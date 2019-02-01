Дебютант «Дакара» попал в жуткую аварию. На лечение скинулись даже конкуренты

Британец Ричард Мейн дебютировал на «Дакаре» только в 53 года. Он успешно преодолел восемь этапов гонки из десяти, но во время предпоследнего попал в серьёзную аварию и до сих пор находится в больнице в Перу. История Мейна взяла за живое болельщиков и даже многих конкурентов мотоциклиста – сейчас объясним, почему.

«Следуй за своими мечтами»

Мейн – успешный в прошлом участник соревнований по мотокроссу, на его счету победы в чемпионатах Великобритании и Европы 1985 года в категории мотоциклов с объёмом мотора в 125 кубических сантиметров. Ричард завершил карьеру в начале 2000-х и в последнее время сосредоточился на управлении собственной школой, готовящей мотоциклистов к соревнованиям по мотокроссу и эндуро. Однако искушения «Дакаром» Мейн избежать не смог: стоило ему увлечься экстремальными эндуро-гонками, как знакомые начали интересоваться – как там насчёт знаменитого ралли-марафона?



В 2019-м всё сошлось: британец впервые отправился на «Дакар». Можно сказать, что он исполнил просьбу ушедшей из жизни матери. «В прошлом году я потерял свою маму из-за рака. Её последние слова, обращёнными ко мне, были: «Я люблю тебя, сынок. Следуй за своими мечтами». И вот я здесь», — рассказал мотогонщик перед выходом на старт.



Британец не нацеливался на борьбу за высокие позиции, просто хотел преодолеть всю дистанцию «Дакара». Это сама по себе очень непростая задача для неопытного и при этом не слишком молодого гонщика. После первого этапа Ричард занимал 131-е место, после восьмого – поднялся уже на 74-е, показав 60-е время дня. Как это часто бывает на «Дакаре», лучший и худший дни гонки пошли встык…

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Авария и операции

Итак, злосчастный девятый спецучасток. Серьёзная авария заканчивается для Мейна переломом таза и бёдер, двумя сломанными ребрами и внутренним кровотечением. Вдобавок – раны подбородка, на который пришлось наложить 18 швов.



«Я видела место, где он упал, ведь мы обычно ехали недалеко друг от друга, — рассказывает коллега Ричарда по мотозачёту Анастасия Нифонтова. — Там, куда он улетел, была «спрыжка». На месте аварии уже стоял вертолет, были медики. Было понятно, откуда и куда он упал, и было понятно, что травмы серьезные. Видимо, он увлекся борьбой и прозевал эту «спрыжку».В тот момент я даже не поняла, что это он — об этом уже на бивуаке рассказал кто-то из ребят из нашего класса Original by Motul, добавив, что травмы очень серьёзные. Было, конечно, очень жалко, тем более что до финиша оставалось уже совсем чуть-чуть».

Фото: facebook.com/richardsroadtothedakar

В ту же ночь Ричарду провели первую операцию в Лиме, чтобы остановить кровотечение, угрожавшее жизни, и начать работу с повреждениями костей. Общение с медиками затруднял тот факт, что они не владеют английским, так что пришлось привлекать переводчика.

Вторая операция последовала спустя несколько дней, когда состояние Мейна слегка стабилизировалось. Новое хирургическое вмешательство заняло семь часов – врачи по сути заново собирали кости таза воедино. После операции мотоциклиста вновь пришлось отправить в реанимацию из-за очень сильной боли и кровотечения. Заглушить боль помогали лишь лошадиные дозы обезболивающего.

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Восстановление

Главное, что сложная операция, на память о которой у Ричарда останется огромный шов, прошла успешно. Однако было понятно, что на первых порах придётся нелегко. «Он ещё не упоминал о желании снова сесть за руль байка, так что, должно быть, ему реально плохо. Но он особо и не матерился, что настораживает ещё больше», — печалился один из родственников Мейна.



Ситуация постепенно начала улучшаться. На 11-й день после аварии Ричард впервые смог сесть в кресло-каталку, которым ему придётся пользоваться как минимум ближайшие шесть недель. Мейну стали ставить меньше капельниц, зато активизировали массажные процедуры. Ну а сам мотогонщик наконец-то завёл речь о желании вновь оказаться верхом на байке.

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Главное последствие операции на данный момент – слабая левая нога, которую Мейн пока не чувствует ниже колена. Однако в районе бедра чувствительность становится всё выше, так что процесс идёт своим чередом. Ричарду по-прежнему сложно двигаться, так что нужно радоваться даже мелким успехам – например, на 12-й день он впервые смог сам почистить зубы. На фоне прогресса Мейна медики начали осторожно говорить о возможности его возвращения на родину. Если всё пойдёт по плану, Ричард и его родственники отправятся домой в воскресенье, 3 февраля. Но вот восстанавливаться ему придётся ещё практически год.

Фото: facebook.com/richardsroadtothedakar

Поддержка

История Мейна вызвала огромный интерес в соцсетях. Болельщики активно следили за его подготовкой к «Дакару» и выступлением, ну а когда Ричард попал в беду, то число сочувствующих ещё возросло. Сильно переживала и уже упомянутая нами Анастасия Нифонтова.



«Когда я в первый раз увидела Ричарда, то подумала: «Ого, такой дядька немолодой, да еще выглядит достаточно грузно, вот даёт, как он там поедет?». И в первые дни смотрела, как он не быстро, но уверенно едет. Но все равно я удивлялась, потому что он абсолютно не выглядел, как спортсмен. А потом мне сказали, что Ричард в прошлом был серьёзным спортсменом. Стало понятно, что это человек с мотоциклетным опытом и бэкграундом, поэтому, несмотря на свои нынешние неспортивные формы, он так уверенно ехал. Я всегда за него немножко переживала, в душе болела за него: хотелось, чтобы он добрался до финиша.

Сейчас я слежу за его состоянием по мере возможности, подписалась на страничку в Facebook, где его жена вывешивает все новости, подкинула немного денежек на операцию, когда его друзья собирали. Переживаю: хочу, чтобы он побыстрее поправился, чтобы не было никаких последствий. Ему ведь 53 года, всё срастается не так бодро, но надеюсь, что он поправится», — рассказала «Чемпионату» россиянка.



Действительно, когда Мейн попал в беду, то его друзья и родственники объявили сбор средств – скорее даже не на операцию (у гонщика наверняка была страховка, без которой выходить на старт «Дакара» просто безрассудно), а на оплату оставшихся счетов за гонку. Несмотря на поддержку спонсоров, часть денег на гонку Ричард достал из собственного кармана. Речь шла примерно о двух тысячах фунтов, которые Мейн планировал отработать уже после гонки – но жизнь сложилась по-другому.



Болельщики и коллеги пришли на помочь: вместо обозначенных на краудфандинговой страничке двух тысяч удалось собрать больше шести! Так что хотя бы насчёт денежной стороны вопроса Ричарду беспокоиться не придётся. Впереди долгий путь восстановления, но если все травмы удастся залечить, то мы почему-то не исключаем, что через год-другой Мейнопять задумается о «Дакаре». Этот ралли-марафон так просто не отпускает.