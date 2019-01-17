«Дакар» — снова наш! Нифонтова совершила подвиг, у «КАМАЗ-мастера» дубль!

10 изнурительных этапов главного гоночного марафона планеты позади — Нассер Аль-Аттия удержал первое место в классе внедорожников, Анастасия Нифонтова в одиночку добралась до финиша, а «КАМАЗ-мастер» завоевал победный дубль вопреки сомнительным решениям судей. Итак, итоги 41-го «Дакара» — в обзоре «Чемпионата».

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BIKE/QUAD/SxS: KTM празднует хет-трик

В самом непредсказуемом зачёте «Дакара» — мотоциклетном — победу одержал Тоби Прайс, а это значит, что доминирование KTM продолжается — с 2001 года ни одной марке не удаётся сбросить австрийцев с первой строчки. Что же до самого Прайса, то для него это уже вторая победа на «Дакаре» — первая была в 2016-м.

Тоби Прайс Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Единственным, кто мог помешать KTM на последнем этапе, был Пабло Кинтанилья на «Хускварне», но чилиец упал уже после десяти километров, отдав Прайсу разом восемь минут, затем проиграл ещё три, а на финише этапа общее отставание от лидера составило 20 минут. Таким образом, Кинтанилья уступил не только победу, но и место в тройке: серебряным призёром 41-го «Дакара» стал Маттиас Валькнер, а на третье место неожиданно для всех выбрался Сэм Сандерленд — ещё накануне ему выписали час штрафа за пропуск своей очереди на старт — гонщик чинил навигационное оборудование, но внезапно судьи пересмотрели решение и отменили штраф. Почему? Загадка. Так или иначе, KTM празднует хет-трик, а Кинтанилья в итоговой классификации занял лишь четвёртое место.

Анастасия Нифонтова показала на этапе 63-е время и завершила гонку на 61-й позиции в категории мотоциклов, но главное не это — российская гонщица стала первой девушкой, завершившей «Дакар» в категории Original by Motul, участникам которой запрещена любая помощь извне. Нифонтова в одиночку прошла несколько тысяч километров и в итоговой классификации Original by Motul заняла девятое место — великолепный результат! Нифонтова вообще стала первой женщиной, которой удалось пройти «Дакар» в одиночку. Победу же в этой категории одержал голландец Эдвин Стравер.

В зачёте квадроциклов сильнейшим стал аргентинец Николас Кавильяссо, доминировавший на протяжении всей дистанции. По ходу гонки Кавильяссо выиграл девять этапов из десяти и не оставил соперникам ни единого шанса. Отметим также, что вся топ-3 занята представителями Аргентины — второе место занял Херемиас Гонзалес Фериоли, а третьим стал Густаво Гальего.

Наконец в классе мотовездеходов победу удержал Франциско Лопес Контардо, вторым финишировал Херард Фаррес Гуэлл, а замкнул тройку призёров Рейнальдо Варела. Сергей Карякин и Антон Власюк после своих многочисленных злоключений заняли в итоге десятое место.

Мотоциклы. Итоги гонки:

1. Т. Прайс (RedBull KTM Factory Team) — 33ч 57:16

2. М. Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) +9:13

3. С. Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) +13:34

4. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +20:46

5. Э. Шорт (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +44:10…

61. А. Нифонтова (Nifontova 13 Team / Husqvarna) +28ч 49:18.



Квадроциклы. Итоги гонки:

1. Н. Кавильяссо (Drag’On Rally Team / Yamaha) — 43ч 01:54

2. Х. Гонзалес Фериоли (Ferioli Racing Team / Yamaha) +1ч 55:37

3. Г. Гальего (Gustavo Gallego Competition / Yamaha) +2ч 11:48

4. А. Жиро (Team Giroud / Yamaha) +4ч 02:41

5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +6ч 38:10.



SxS. Итоги гонки:

1. Ф. Лопес Контардо / А. Х. Леон Кинтанилья (South Racing Can-Am) — 42ч 19:05

2. Х. Фаррес Гуэлл / Д. Оливерас Каррерас (Monster Energy Can-Am) +1ч 02:35

3. Р. Варела / Г. Гужельмин (Monster Energy Can-Am) +1ч 05:19

4. К. Карри / Р. Торнабелл Кордоба (Monster Energy Can-Am) +2ч 32:51

5. Р. Х. Морено Пьяццоли / Х. Г. АрайяДиас (Can-Am Chile) +3ч 10:25…

10. С. Карякин / А. Власюк (Snag Racing Team / BRP) +8ч 25:53.

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CAR: «Тойота» — новый чемпион «Дакара»

Перед стартом гонки главной интригой в категории внедорожников было сражение «Тойоты» и «МИНИ», у которых появился шанс после ухода заводской «Пежо». Как такового сражения в итоге не вышло — с первого же этапа гонку возглавил Нассер Аль-Аттия, который и лидировал вплоть до самого финиша (разве что после второго этапа катарец не был лидером). Итог — уверенная и спокойная победа Аль-Аттии и первый в истории «Дакара» успех «Тойоты».

Лучшим представителем «МИНИ» в итоге стал Нани Рома, но, проигрывая Аль-Аттие более 50 минут, противопоставить что-либо катарцу на последнем этапе шансов не было. Рома даже отыграл у Нассера несколько минут, но в итоге остался вторым с отставанием в 46 минут. Третье же место завоевал Себастьен Лёб и для француза это, пожалуй, главный успех в ралли-рейдах.

Нассер Аль-Аттия принёс «Тойоте» первую победу Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Да, Лёб уже был на «Дакаре» вторым, но тогда — в 2017-м — он выступал за сильнейшую команду в этом виде спорта — заводскую «Пежо», а теперь в распоряжении француза была клиентская машина, да ещё и двухлетней давности. Кроме того, в этот раз Лёб ехал без помощи своих старых друзей — Петерансель, Сайнс и Депре ушли в «МИНИ». Любопытно, что Сайнс и Депре в итоговой классификации уступили Лёбу, а Петерансель и вовсе не доехал до финиша. Конечно, пока у Лёба и его штурмана Даниэля Элены недостаточно опыта, чтобы на равных сражаться за победу с маститыми зубрами ралли-рейдов, но скорость у них есть, потенциал очевиден и будет очень жаль, если «Дакар»-2019 станет последним в резюме девятикратного чемпиона мира.

Отметим также экипаж Дениса Кротова и Дмитрия Цыро — их «МИНИ» добралась до Лимы с 15-й позицией общего зачёта. Учитывая все сложности гонки, весьма достойный результат. Жаль, что Владимира Васильева с Константином Жильцовым на финише не было — особенно с тем темпом, который их экипаж демонстрировал на первых этапах.

Внедорожники. Итоги гонки:

1. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing SA) — 34ч 38:14

2. Н. Рома / А. ХароБраво (X-Raid Team / MINI) +46:42

3. С. Лёб / Д. Элена (PH-Sport / Peugeot) +1ч 54:18

4. Я. Пшигонски / Т. Колсул (Orlen X-Raid Team / MINI) +2ч 28:31

5. С. Депре / Ж.-П. Коттре (X-Raid MINI JCW Team) +2ч 48:43

6. М. Прокоп / Я. Томанек (MP-Sports / Ford) +3ч 19:02

7. Я. Аль-Раджи / Т. Готтшальк (X-Raid Team / MINI) +4ч 30:56

8. Б. Гарафулик / Ф. Палмейру (X-Raid Team / MINI) +7ч 57:58

9. Д. деВильерс / Д. фонЦитцевитц (Toyota Gazoo Racing SA) +7ч 59:16

10. Р. Шабо / Ж. Пийо (Overdrive Toyota) +8ч 09:58…

15. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI) +9ч 58:38.

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TRUCK: победный дубль «КАМАЗ-мастера»

«КАМАЗ-мастер» традиционно является фаворитом «Дакара» и ориентиром для остальных участников, и в этом году к середине дистанции соперников у «Синей Армады» попросту не осталось — кто-то ошибся, кто-то сломался, кто-то увяз в песках. В какой-то момент три экипажа «КАМАЗ-мастера» шли на трёх первых позициях, победа, казалось, уже в руках подопечных Владимира Чагина. Но не тут-то было — дисквалификация Каргинова, сход Мардеева, неприятные падения Николаева, странные судейские решения относительно Сотникова, и у Жерара де Роя на «Ивеко» снова появился шанс.

Шанс, впрочем, призрачный. Несмотря на все злоключения, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников довели гонку до финиша и сохранили за собой первое и второе места — это уже третий дубль «КАМАЗ-мастера» за последние пять лет. Больше того, это уже пятый триумф Николаева на «Дакаре» (четырежды Эдуард побеждал как пилот и один раз — механиком в экипаже Чагина) и его третья победа подряд — в последний раз такое удавалось Владимиру Чагину в начале 2000-х. Вердикт: «КАМАЗ-мастеру» по-прежнему нет равных, это сильнейшая команда мира в своём классе.

КАМАЗ и «Ивеко» на дистанции «Дакара» Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

Жерар де Рой в итоге остался только третьим — в полутора часах позади, его партнёр по «Ивеко» Федерико Вильягра — четвёртый. На этот раз дружина де Роя смотрелась на фоне КАМАЗов явно блёкло. Замкнул пятёрку лидеров экипаж Алеша Лопрайса на «Татре», а шестое место занял Сергей Вязович, лидер команды «МАЗ-СПОРТавто». Нельзя сказать, что для белорусов этот «Дакар» сложился гладко — были и собственные ошибки, и неприятные поломки, и даже столкновение с Мартином Коломы на предпоследнем этапе. Однако важно другое — МАЗы быстры и способны ехать в темпе КАМАЗов и «Ивеко», не хватает лишь стабильности. Но быстрых пилотов можно научить стабильности, а вот стабильных, но медленных скорости не научишь. «МАЗ-СПОРТавто» продолжает прогрессировать, а если новый капотный грузовик окажется удачным, эти парни начнут бороться за победы.

Грузовики. Итоги гонки:

1. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») — 41ч 01:35

2. Д. Сотников / И. Мустафин / Д. Никитин («КАМАЗ-мастер») +25:36

3. Ж. де Рой / М. Торраллардона / Д. Родевальд (Petronas Team De Rooy Iveco) +1ч 34:44

4. Ф. Вильягра / А. А. Якопини / Р. А. Торласки (Petronas Team De Rooy Iveco) +5ч 49:08

5. А. Лопрайс / Ф. Марко Алкайна / П. Покора (Instaforex Loprais Team / Tatra) +5ч 59:51

6. С. Вязович / П. Гаранин / А. Жигулин («МАЗ-СПОРТ авто») +6ч 39:29.

А судьи кто?

«Дакар» в этом году получился боевым, сложным и экстремальным — как того и ждут от главного ралли-рейда планеты. Организаторам удалось показать, что даже в границах одной страны можно провести гонку такого уровня, а сокращение дистанции не сказалось на спортивной составляющей. Правда, старые проблемы никуда не делись и складывается ощущение, что организаторам плевать на критику.

Так, уже не первый год участники критикуют «дорожную книгу» гонки. Например, Сергей Карякин перевернулся и потерял шансы на победу, свалившись со спуска, который не был отмечен в «роудбуке». Похожая ситуация произошла и с Карлосом Сайнсом — Матадор разбил подвеску в неотмеченной в «дорожной книге» канаве. «Не думал, что у меня когда-либо возникнут такие проблемы, — сказал испанец. — Мы даже не атаковали, но налетели на канаву, которая должна была быть в „роудбуке“. Если бы мы проехали этап заново, произошло бы то же самое. „Дорожная книга“ в этом году — это просто катастрофа».

Для российских болельщиков главным сюрпризом организаторов стали перестановки Дмитрия Сотникова. «КАМАЗ-мастер», как и другие участники, придерживался командной тактики, два экипажа должны были идти вместе и страховать друг друга, но судьи внезапно решили компенсировать Сотникову 28 минут, из-за чего тот должен был уйти на дистанцию следующего этапа не с Николаевым, а на десять минут раньше. И это при том, что команда не просила возвращать эти 28 минут, а потери в «пробке», на которую ссылались судьи в данном случае, не превышали минуты. Ну ладно, возможно, жалобы на компенсацию получаса могут выглядеть странно, не накинули лишних 28 минут — уже хорошо. И вроде бы гонка даже продолжилась своим чередом, но на следующий день судьи столь же внезапно отменяют своё решение и добавляют Сотникову те самые 28 минут!

Карлос Сайнс Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Понятно, что организаторам хочется большей интриги в зачёте грузовиков, но это не повод манипулировать официальными протоколами, накидывать или списывать время по своему усмотрению. И это всё, к слову, через год после того, как те же самые организаторы проигнорировали вопиющее нарушение правил главным соперником «КАМАЗ-мастера» — дозаправку Вильягры в зоне нейтрализации, где это строго запрещено.



Организаторы «Дакара», похоже, считают, что всё в порядке. Тогда позволим себе дать им совет: гораздо проще было бы просто списать часа два с времени де Роя и можно было бы обойтись без всех этих лишних телодвижений. Только кому такая гонка будет нужна?

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