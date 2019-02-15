«Феррари» показывает машину на сезон-2019. LIVE

11:45. Всем привет! Стремительный сезон презентаций команд Формулы-1 подходит к концу. На очереди уже девятая церемония, после которой останется дождаться только «Альфа Ромео» утром в понедельник. Да и что там ждать, ведь огромное количество фотографий новинки мы уже посмотрели накануне… Так или иначе, ждём представление новой «Феррари», которая, по слухам, будет названа в честь 90-летия со дня рождения Энцо Феррари — SF-90 или SF-90H. Ждём!
Ну а пока предлагаем вспомнить последние презентации конкурентов «Скудерии».
Расплескалась синева. «Макларен» презентовал новый болид и новых гонщиков
«Макларен» показал свой новый автомобиль Формулы-1 — на нём поедут Карлос Сайнс и Ландо Норрис, самый молодой британец в истории команды.
«Ред Булл» стал красно-синим! Правда, всего на день
«Ред Булл» представил новый болид RB15. Нет, они с «Мерседесом» не мешают друг другу.
Новая машина чемпионов! «Мерседес» уже проверил W10 на трассе
«Мерседес» представил свой болид на сезон-2019. Хэмилтон угрожает, что проведёт год ещё лучше.