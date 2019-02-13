Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой

19:09. На этом наш лайв завершён. Новой машины мы, к сожалению, не увидели, зато определились с названием команды и увидели обновлённую ливрею. Но парад презентаций на этом не окончен — завтра в 15:00 по московскому времени свой новый болид представит «Макларен». И это будет одна из самых ожидаемых премьер межсезонья! Оставайтесь с нами!

19:00. «К Гран-при Австралии мы планируем обновить машину» — Грин

«В новой машине используются некоторые детали и компоненты прошлогоднего шасси, пусть и в несколько модифицированном виде, — рассказывает о разработке RP19 Эндрю Грин. — Это решение было принято в июле прошлого года, когда будущее команды ещё не было определено. С этой машиной мы будем работать в Барселоне, такой подход полностью оправдан, ведь мы будем работать в первую очередь над стабильностью и пониманием особенностей шин. К Австралии мы планируем в первый раз обновить машину, а второй пакет доработок будет готов через две-три гонки. Следующим шагом будут очень важные обновления перед этапом в Барселоне, пятой гонкой сезона. Надеемся, к старту европейской части сезона у нас уже будет достойная платформа для дальнейшего развития машины».

18:50. «Задача новых акционеров — превратить „Рейсинг Пойнт“ в премиальный и коммерчески привлекательный бренд, — добавляет Зафнауэр. — Мы привлекли множество новых спонсоров — JCB, Bombardier, Hackett, но кроме этого мы создаём новую базу, возведение которой будет завершено к 2021 году, а также будем использовать на европейских этапах новый моторхоум. Вместе с этим мы расширяем нашу нынешнюю базу, чтобы разместить в ней увеличившийся штат и одновременно планируем новый объект в Сильверстоуне».

18:45. Почему машины розовые?

«Рейсинг Пойнт» также отмечает, что контракт с компанией BWT — именно с её подачи машины получили розовую расцветку — продлён. «Розовая расцветка уже стала одной из самых узнаваемых в Формуле-1, — отмечает „Рейсинг Пойнт“. — Кроме того, этот цвет означает приверженность BWT идеям снижения количества мусора и продвижению многократного использования отходов для сокращения загрязнений окружающего мира».

Фото: Racing Point

18:44. Отметим, к слову, что на представленных ниже рендерах — прошлогодняя машина с новым передним крылом. Либо же изменения настолько незаметны, что от вашего автора ускользнули. О новой же машине мы знаем, что назвали её RP19 — в честь названия «Рейсинг Пойнт».

18:39. «Рейсинг Пойнт» также публикует некоторые подробности своей машины: шасси из композитных материалов, рычаги подвески выполнены из алюминия и композитов. Сцепление — от AP Racing, колёсные диски — BBS. Длина машины — 5,6 м, ширина — 2 м. Вес (включая топливо и гонщика) — 743 кг. Распределение веса по осям — 45,4%/46,4%.

Фото: Racing Point

18:36. «Я вижу, каким огромным потенциалом обладает команда, сотрудники на базе полны энтузиазма, — добавил Стролл. — Больше всего я впечатлён подходом команды — он именно такой, как мне нравится. Все они — гонщики, у каждого автоспорт в сердце, и это видно даже по походке, по тому, как инженеры сидят на брифинге. Весь фокус команды на том, чтобы добиться максимальной эффективности от машины — это придаёт сил. Я знаю, чего эта команда добилась в прошлом и отдаю должное каждому, кто был причастен к этим успехам. Теперь мне не терпится оставить свой след в истории».

18:32. «Прошлый год получился сложным, разочаровывающим, так что я надеюсь, что теперь просто смогу сосредоточиться на пилотаже и принести команде максимально высокие результаты, — сказал Перес в интервью пресс-службе команды. — Я чувствую, что у нас появилась возможность показать, на что по-настоящему способна наша команда. У нас новое название, но это всё та же команда, те же люди, с которыми мы провели последние пять лет. Потенциал нашей команды восхищает меня. Я верю, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного».

Фото: Racing Point

18:30. Итак, презентация подошла к концу, спикеры покидают сцену, а у нас как раз появились первые подробные рендеры автомобиля.

18:29. «Мы хотим бороться за подиумы, цель — место в первой четвёрке чемпионата» — Зафнауэр

Отмар Зафнауэр, руководитель команды: «Наша долгосрочная цель — добраться до вершины этого спорта. Важно, что в 2019-м, при вступлении в новую эру, нам удалось сделать шаг вперёд. Мы хотим бороться за подиумы, наша цель — место в первой четвёрке в этом чемпионате».

18:25. «Мы уже изучаем обновлённую конфигурацию — раньше такого не было» — Грин

«По сравнению с прежними годами разработка и создание автомобиля стали намного лучше, — рассказывает Эндрю Грин, технический директор команды. — Мне не терпится увидеть машину на трассе, все мы хотим лучше разобраться в её особенностях. При этом, мы уже изучаем обновлённую конфигурацию — раньше у нас такой возможности не было».

18:20. Она всё-таки розовая!

Фото: Racing Point

18:16. «Важно, что мы уже были знакомы с Серхио — это помогает выстроить здоровые отношения в команде, — отмечает со своей стороны Стролл. — Уверен, что я готов к новой главе, это захватывающее путешествие. Быть частью этой команды — это будто мечты сбываются».

18:15. «С Лэнсом мы знакомы давно — ещё с тех времён, когда он ездил в картинге. Так что теперь чувствую себя немного сторым», — добавил Серхио.

18:13. «Это особенный день — начало новой эры», — сказал Перес.

18:12. На сцену вышли Серхио Перес и Лэнс Стролл — в розово-чёрных комбинезонах.

18:11. Эндрю Грин, технический директор: «Это новый особенный период в истории команды, каждый из нас рад быть его частью. Мы всегда знали, что если бы у нас было больше ресурсов, мы добились бы большего. Теперь у нас есть шанс это доказать».

18:08. Машину ещё не показали, но у Зафнауэра розовый галстук…

18:06. «Мы все — гонщики и любим гонки. Racing Point — это то, что мы есть» — Зафнауэр

Отмар Зафнауэр, руководитель команды: «С августа и до сегодняшнего дня мы обсуждали название команды и пришли к выводу, что мы все — гонщики и любим гонки, поэтому нет ничего плохого в названии Racing Point. Со временём это название обрастёт историей и наследием, Racing Point — это то, что мы есть. Кроме того, мы рады поприветствовать нашего титульного партнёра SportPesa, это наш главный партнёр, поэтому его имя также есть на логотипе нашей машины». Итак, полное название команды — SportPesa Racing Point F1 Team.

18:04. Ведёт презентацию, к слову, Дэвид Крофт, комментатор Sky Sports.

18:02. SportPesa Racing BWT — такой логотип на экране над автомобилем. Это новое название команды?

18:01. «Мы любим эту команду, мы любим работать друг с другом, — говорит Перес. — В конце концов, мы — семья».

18:01. Презентация официально началась! Напомним, мероприятие проходит в Торонто, в Канаде — на родине нового владельца команды Лоуренса Стролла. Пока показывают интервью с представителями команды, рассказывающими о том, что прошлый год был для неё тяжёлым.

17:55. «Новая эра — новый подход» — гласит сообщение в инстаграме команды. Что бы это могло значить?

17:51. Менее десяти минут остаётся до начала презентации «Рейсинг Пойнт». Главная интрига — сохранят ли машины розовый цвет. Представители коллектива отмечали, что BWT останется в числе спонсоров, а эта компания традиционно настаивает на том, чтобы машины были выкрашены в её фирменный розовый цвет. Посмотрим, ждать осталось совсем недолго…

17:00. Третий залп в нашем дне презентаций! После новых болидов «Мерседеса» и «Ред Булл» нас ожидает презентация «Рейсинг Пойнт». На ней обещали показать новые командные цвета на сезон-2019. «Живая» церемония пройдёт в Торонто, ливрею покажут на старой машине. Может, опубликуют и компьютерные рендеры нового автомобиля (кстати, а какой у него будет индекс? RP1 или что-то такое?), но этого никто не обещал.

В ожидании презентации можно вспомнить, как прошли представления предыдущих машин или ливрей на 2019 год.

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