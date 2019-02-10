Красота дня: главная опора Квята перед возвращением в Формулу-1

Даниил Квят возвращается в гонки — а мы показываем, кто не давал ему заскучать в 2018-м.

Два года назад мы уже рассказывали и показывали вам Келли Пике – дочь трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике и сестру чемпиона Формулы-Е Нельсона Пике-младшего.

Когда Даниил Квят покинул Формулу-1 в конце 2017-го, то именно «инстаграм» его девушки стал главным источником информации о жизни россиянина. Как видно по соцсетям, Даниил и Келли в отличном расположении духа готовы к возвращению россиянина в гонки. Прямо перед презентацией нового рабочего места Квята — болида STR14 – посмотрим, чем радовала Пике своих подписчиков за последнюю пару лет, и напомним биографию девушки Даниила.

Будучи представительницей известной автоспортивной династии, Келли регулярно посещает самые разные гонки и часто бывает в паддоке Формулы-1.

При этом, Келли не просто появляется на гонках время от времени, а отлично знает всех завсегдатаев. Больше того, вместе с Квятом они в прошлом году побывали на дне рождения Берни Экклстоуна.

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Сама Келли занимается медиа. Её статьи печатали известные женские журналы, а затем она занималась развитием социальных сетей Формулы-Е.

Кроме того, на своём официальном сайте Келли регулярно публикует материалы с советами, посвящёнными здоровому питанию и здоровому образу жизни, а также консультирует желающих и помогает подобрать правильную программу.

«Моя программа поможет вам с диетой и образом жизни, который обеспечит оптимальное самочувствие, — пишет Келли у себя на сайте. — В интернете так много противоречивой информации, что сделать правильный выбор может оказаться непростой задачей. Моя полугодовая программа поможет вам определить, какие продукты подойдут именно вашему телу, и выработать детальный план питания, которые поможет вам чувствовать себя лучше».

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Келли Пике свободно владеет английским, французским и португальским языками и работала волонтёром в Танзании, обучая местных жителей английскому языку.

Келли много путешествует и регулярно признаётся в любви к Нью-Йорку. Вероятно, любовь к Нью-Йорку появилась в студенческие годы — именно здесь она получила образование по специальности международных отношений.

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«Я дочь голландской экс-модели и одного из величайших бразильских чемпионов мира. Я сестра шести братьев и считаю, что мне очень повезло вырасти в такой необычной атмосфере, — пишет о себе Келли на своём официальном сайте. — Я гражданин мира и многим обязана своим родителям, которые привили мне интерес как к миру моды, так и к миру автоспорта».

С Даниилом Квятом Келли начала встречаться в конце 2016 года. «Да, мы встречаемся, и пока это всё, что нужно знать», — ответил тогда Квят. Больше подробностей с тех пор не поступало.