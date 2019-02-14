«Макларен» презентует новый болид и новых гонщиков. LIVE

В 15:00 мск «Макларен» покажет свой новый автомобиль на сезон-2019 Формулы-1. Удивят ли чем-то «оранжевые»?

14:36. В Уокинге, тем временем, кексики уже готовы…

14:31. Немного не по теме и всё же: новый «Зау… В смысле новая „Альфа Ромео“ проходит обкатку.

14:27. Ещё более получаса до начала презентации, а Карлос Сайнс уже дразнит поклонников в инстаграме.

Фото: Instagram / Carlosainz

14:20. Всем привет! Готовимся к восьмой по счёту презентации сезона-2019 Формулы-1. Свой болид под индексом MCL34 на базе в Уокинге представит «Макларен».

Перед презентацией Карлос Сайнс показал, как будет выглядеть его новый шлем.

Представил собственную «каску» и новичок Формулы-1 Ландо Норрис.

В ожидании презентации вы можете посмотреть, как проходили последние презентации:

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«Ред Булл» стал красно-синим! Правда, всего на день «Ред Булл» представил новый болид RB15. Нет, они с «Мерседесом» не мешают друг другу.

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