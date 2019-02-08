Со Spice Girls и на Красной площади. Самые необычные презентации Формулы-1

В конце 90-х – начале 2000-х для команд Ф-1 было в порядке вещей устраивать по случаю выхода в свет своего нового болида пышные торжества. Причём нередко это предсезонное представление становилось для команды самым заметным событием в году – далеко не всем болидам в гонках удавалось оставаться столь же яркими, как на презентации. Порой даже казалось, что перещеголять соперников на «первом свидании» куда важнее, чем опередить потом на трассе.



Но сегодня команды тратят деньги на подобного рода развлечения куда неохотнее, предпочитая по максимуму использовать доступный бюджет на постройку и дальнейшее развитие болида. А потому машины нам теперь показывают онлайн, прямо на трассе перед началом первого тестового дня в году или же вовсе ограничиваются пресс-релизом с фотографиями. Согласитесь, совсем не то.



Только и остаётся, что вспоминать, какими были презентации всего (всего?) два десятилетия назад.

1997: «Макларен» MP4/12

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.



Расставание с «Мальборо» команда отметила мощной презентацией MP4/12 в лондонском Александра-пэлас – дворце викторианской эпохи. Пока Эдриан Ньюи за кулисами работал над чемпионским болидом следующего года, на сцене с первым серебристым «Маклареном» пели «Спайс Гёрлз» и «Джамироквай». Мика Хаккинен и Дэвид Култхард в этой компании явно чувствовали себя не в своей тарелке.

1998: «Феррари»

В 98-м «Феррари» на презентации в Маранелло показала сразу две машины – боевую F300 и… модель из конструктора Lego. Разумеется, это была не точная копия болида, а сильно условная, хотя импровизированный кокпит имелся – Михаэль Шумахер даже посидел в нём. F300 же получилась очень даже неплохой – немец до последнего боролся с чудо-«Маклареном» Хаккинена за чемпионский титул.

1998: «Джордан»

Пожалуй, самая симпатичная команда той эпохи никогда не стеснялась приправлять свои машины щепоткой красивых девушек в жёлтых нарядах разной степени откровенности. Вот и представлять широкой публике «Джордан» 198 старине Эдди помогали британские топ-модели. Не зря – под дождём в Спа этот болид благодаря Деймону Хиллу и Ральфу Шумахеру принёс команде первый и единственный в её истории победный дубль.

1999: «БАР»

Построенная на обломках «Тиррелла» «БАР» наделала шуму в дебютном для себя 99-м, когда на презентации раскрасила свои болиды в разные цвета. Но ФИА оригинальную идею не пропустила, и «БАР» пришлось отступить. Эстетически спорное решение объединить две ливреи (одна сторона машины получилась красно-белой, другая – синей) удачи команде не принесло – за сезон Жак Вильнёв и Рикардо Зонта не заработали ни одного очка.

2000: «Бенеттон»

«Бенеттон» B200 засветился в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне. Представление машины было эффектным – в назначенный час скульптура болида, установленная на крыше здания, перевернулась, явив миру боевой «Бенеттон». Но эффектно ещё не значит эффективно: три подиума в первой половине чемпионата – это все достижения Джанкарло Физикеллы в сезоне-2000.

2001: «Бенеттон»

Год спустя команда пошла ещё дальше – последний в истории «Бенеттон» увидел свет в романтичной Венеции, куда болид B201 доставляли, разумеется, на гондоле. По слухам, эта презентация обошлась команде аж в полмиллиона долларов, и это как раз тот случай, когда больше в том году машина заметной не была – в сезоне-2001 команда стала только седьмой в Кубке конструкторов.

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2001: «Минарди»

Денег на красочные шоу у «Минарди» никогда не было, но когда команду купил австралийский бизнесмен Пол Стоддарт, то он привёз свой первый болид PS01 аж к зданию австралийского парламента. Красивый жест объясняется просто – первый этап сезона-2001 проходил в Мельбурне, так что дополнительно тратиться на перелёт команде не пришлось.

2002: «Джордан»

Титульным спонсором «Джордана» в 2002-м стала международная служба экспресс-доставки DHL. Поимку столь крупной рыбы Эдди Джордан решил отметить с соответствующим размахом – болид EJ12 был представлен в аэропорту Брюсселя, куда прилетел на большом жёлтом самолёте с тремя буквами на борту. Лучше бы эти деньги потратили на машину – болид вышел никудышным, и партнёр сбежал в конце сезона.

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2005: «Джордан»

Строго говоря, это был уже не «Джордан» – в начале 2005-го Эдди был вынужден продать своё детище родившемуся в Ленинграде канадскому бизнесмену Александру Шнайдеру, который и привёз болид EJ15 (сделка была завершена поздно, поэтому на сезон-2005 осталось старое название команды и шасси) на свою историческую родину. На Красной площади Тьягу Монтейру и Нараин Картикеян в меховых шапках показывали машину под аккомпанемент военного оркестра.

2011: «Макларен»

Одной из наиболее необычных стала презентация «Макларена» в 2011-м, когда механики собирали MP4-26 по частям на глазах у толпы зевак на Потсдамер-плац в Берлине. Причём детали для сборки большого конструктора – руль, антикрылья, колёса – приносили якобы простые зрители. Машина, кстати, получилась быстрой – на двоих Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон одержали шесть побед, принеся команде второе место в Кубке конструкторов.