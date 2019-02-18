Презентация новой команды Райкконена. LIVE

Райкконен и Джовинацци в 10:20 мск официально показывают новую машину «Альфа Ромео». Какая будет ливрея и какие секреты у новинки?

10:32. И официально подтверждено, что новинка получила индекс С38. Таким образом, в «Альфе» решила не нарушать традиционную нумерацию, заложенную Петером Заубером. Напомним, что C — это первая буква в имени жены Заубера Кристины.

10:26. Красно-белая! Развитие прошлогодней ливреи.

10:21. Вот-вот покажут!

10:08. «Хаас» официально показал журналистам свой автомобиль VF-19. Его мы видели и на рендерах, и на видео со съёмочного дня команды несколько дней назад.

10:05. Между тем «Ред Булл» показал официальную раскраску RB15. Ничего неожиданного: вернулась прежняя матовая тёмно-синяя ливрея.

9:30. Всем привет! На очереди последняя презентация перед стартом нового сезона Формулы-1. Презентация довольно странная: мы все уже видели новый автомобиль «Альфа Ромео» в деле и даже знаем, что он должен получить индекс С38. Конечно же, известны и боевые гонщики экс-«Заубера» — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Тем не менее, сегодня, в 10:20 по московскому времени, нам официально покажут машину в её истинной ливрее и позволят получше рассмотреть автомобиль — в частности, максимально интересное переднее антикрыло (такого вроде ни у кого больше нет). Также нас наверняка ждут какие-то официальные заявления. Да и просто — ну как можно пропустить презентацию новой машины Кими? Ну а уже в 11:00 старт зимних тестов!

В ожидании презентации можете вспомнить новенькие машины других команд.

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