«30 млн в год? Галиматья!»У каких пилотов Формулы-1 были самые высокие зарплаты

Думаете, Шумахер получал больше всех в истории Формулы-1? Как бы не так.

Накануне появился рейтинг зарплат пилотов Формулы-1 в сезоне-2019. Вдохновившись солидными цифрами, мы вспомнили самые высокие цифры в истории чемпионата мира. Но для начала — важная оговорка. Даже под контролем Liberty Media Формула-1 в плане открытости зарплатных ведомостей не вышла на уровень, например, НХЛ: все сведения о зарплатах гонщиков носят неофициальный характер. При составлении рейтинга мы старались изучить как можно больше источников и не забывать о здравом смысле – а то, например, в одном из СМИ в своё время сообщали, что Кими Райкконен получал от «Феррари» в 2008 и 2009 годах космические 90 миллионов (за год, не за два!). В общем, ниже – неофициальный, но относительно реалистичный рейтинг.

№1. Льюис Хэмилтон, «Мерседес» — $57 млн в сезонах-2019-2020

Начинаем со свежего контракта пятикратного чемпиона мира, который он заключил по ходу сезона-2018. По неофициальным сведениям, двухлетнее соглашение с «Мерседесом» будет каждый год приносить Хэмилтону 57 млн долларов – и это, похоже, рекордная сумма в истории Формулы-1. Что ж, своими достижениями в последние годы Льюис не раз доказывал, что свои деньги получает не зря. К тому не будем забывать о раскрученности бренда Хэмилтона. Несмотря на различные мелкие скандалы, связь с Льюисом явно не вредит «Мерседесу».



Отметим, что по предыдущему трёхлетнему соглашению с командой Хэмилтон ежегодно зарабатывал 45,5 млн долларов. Так что каждый из двух свежих титулов принёс Льюису почти по шесть миллионов.

Признайте: Хэмилтон — великий. Это уровень Шумахера или даже круче Но в наших сердцах все равно Михаэль.

№2. Михаэль Шумахер, «Феррари» — $50 млн в сезоне-2006

Тот случай, когда насчёт суммы можно очень долго спорить. Сколько источников, столько и мнений: по разным данным, на закате карьеры в «Феррари» легендарный немец зарабатывал 38, 50 или даже 62 млн долларов! Давайте ориентироваться на золотую середину. Тем более что потом, при новостях о контракте Кими Райкконена, неоднократно сообщалось, что финн унаследовал не только место Шумахера, но и его жалованье.

Когда Михаэль только начинал выступать за «Скудерию», то зарабатывал «скромные» 30 миллионов с хвостиком. Впрочем, не будем забывать, что тогда и гонок за сезон проводилось меньше. С другой стороны, пилоты почти не имели ограничений по работе на тестах. Что же касается выступлений Шумахера за «Мерседес», то в 2010 году команды Ф-1 уже начали несколько экономить на фоне экономического кризиса – по разным данным, немец получал от 7 до 21 млн евро. Второе, наверное, ближе к истине.

Полвека Михаэля Шумахера. За что любят и ненавидят Красного Барона 3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В честь юбилея самого известного гонщика в мире вспоминаем главное и спорное в его карьере.

№3. Кими Райкконен, «Феррари» — $50 млн в сезоне-2007

Про финна мы уже сказали абзацем выше – якобы в 2007 году он стараниями менеджеров заставил «Феррари» платить столько же, сколько ранее получал Шумахер. В 2008-2009 годах, по слухам, зарплата чуть упала (видимо, часть суммы в 2007-м можно считать бонусом за переход). Так или иначе, Кими повезло: «Феррари» в момент ухода Михаэля готова была заплатить максимально много, а Формула-1 переживала период, когда никто особо не считал денег. Ну а на любые обвинения в слишком высокой зарплате Кими может ответить предложением заглянуть в итоговый общий зачёт сезона-2007.

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4. Себастьян Феттель, «Феррари» — $ 45 млн в сезонах-2018-2020

45 миллионов для Феттеля не подтверждены официально, однако считаются суммой, максимально похожей на правду. Но не исключено, что после 2018 года в «Феррари» сильно засомневались, не переплатили ли они. А уж если в 2019-м «дешёвый» Леклер поедет на уровне напарника… Ну, это дело будущего, а мы напомним, что в 2015-2017 годах Себ зарабатывал чуть меньше: примерно по 36,6 млн долларов ежегодно.

5. Фернандо Алонсо, «Феррари» — $30-35 млн в сезонах-2010-2012

Стоит ли удивляться, что в пятёрке самых высокооплачиваемых гонщиков четыре пилота зарабатывали рекордные гонорары в составе «Феррари»? Вот и Алонсо получал максимально высокую зарплату не чемпионском «Рено» или двух своих периодах работы в составе «Макларена». По слухам, трёхлетний контракт со «Скудерией» в 2010-2012 годах пополнял кошелёк испанца на 30 млн долларов (по другим сведениям, тоже на 30, но уже в евро). Потом якобы пришлось чуть ужаться – где-то до 25 млн.



Интересно, что в 2012 году в «Феррари» решили опровергнуть сообщения СМИ о зарплате в 30 млн евро, даже выпустив специальное заявление на официальном сайте. Некий сотрудник «Скудерии», скрывавшийся под псевдонимом «Заклинатель лошадей», писал следующее: «Согласно этой достопочтимой публикации, Фернандо Алонсо зарабатывает € 30 млн в год, то есть примерно столько же, сколько оба пилота „Макларена“ вместе взятые. Жаль, что это лишь очередная галиматья. Те, кто составляет подобные рейтинги, всегда ставят „Феррари“ на первые строчки, если речь идёт о деньгах – будь то зарплаты пилотов или бюджет.

Сейчас говорят, что всё поменялось, но когда речь заходит о деньгах, мотив остаётся прежним: „Феррари“ тратит больше других. Жаль, что реальность на самом деле иная, и это хорошо знают те, кто работает в нашем бизнесе».

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Естественно, никаких официальных документов касательно зарплаты Алонсо представители «Феррари» не представили. Так что гадать, что было галиматьёй, а что – более-менее отражало действительность, остаётся самим читателям.