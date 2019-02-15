«Феррари» показывает машину на сезон-2019. LIVE

В 12:45 мск «Феррари» представит свою новую машину. Быть ли необычным решениям и обновлённой ливрее?

11:45. Всем привет! Стремительный сезон презентаций команд Формулы-1 подходит к концу. На очереди уже девятая церемония, после которой останется дождаться только «Альфа Ромео» утром в понедельник. Да и что там ждать, ведь огромное количество фотографий новинки мы уже посмотрели накануне… Так или иначе, ждём представление новой «Феррари», которая, по слухам, будет названа в честь 90-летия со дня рождения Энцо Феррари — SF-90 или SF-90H. Ждём!



Ну а пока предлагаем вспомнить последние презентации конкурентов «Скудерии».

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