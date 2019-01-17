Сердце «Дакара»: как устроен бивуак главного ралли-рейда планеты

Бивуак — сердце любого ралли-рейда. Именно отсюда на этап отправляются экипажи, и сюда же они приезжают после финиша. Но это не какое-то место рядом с трассой, а целый палаточный городок, который следует по маршруту гонки и прибывает на место финиша задолго до спортсменов — вся инфраструктура должна быть готова к их прибытию. Гонщики, механики, штурманы, журналисты, гости команд, счастливчики из числа болельщиков, которым повезло достать пропуск на бивуак, — все собираются именно здесь и за две недели марафона вместе проживают отдельную жизнь. Итак, разбираемся, как устроен бивуак ралли «Дакар».

Город, который везде с тобой

Строительство бивуака — ответственность организатора ралли (в случае «Дакара» это компания ASO). Специальная группа заранее выезжает на место, чтобы расставить ключевые объекты инфраструктуры — столовую, шатёр дирекции гонки и службы по работе с участниками, палатку медиков, а также технику компании «Марлинк», которая обеспечивает гонку хронометражом, а бивуак — подключением к интернету.



Территория каждого бивуака размечена ещё до старта гонки — организаторы, в отличие от участников, точно знают расположение ключевых точек маршрута. Главная задача в планировании бивуака — комфортные подъезд и выезд с него, а также такое расположение объектов, чтобы автомобили могли свободно перемещаться по территории. Таким образом, бивуак действительно представляет собой передвижной город в миниатюре со своими улицами и кварталами.

Бивуак ралли «Дакар» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Разбирается бивуак после того, как его покинул последний участник, — и к этому моменту уже начинает строиться новый. Для этого в составе дирекции гонки по маршруту передвигаются несколько групп строителей. В общей сложности в составе группы сопровождения гонки по маршруту «Дакара» следует несколько десятков единиц техники — от огромных тягачей и кемперов до самолётов и вертолётов. Организация такой гонки — сложнейший логистический ребус, который требует тщательного планирования и чёткого соблюдения первоначальных планов. Да, организаторам ралли-марафона не намного проще, чем участникам!

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5*: высокая кухня для суровых пилотов

Бивуак «Дакара» организован так, чтобы любой из участников мог приехать и получить всё необходимое, тем не менее крупные команды стараются создать для своих пилотов и механиков более комфортные условия. И это не прихоть, а стремление извлечь максимум — лучше отдохнувший экипаж на следующем этапе будет более сосредоточен и допустит меньше ошибок. Впрочем, позволить себе подобное могут только очень крупные команды — вроде Toyota Gazoo Racing.

«Прежде всего мы стараемся создать для спортсменов комфортную обстановку, — говорит руководитель Toyota Gazoo Racing Жан-Марк Фортен. — Я сам раньше участвовал в гонках и знаю, насколько требовательны ралли-рейды. В общем, в своё время я мечтал именно о таком сервисе на бивуаке, как у нашей команды».

На ралли «Дакар» у Toyota Gazoo Racing практически всё своё: собственный кейтеринг и шеф-повар, два физиотерапевта, стиральные машины и даже специальные люди, занимающиеся стиркой экипировки — это по-настоящему важно, поскольку с этапа экипаж возвращается в грязи и пыли, накопленной за несколько сотен километров. По ночам, когда механики занимаются восстановлением техники, пилоты и штурманы спят в комфортабельных кемперах, где могут хотя бы на время укрыться от окружающих и отдохнуть.

Типичный дакаровский кемпер Фото: Светлана Амеличкина

Похожим образом организован бивуак X-Raid, главное отличие — шеф-повара из мишленовских ресторанов. Впрочем, принципиальных отличий в еде нет — спортсменам готовят еду, исходя не из предпочтений, а необходимости восстановления сил и восполнения потерянной жидкости. «Очень важно приготовить для спортсменов такую еду, которая позволит восстановить силы, — рассказывает повар Toyota Gazoo Racing. — Паста или рис, курица и немного говядины, два разных салата на каждый день». В общем, не роскошь, а способ выживания.

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4*: гостиница на колёсах

Отличной инфраструктурой на бивуаке может похвастать и «КАМАЗ-мастер», хотя в случае челнинской команды собственных поваров нет, а пилоты и механики питаются в общей столовой — со всеми. Если говорить об организации бивуака в целом, то у «КАМАЗ-мастера» всё подчинено эффективности.



Так, присутствие повара в составе команды привело бы к дополнительной логистической нагрузке — повару пришлось бы перемещаться вместе с караваном ралли от бивуака к бивуаку, а также выезжать в город, чтобы закупаться продуктами.

Механики команды «КАМАЗ-мастер» на бивуаке «Дакара» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Пилоты «КАМАЗ-мастера» на бивуаке живут в домах на колёсах, и вновь это не роскошь, а необходимая мера — только так, будучи изолированными от внешнего шума, спортсмены могут нормально выспаться. Из удобств в этих домах на колёсах можно отметить душевую кабину, чтобы пилотам не приходилось стоять в очереди в общую душевую.



Кроме того, на «Дакаре» у «КАМАЗ-мастера» есть собственные физиотерапевты, которые помогают экипажу прийти в себя после изнурительного этапа и следят за состоянием здоровья спортсменов.

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3*: есть комната — уже хорошо

Команды поменьше, коих на «Дакаре» подавляющее большинство, о физиотерапевтах или отдельных душевых могут только мечтать. Есть кемпер, в котором можно поспать, — уже хорошо. О собственной кухне речи тоже не идёт, как и о службе, занимающейся стиркой комбинезонов. Так, литовский гонщик Бенедиктас Ванагас, выступающий на частной Toyota Hilux, на бивуаке живёт в маленькой комнате в грузовике «ассистанс». Из удобств у литовца — лишь кофе-машина да стиралка.

Toyota Gazoo Racing на бивуаке «Дакара» Фото: Светлана Амеличкина

Ванагасу для выступлений достаточно и этого скромного скарба, но очевидно, что в сравнении с Язидом Аль-Раджи и его личным массажистом или Нассером Аль-Аттией и разнообразным меню литовцу преодолевать день за днём сотни километров куда труднее.



Ванагас, как и ветеран ралли-рейдов Кристиан Лавьей, питаются в общей столовой, но подход к приёму пищи такой же, как и у лидеров, главное — восстановить силы и получить достаточный запас питательных веществ. «Каждый день я ем пасту, которую готовят в общей столовой, — рассказывает Лавьей. — А вечером съедаю маленькую шоколадку — это полезно для мозга».

Столовая на ралли-марафоне «Дакар» Фото: Светлана Амеличкина

2*: оригиналы в палатках

Кейтеринг, физиотерапевты и массажисты — это явления нового времени и возросших бюджетов команд, ведь в прошлом в распоряжении экипажей была лишь пара палаток да сухпаёк, выданный организаторами. И в этом году на «Дакаре» вернулись к корням, создав отдельный зачёт Original by Motul — его участникам запрещена какая-либо внешняя помощь (как собственного «ассистанса», так и спортсменов других категорий, а живут они в отдельном палаточном лагере — «бивуаке в бивуаке», как описала это Анастасия Нифонтова перед стартом ралли.

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В распоряжении Нифонтовой и её коллег по Original by Motul есть только мотоцикл, небольшой ящик с запчастями и сменной одеждой да палатка, выданная организаторами — в этой палатке Анастасии предстоит жить вплоть до самого финиша гонки. Нифонтова при этом умудряется готовить себе на завтрак кашу — гречневую или овсяную. «Я не могу без кашки — это как байк не заправить», — объясняет гонщица. Имея в распоряжении одну палатку, преодолеть 5 тыс. километров за 10 дней — непростая задача сама по себе, участвовать в гонке в таких условиях — спортивный подвиг.

Палатки участников зачёта Original by Motul Фото: Светлана Амеличкина

1*: кушетка под открытым небом

Наконец, в самых незавидных условиях на бивуаке оказываются механики команд. Основной акцент команды делают на спортсменах, ведь именно они борются на трассе, читают «дорожную книгу» и откапывают автомобили из дюн. Механикам, конечно, тоже непросто — перебирать ночами технику, чинить сломанные компоненты, готовить автомобиль к следующему старту.



Если у команды нет собственного кейтеринга — как это обычно и бывает, механики вынуждены питаться в общей столовой — с очередями и другими «прелестями». Это же касается душа и гигиены. Спать же некоторым из них и вовсе приходится на кушетках под открытым небом. Если удастся спрятаться под автомобиль — уже здорово. При этом именно от них зависит, насколько надёжна будет машина на дистанции, доберётся ли экипаж до финиша и придётся ли ему чинить технику на спецучастке.

Механики готовы спать на «Дакаре» в любых условиях Фото: Светлана Амеличкина

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Механики — не менее важная часть команды, чем спортсмены, ведь гонки вообще и ралли-рейды в частности — командный вид спорта. И, несмотря на все лишения многодневного марафона, для каждого представителя команды участие в «Дакаре» — огромная честь, и даже отсутствие крыши над головой никого из них не остановит. Механики — главные невоспетые герои ралли-рейдов.

Бонус: передвижной хостел для журналистов

Наш корреспондент между бивуаками перемещается на комфортабельном автобусе организаторов, где мягкое кресло раскладывается на 180° — спать вполне удобно. В креслах есть розетки, что позволяет заряжать технику, а благодаря занавеске можно создать закрытое личное пространство. В общем, механики могут нам только завидовать!

Автобус для журналистов Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

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