«Дакар» — снова наш! Нифонтова совершила подвиг, у «КАМАЗ-мастера» дубль!

10 изнурительных этапов главного гоночного марафона планеты позади — Нассер Аль-Аттия удержал первое место в классе внедорожников, Анастасия Нифонтова в одиночку добралась до финиша, а «КАМАЗ-мастер» завоевал победный дубль вопреки сомнительным решениям судей. Итак, итоги 41-го «Дакара» — в обзоре «Чемпионата».
BIKE/QUAD/SxS: KTM празднует хет-трик
В самом непредсказуемом зачёте «Дакара» — мотоциклетном — победу одержал Тоби Прайс, а это значит, что доминирование KTM продолжается — с 2001 года ни одной марке не удаётся сбросить австрийцев с первой строчки. Что же до самого Прайса, то для него это уже вторая победа на «Дакаре» — первая была в 2016-м.
Единственным, кто мог помешать KTM на последнем этапе, был Пабло Кинтанилья на «Хускварне», но чилиец упал уже после десяти километров, отдав Прайсу разом восемь минут, затем проиграл ещё три, а на финише этапа общее отставание от лидера составило 20 минут. Таким образом, Кинтанилья уступил не только победу, но и место в тройке: серебряным призёром 41-го «Дакара» стал Маттиас Валькнер, а на третье место неожиданно для всех выбрался Сэм Сандерленд — ещё накануне ему выписали час штрафа за пропуск своей очереди на старт — гонщик чинил навигационное оборудование, но внезапно судьи пересмотрели решение и отменили штраф. Почему? Загадка. Так или иначе, KTM празднует хет-трик, а Кинтанилья в итоговой классификации занял лишь четвёртое место.
Анастасия Нифонтова показала на этапе 63-е время и завершила гонку на 61-й позиции в категории мотоциклов, но главное не это — российская гонщица стала первой девушкой, завершившей «Дакар» в категории Original by Motul, участникам которой запрещена любая помощь извне. Нифонтова в одиночку прошла несколько тысяч километров и в итоговой классификации Original by Motul заняла девятое место — великолепный результат! Нифонтова вообще стала первой женщиной, которой удалось пройти «Дакар» в одиночку. Победу же в этой категории одержал голландец Эдвин Стравер.
В зачёте квадроциклов сильнейшим стал аргентинец Николас Кавильяссо, доминировавший на протяжении всей дистанции. По ходу гонки Кавильяссо выиграл девять этапов из десяти и не оставил соперникам ни единого шанса. Отметим также, что вся топ-3 занята представителями Аргентины — второе место занял Херемиас Гонзалес Фериоли, а третьим стал Густаво Гальего.
Наконец в классе мотовездеходов победу удержал Франциско Лопес Контардо, вторым финишировал Херард Фаррес Гуэлл, а замкнул тройку призёров Рейнальдо Варела. Сергей Карякин и Антон Власюк после своих многочисленных злоключений заняли в итоге десятое место.
1. Т. Прайс (RedBull KTM Factory Team) — 33ч 57:16
2. М. Валькнер (Red Bull KTM Factory Team) +9:13
3. С. Сандерленд (Red Bull KTM Factory Team) +13:34
4. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +20:46
5. Э. Шорт (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) +44:10…
61. А. Нифонтова (Nifontova 13 Team / Husqvarna) +28ч 49:18.
Квадроциклы. Итоги гонки:
1. Н. Кавильяссо (Drag’On Rally Team / Yamaha) — 43ч 01:54
2. Х. Гонзалес Фериоли (Ferioli Racing Team / Yamaha) +1ч 55:37
3. Г. Гальего (Gustavo Gallego Competition / Yamaha) +2ч 11:48
4. А. Жиро (Team Giroud / Yamaha) +4ч 02:41
5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +6ч 38:10.
SxS. Итоги гонки:
1. Ф. Лопес Контардо / А. Х. Леон Кинтанилья (South Racing Can-Am) — 42ч 19:05
2. Х. Фаррес Гуэлл / Д. Оливерас Каррерас (Monster Energy Can-Am) +1ч 02:35
3. Р. Варела / Г. Гужельмин (Monster Energy Can-Am) +1ч 05:19
4. К. Карри / Р. Торнабелл Кордоба (Monster Energy Can-Am) +2ч 32:51
5. Р. Х. Морено Пьяццоли / Х. Г. АрайяДиас (Can-Am Chile) +3ч 10:25…
10. С. Карякин / А. Власюк (Snag Racing Team / BRP) +8ч 25:53.
CAR: «Тойота» — новый чемпион «Дакара»
Перед стартом гонки главной интригой в категории внедорожников было сражение «Тойоты» и «МИНИ», у которых появился шанс после ухода заводской «Пежо». Как такового сражения в итоге не вышло — с первого же этапа гонку возглавил Нассер Аль-Аттия, который и лидировал вплоть до самого финиша (разве что после второго этапа катарец не был лидером). Итог — уверенная и спокойная победа Аль-Аттии и первый в истории «Дакара» успех «Тойоты».
Лучшим представителем «МИНИ» в итоге стал Нани Рома, но, проигрывая Аль-Аттие более 50 минут, противопоставить что-либо катарцу на последнем этапе шансов не было. Рома даже отыграл у Нассера несколько минут, но в итоге остался вторым с отставанием в 46 минут. Третье же место завоевал Себастьен Лёб и для француза это, пожалуй, главный успех в ралли-рейдах.
Да, Лёб уже был на «Дакаре» вторым, но тогда — в 2017-м — он выступал за сильнейшую команду в этом виде спорта — заводскую «Пежо», а теперь в распоряжении француза была клиентская машина, да ещё и двухлетней давности. Кроме того, в этот раз Лёб ехал без помощи своих старых друзей — Петерансель, Сайнс и Депре ушли в «МИНИ». Любопытно, что Сайнс и Депре в итоговой классификации уступили Лёбу, а Петерансель и вовсе не доехал до финиша. Конечно, пока у Лёба и его штурмана Даниэля Элены недостаточно опыта, чтобы на равных сражаться за победу с маститыми зубрами ралли-рейдов, но скорость у них есть, потенциал очевиден и будет очень жаль, если «Дакар»-2019 станет последним в резюме девятикратного чемпиона мира.
Отметим также экипаж Дениса Кротова и Дмитрия Цыро — их «МИНИ» добралась до Лимы с 15-й позицией общего зачёта. Учитывая все сложности гонки, весьма достойный результат. Жаль, что Владимира Васильева с Константином Жильцовым на финише не было — особенно с тем темпом, который их экипаж демонстрировал на первых этапах.
1. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing SA) — 34ч 38:14
2. Н. Рома / А. ХароБраво (X-Raid Team / MINI) +46:42
3. С. Лёб / Д. Элена (PH-Sport / Peugeot) +1ч 54:18
4. Я. Пшигонски / Т. Колсул (Orlen X-Raid Team / MINI) +2ч 28:31
5. С. Депре / Ж.-П. Коттре (X-Raid MINI JCW Team) +2ч 48:43
6. М. Прокоп / Я. Томанек (MP-Sports / Ford) +3ч 19:02
7. Я. Аль-Раджи / Т. Готтшальк (X-Raid Team / MINI) +4ч 30:56
8. Б. Гарафулик / Ф. Палмейру (X-Raid Team / MINI) +7ч 57:58
9. Д. деВильерс / Д. фонЦитцевитц (Toyota Gazoo Racing SA) +7ч 59:16
10. Р. Шабо / Ж. Пийо (Overdrive Toyota) +8ч 09:58…
15. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI) +9ч 58:38.
TRUCK: победный дубль «КАМАЗ-мастера»
«КАМАЗ-мастер» традиционно является фаворитом «Дакара» и ориентиром для остальных участников, и в этом году к середине дистанции соперников у «Синей Армады» попросту не осталось — кто-то ошибся, кто-то сломался, кто-то увяз в песках. В какой-то момент три экипажа «КАМАЗ-мастера» шли на трёх первых позициях, победа, казалось, уже в руках подопечных Владимира Чагина. Но не тут-то было — дисквалификация Каргинова, сход Мардеева, неприятные падения Николаева, странные судейские решения относительно Сотникова, и у Жерара де Роя на «Ивеко» снова появился шанс.
Шанс, впрочем, призрачный. Несмотря на все злоключения, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников довели гонку до финиша и сохранили за собой первое и второе места — это уже третий дубль «КАМАЗ-мастера» за последние пять лет. Больше того, это уже пятый триумф Николаева на «Дакаре» (четырежды Эдуард побеждал как пилот и один раз — механиком в экипаже Чагина) и его третья победа подряд — в последний раз такое удавалось Владимиру Чагину в начале 2000-х. Вердикт: «КАМАЗ-мастеру» по-прежнему нет равных, это сильнейшая команда мира в своём классе.
Жерар де Рой в итоге остался только третьим — в полутора часах позади, его партнёр по «Ивеко» Федерико Вильягра — четвёртый. На этот раз дружина де Роя смотрелась на фоне КАМАЗов явно блёкло. Замкнул пятёрку лидеров экипаж Алеша Лопрайса на «Татре», а шестое место занял Сергей Вязович, лидер команды «МАЗ-СПОРТавто». Нельзя сказать, что для белорусов этот «Дакар» сложился гладко — были и собственные ошибки, и неприятные поломки, и даже столкновение с Мартином Коломы на предпоследнем этапе. Однако важно другое — МАЗы быстры и способны ехать в темпе КАМАЗов и «Ивеко», не хватает лишь стабильности. Но быстрых пилотов можно научить стабильности, а вот стабильных, но медленных скорости не научишь. «МАЗ-СПОРТавто» продолжает прогрессировать, а если новый капотный грузовик окажется удачным, эти парни начнут бороться за победы.
1. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков («КАМАЗ-мастер») — 41ч 01:35
2. Д. Сотников / И. Мустафин / Д. Никитин («КАМАЗ-мастер») +25:36
3. Ж. де Рой / М. Торраллардона / Д. Родевальд (Petronas Team De Rooy Iveco) +1ч 34:44
4. Ф. Вильягра / А. А. Якопини / Р. А. Торласки (Petronas Team De Rooy Iveco) +5ч 49:08
5. А. Лопрайс / Ф. Марко Алкайна / П. Покора (Instaforex Loprais Team / Tatra) +5ч 59:51
6. С. Вязович / П. Гаранин / А. Жигулин («МАЗ-СПОРТ авто») +6ч 39:29.
А судьи кто?
«Дакар» в этом году получился боевым, сложным и экстремальным — как того и ждут от главного ралли-рейда планеты. Организаторам удалось показать, что даже в границах одной страны можно провести гонку такого уровня, а сокращение дистанции не сказалось на спортивной составляющей. Правда, старые проблемы никуда не делись и складывается ощущение, что организаторам плевать на критику.
Так, уже не первый год участники критикуют «дорожную книгу» гонки. Например, Сергей Карякин перевернулся и потерял шансы на победу, свалившись со спуска, который не был отмечен в «роудбуке». Похожая ситуация произошла и с Карлосом Сайнсом — Матадор разбил подвеску в неотмеченной в «дорожной книге» канаве. «Не думал, что у меня когда-либо возникнут такие проблемы, — сказал испанец. — Мы даже не атаковали, но налетели на канаву, которая должна была быть в „роудбуке“. Если бы мы проехали этап заново, произошло бы то же самое. „Дорожная книга“ в этом году — это просто катастрофа».
Для российских болельщиков главным сюрпризом организаторов стали перестановки Дмитрия Сотникова. «КАМАЗ-мастер», как и другие участники, придерживался командной тактики, два экипажа должны были идти вместе и страховать друг друга, но судьи внезапно решили компенсировать Сотникову 28 минут, из-за чего тот должен был уйти на дистанцию следующего этапа не с Николаевым, а на десять минут раньше. И это при том, что команда не просила возвращать эти 28 минут, а потери в «пробке», на которую ссылались судьи в данном случае, не превышали минуты. Ну ладно, возможно, жалобы на компенсацию получаса могут выглядеть странно, не накинули лишних 28 минут — уже хорошо. И вроде бы гонка даже продолжилась своим чередом, но на следующий день судьи столь же внезапно отменяют своё решение и добавляют Сотникову те самые 28 минут!
Понятно, что организаторам хочется большей интриги в зачёте грузовиков, но это не повод манипулировать официальными протоколами, накидывать или списывать время по своему усмотрению. И это всё, к слову, через год после того, как те же самые организаторы проигнорировали вопиющее нарушение правил главным соперником «КАМАЗ-мастера» — дозаправку Вильягры в зоне нейтрализации, где это строго запрещено.
Организаторы «Дакара», похоже, считают, что всё в порядке. Тогда позволим себе дать им совет: гораздо проще было бы просто списать часа два с времени де Роя и можно было бы обойтись без всех этих лишних телодвижений. Только кому такая гонка будет нужна?
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