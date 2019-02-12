«Рено» наконец-то показал свой новый болид. И пообещал классный мотор

Четвёртая презентация нового сезона Формулы-1. Возвращения Сироткина в «Рено» мы не дождались. По крайней мере, пока.

16:29. На этом всё! Четыре презентации позади, а 13 февраля у нас большой день — за сутки мы увидим новые автомобили «Мерседеса» и «Ред Булл», а «Рейсинг Пойнт» покажет как минимум свои новые командные цвета. Будет жарко!

16:25. Напоследок ещё немного Абитебуля, и будем заканчивать. «Мы не ставим целью определённое место или число очков. Я хочу увидеть, что команда продолжает поступательное движение. Дополнительный импульс от партнёрства Даниэлая и Нико приносит в команду уверенность в этом сезоне. Я верю, что у нас одна из сильнейших — если не сильнейшая — пара гонщиков на решётке. Даниэль приносит опыт побед в гонках и работы в топ-команде, в то время как Нико голоден до успеха. Его очень сильно недооценивают — он быстр, нацелен на успех и мотивирует команду. Они очень сильны, и я считаю, что они будут отлично дополнять друг друга. Я надеюсь, что мы сможем предоставить машину, которая позволит показать их большой талант».

16:17. Даниэль Риккардо: «Всегда захватывающе оказаться за рулём новой машины и начать сезон. В 2019-м ощущения будут другими, потому что я запрыгиваю за руль абсолютно новой машины и в составе новой команды. Нужно будет многое изучить: понять рулевое колесо, сидеть в новом гоночном кресле в окружении новых механиков; со мной будет общаться новый инженер. Очевидно, мне хотелось бы, чтобы R.S.19 оказалась быстрейшей машиной на решётке, но пока я хочу видеть прогресс мотора по сравнению с прошлым годом и удостовериться, что вся команда будет мотивирована».

16:07. Нико Хюлькенберг: «Мы как команда добились серьёзного прогресса с начала 2017 года. Когда я пришёл, то инфраструктура ещё была незрелой. Мы прошли с тех пор длинный путь, добившись серьёзного прогресса в этом отношении. Я видел части шасси в Энстоуне, наши сотрудники проделали немалую работу по обе стороны Ла-Манша, чтобы создать хорошую технику. Я знаю, что мы делаем и что было изменено, так что не могу дождаться увидеть машину и попробовать её. Я всегда нацеливаюсь на то, чтобы выступать на максимуме. Хочу извлечь всё из себя, а также из команды и машины. Важно, чтобы мы как команда сделали хороший шаг вперёд и выступали более стабильно. Мы хотим продолжить поступательную тенденцию и развитие.

16:00. «У нас была лучшая зима за всё время»

Главный моторист «Рено» Реми Таффен: «У нас сейчас есть необходимая структура и нужные люди. И мы можем видеть результат этого. Мы упорно работали над ERS и двигателем внутреннего сгорания. В 2018 году мы внедрили некоторые новые концепции, которые оказались успешными — некоторые из-за них будут задействованы и в 2019-м. В результате у нас была лучшая зима за всё время».

15:55. Технический директор Ник Честер: «Мы пытаемся создать машину, которая должна подойти обоим гонщикам. Чем ближе будут их отзывы друг к другу, тем легче нам развивать автомобиль. Это невероятно сильный дуэт гонщиков. Они оба быстры, оба упорно работают и дают отличные отзывы».

15:47. Изучили пресс-кит «Рено» — никаких пилотов «СМП Рейсинг» там нет. Но при этом у команды нет третьего или резервного гонщика, только Чжоу Гуаньюй — пилот по развитию. Так что, возможно, просто не успели договориться и объявят позднее. Время покажет.

15:36. Сейчас ещё несколько цитат опубликуем и будем на этом закругляться.

15:29. Абитебуль: «Хотим сократить отставание от лидеров»

Сириль Абитебуль: «Мы хотим бороться за большее. Мы знаем, что на это понадобится время. Этот год — время консолидации. Мы хотим сократить отставание от лидеров. У нас есть пилоты. Теперь мы нацеливаемся на идеальную работу мотора, а вот Энстоуну мы ещё даём немного времени, чтобы обеспечить побеждающее в гонках шасси».

15:24. К слову, до сих пор никаких свидетельств наличия какого-либо гонщика «СМП Рейсинг».

15:19. А вот и качественные фотографии с презентации.

Напоминаем, что на фото старая машина с новым передним антикрылом.

Фото: Renault F1 Team

Фото: Renault F1 Team

15:11. На фото сверху хорошо видно, что остался на месте S-воздуховод — да и с чего бы ему пропасть.

15:08. Подсветили для вас самое интересное место R.S.19. Боковые крылышки на понтонах продолжают всеобщую моду на решение «Феррари», представленное ещё в 2017 году. При этом видно, что в «Рено» не желают раскрывать все детали — например, днище показано примитивно, без щелей.

Фото: Renault F1 Team

15:01. А вот как выглядит прошлогодний болид с новым передним антикрылом.

14:54. И сразу видео в продолжение.

14:52. Первые рендеры R.S.19

Погнали!!! На самой презентации показали R.S.18 с новым передним антикрылом, а параллельно выложили рендеры новинки.

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

R.S.19 Фото: Renault F1 Team

14:47. Наконец-то пилоты на сцене. Сейчас хотя бы ливрею покажут. Но для начала Риккардо демонстрирует свои познания во французском и шутит, что именно ради его изучения перешёл в «Рено».

14:42. На сцене Абитебуль, Таффен и, видимо, Ник Честер. Сириль говорит, что по мотору хотят быть близки к совершенству, а вот с шасси ещё надо дать время.

14:40. В «Рено» расстраивают — 10 минут прошло, а пока ничего, кроме пафосного ролика.

14:33. Пока видео с краткой историей выступлений «Рено» после возвращения заводской команды в 2016 году.

14:29. Ну, ждём!

14:25. По данным RaceFans, «Рено» покажет на самой презентации новую ливрею на старой машине. Надеемся, хотя бы рендеры новой машины будут. Ливреи-то сильно новой мы не ждём.

14:01. Дополнительная интрига перед презентацией — интрига, вброшенная ирландским журналистом портала FormulaSpy Томасом Махером. «Слышал, что пилот, поддерживаемый „СМП Рейсинг“, будет объявлен резервным гонщиком или пилотом по развитию „Рено“. Нужно подождать, чтобы узнать», — написал Махер в своём твиттер-аккаунте. Неужто ждём возвращения Сергея Сироткина в Энстоун?

13:57. Небольшой тизер от «Рено» перед презентацией — можно ещё раз посмотреть на комбинезоны Хюлькенберга и Риккардо. Мощные номера гонщиков на спинах.

13:55. Всем привет! Чуть более получаса осталось до представления нового автомобиля «Рено» — R.S.19. Посмотрим, будет ли что-нибудь интересное. А пока можно перечитать онлайн-трансляции с трёх предыдущих презентаций:

«Уильямс» представил новую ливрею и титульного спонсора. Он подозрительный «Уильямс» показал на презентации новую ливрею и нового титульного спонсора. Придёт ли команда в себя после кошмара в 2018-м?

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.