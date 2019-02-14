«Макларен» презентует новый болид и новых гонщиков. LIVE

14:36. В Уокинге, тем временем, кексики уже готовы…
14:31. Немного не по теме и всё же: новый «Зау… В смысле новая „Альфа Ромео“ проходит обкатку.
14:27. Ещё более получаса до начала презентации, а Карлос Сайнс уже дразнит поклонников в инстаграме.
Фото: Instagram / Carlosainz
14:20. Всем привет! Готовимся к восьмой по счёту презентации сезона-2019 Формулы-1. Свой болид под индексом MCL34 на базе в Уокинге представит «Макларен».
Перед презентацией Карлос Сайнс показал, как будет выглядеть его новый шлем.
Представил собственную «каску» и новичок Формулы-1 Ландо Норрис.
В ожидании презентации вы можете посмотреть, как проходили последние презентации:
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