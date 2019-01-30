Красота дня: подругу Шумахера взяли в женский чемпионат. Ещё бы!

Вивьен Кестхейи, девушка племянника Михаэля, вполне могла бы пройти отбор и в модельное агентство. Но ей милее автоспорт.

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Вивьен увлеклась автомобилями в четыре года, когда вместо кукол начала играть с машинками. В 12 она уже ездила смотреть гонки в Шпильберге, а в 13 выступила в своих первых соревнованиях.

В 2014 году девушка выступила в европейском Кубке «Свифт» и по итогам сезона заняла шестое место в чемпионате и стала третьей среди юниоров. Год спустя она стала бронзовым призёром первенства, за счёт чего получила поддержку «Ауди».

При содействии немецкого автоконцерна в 2016-м Кестхейи дебютировала в Кубке «Ауди ТТ». Переход на более мощную технику дался гонщице непросто, а по ходу сезона она получила несколько штрафов, но уже в 2017 году в турнирной таблице Вивьен оказалась на солидном 13-м месте.

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Так или иначе, Кестхейи стала самым молодым венгерским гонщиком, набравшим очки в международных гонках.

Наиболее высоких результатов в карьере Кестхейи достигла в 2018 году, когда перешла в Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup — второе место по итогам сезоне, титул лучшего новичка сезона и звание самой молодой гонщицы-призёра международных чемпионатов в классе GT4.

Теперь Вивьен намерена попробовать свои силы в «формульных» гонках.

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Свой гоночный сезон Вивьен уже начала — в январе гонщица дебютировала в Зимней серии азиатской Формулы-3. В этом первенстве Кестхейи набрала очки в четырёх гонках из шести и по итогам двух этапов занимает 12-е место общего зачёта. Сын Ральфа Шумахера Дэвид, с которым встречается девушка, тоже выступает в этой же серии — у него уже один подиум, пока он идёт в чемпионате седьмым. Финал зимней серии состоится в конце февраля на «Сепанге».

Другим важным событием в карьере Вивьен стал первый отбор W Series, проходивший на протяжении трёх дней в Австрии. Кестхейи оказалась одной из 28 прошедших во второй тур гонщиц. В финале будут отобраны 18 участниц, которые выступят в первом сезоне.

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Помимо гонок Вивьен также уделяет много времени благотворительным проектам и старается заботиться о природе. Так, она содержит одного белого тигра и панду. Кроме того, Кестхейи участвует в нескольких программах ЮНИСЕФ.