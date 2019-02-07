Первая презентация сезона-2019 в Формуле-1. LIVE

13:40. Всем привет! Зимний перерыв в Формуле-1 заканчивается. После бессобытийных декабря и января февраль несёт нам долгожданные презентации новых машин. Правда, сегодня случится своеобразный фальстарт: презентацию «Хаас» проведёт, а вот новый автомобиль не покажет. На церемонии в Лондоне американский коллектив продемонстрирует обновлённые командные цвета, на которые повлияло подписание солидного контракта с производителем энергетических напитков Rich Energy. Всё говорит о том, что в 2019-м американцы будут использовать чёрно-золотую ливрею — да-да, примерно ту, что была в своё время у «Лотуса». Уже в 14:00 мск мы узнаем, к какому варианту в итоге пришли дизайнеры.



Также ожидаем официальных заявлений о планах на новый чемпионат. Год назад «Хаас» занял пятое место, хотя считается, что по чистой скорости их автомобиль на большинстве Гран-при как минимум не уступал «Рено». На что нацелятся Магнуссен и Грожан на сей раз? Следите за нашей онлайн-трансляцией и всё узнаете.