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +7.154. Якуб Пшигонски (MINI) — +14.015. Бенедиктас Ванагас (Toyota) — +15.456. Мартин Прокоп (Ford) — +32.597. Язид Аль-Раджи (MINI) — +33.258. Сириль Депре (MINI) — +39.46…Денис Кротов (MINI) — +46.42… Себастьен Лёб (Peugeot) — +1:15.521. Нассер Аль-Аттия (Toyota)2. Хоан Нани Рома (MINI) — +51.273. Себастьен Лёб (Peugeot) — +2:02.374. Якуб Пшигонски (MINI) — +2:33.515. Сириль Депре (MINI) — +2:55.13.

Тест. Готовы ли вы стать гонщиком «Тойоты» на «Дакаре»? Внимательно следите за ходом «Дакара»? А может, считаете, что и сами справились бы с трудностями ралли-марафона?

TRUCK: камбэк Николаева!

Как думаете, сколько вы будете проигрывать сопернику, если перед этапом имели в запасе 27 минут и проиграли на трассе 28? Минуту? О, нет — с такими математическими способностями вам не стоит соваться на «Дакар». Дмитрий Сотников по итогам девятого этапа уступает партнёру по «КАМАЗ-мастеру» 28 минут. Организаторы гонки внезапно всё-таки изменили своё прежнее решение и вновь дописали Дмитрию те самые 28 минут, которые по ошибке компенсировали ему после шестого спецучастка.

Но как же быть с тем фактом, что, получается, Сотников всё-таки ошибочно стартовал первым в седьмой день и вынужден был 10 минут стоять в ожидании партнёра по команде, чтобы ехать вместе? Не будь ошибки, простой россиянина составил бы лишь две минуты… Плюс Дмитрию не пришлось бы открывать трассу для всех грузовиков. Что ж, организаторов гонки подобные «мелочи» не волнуют. Здравый смысл — это не про них.



Ну, ладно. По крайней мере эти кошки-мышки с 28 минутами не влияют на общее лидерство «КАМАЗ-мастера» перед заключительным этапом. В среду просто великолепен оказался Николаев: Эдуард буквально разгромил соперников, ближайшим из которых с отставанием в 14 минут стал Сергей Вязович. Сотников проиграл 28 (из них половину — перед финишем), чуть больше — Лопрайс, а де Рой — 31. Федерико Вильягра бодро держался до последней отсечки, но потом пропал с радаров — явно что-то случилось.



Теперь Николаев имеет в запасе 28 минут от Сотникова, а от де Роя — полтора часа с лишним. Так что в четверг ничто не мешает Дмитрию дождаться Эдуарда после старта и вместе спокойно поехать на финиш. Внутрикомандной интриги больше нет — расклад очевиден. Самый интересный вопрос — как высоко может подняться Вязович? Мы ещё не знаем, как много проиграет Вильягра (если, конечно, финиширует), но пока белорус вышел на пятое место — всего в 14 минутах от Алеша Лопрайса. Разрыв немаленький, но по чистому темпу пилот «МАЗ-СПОРТавто» существенно быстрее. Последим за этим дуэтом.

«Дакар»-2019. Грузовики. Девятый СУ



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 4:19.37

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +14.03

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +27.43

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +28.30

5. Жерар де Рой («Ивеко») — +31.07.



«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачёт



1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 35:01.35

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +28.35

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:35.10

4. Алеш Лопрайс («Татра») — +6:05.02

5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:19.14.

Что дальше?

Как и принято на ралли-рейдах, последний этап гонки не очень длинный. В боевом режиме гонщикам придётся проехать всего 112 километров. Первый грузовик должен стартовать в четверг в 17:26 по московскому времени — «Чемпионат» по традиции проведёт текстовый онлайн заключительного дня, так что мы с вами максимально оперативно узнаем, кто выиграет «Дакар» в каждом из пяти классов!



Узнайте больше о событиях «Дакара» вместе с Toyota и Motul: эксклюзивные материалы и комментарии с места событий.