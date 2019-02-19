Самые известные ливреи в автоспорте. Вы потребовали у нас вторую часть

После нашего ностальгического материала про самые известные автогоночные ливреи многие читатели начали указывать в комментариях – мол, а как можно было не включить ту или иную раскраску? Что ж, рады пойти вам навстречу — встречайте продолжение сериала про ливреи!

Когда Минздрав ещё не предупреждал. Самые известные ливреи в автоспорте Запрет на рекламу сигарет оставил автоспорт без действительно крутых раскрасок.

«Кэнон», «Кэмел»

«Уильямс» (1985-1993)

Известные гонщики: Нельсон Пике, Найджел Мэнселл, Деймон Хилл, Ален Прост

Найджел Мэнселл. 1992 год Фото : Pascal Rondeau/Getty Images

Сине-жёлто-белая цветовая гамма появилась на болидах «Уильямса» в 1985-м – за белые понтоны отвечал титульный спонсор «Кэнон». И ливрея эта прижилась почти на целое десятилетие – даже когда в 91-м на смену «Тактелю» (жёлтый верх) пришёл «Кэмел», окраска не претерпела изменений. Эти цвета принесли команде три чемпионских титула – в 87-м лучшим стал Нельсон Пике, в 92-м – Найджел Мэнселл, в 93-м – Ален Прост.

«Ротманс»

«Уильямс» (1994-1997)

Известные гонщики: Айртон Сенна, Деймон Хилл, Дэвид Култхард, Найджел Мэнселл, Жак Вильнёв, Хайнц-Харальд Френтцен

Айртон Сенна. 1994 год Фото : Mike Hewitt/Getty Images

Союз с «Ротманс», увы, запомнился прежде всего тем, что именно на этой машине в 1994-м погиб Айртон Сенна – хотя в этих же цветах «Уильямс» ещё дважды стал чемпионом (с Деймоном Хиллом в 96-м и Жаком Вильнёвом в 97-м). Но ещё до прихода в Ф-1 ливрея «Ротманса» получила известность в мотогонках, где сине-бело-золотые «Хонды» выиграли не один чемпионский титул в главном классе. Плюс «Ротманс» одевал «Порше» в гонках на выносливость.

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«Лаки Страйк»

«БАР»/«Хонда» (1999-2006)

Известные гонщики: Жак Вильнёв, Дженсон Баттон, Рубенс Баррикелло

Жак Вильнёв. 2000 год Фото : Andreas Rentz/Getty Images

Ещё одна эффектная табачная ливрея появилась в Ф-1 лишь в 1999-м, а вот в чемпионате мира по мотогонкам была представлена ещё с 80-х (любопытно, что тоже на японских байках, но других – «Ямахе» и «Сузуки»). Кевин Шванц в этой окраске завоевал чемпионский титул в классе 500 см3 в 1993-м. На «формульном» же счету у бело-красных цветов лишь одна победа – в Венгрии-06 выиграл Дженсон Баттон.

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«Майлд Севен»

«Бенеттон»/«Рено» (1994-2006)

Известные гонщики: Михаэль Шумахер, Герхард Бергер, Жан Алези, Джанкарло Физикелла, Дженсон Баттон, Фернандо Алонсо

Михаэль Шумахер. 1994 год Фото : Mike Cooper/Getty Images

Фернандо Алонсо. 2006 год Фото : Clive Mason/Getty Images

Голубые логотипы «Майлд Севен» появились на «Бенеттонах» в триумфальном для команды сезоне-1994. Два титула японский спонсор выиграл с Михаэлем Шумахером (1994, 1995), и ещё два раза добивался победы в чемпионате уже с Фернандо Алонсо (2005, 2006) – команда к тому времени превратилась в «Рено», а ливрея стала жёлто-голубой. Кстати, таких сигарет вы уже не найдёте – с 2012-го они называются «Мевиус».

«Компак»/«ХП»

«Уильямс» (2000-2005)

Известные гонщики: Ральф Шумахер, Дженсон Баттон, Хуан-Пабло Монтойя

Хуан-Пабло Монтойя. 2001 год Фото : Clive Mason/Getty Images

Отвлечёмся от сигарет и вспомним ещё одну «техническую» раскраску. В сезоне-2000 «Уильямс» переоделся в бело-чёрные цвета, а титульным спонсором команды стал производитель компьютеров «Компак». Год спустя ливрея трансформировалась в бело-синюю, а ещё через год сменилась и надпись на бортах – в 2002-м «ХП» поглотила «Компак» и разместила на болидах уже собственный логотип.

«Гудвренч Сервис»

№3 («Ричард Чилдресс Рейсинг») (1988-2001)

Известные гонщики: Дейл Эрнхард-ст.

Дейл Эрнхард-ст. 1999 год Фото : David Taylor/Getty Images

Говоря о знаковых ливреях, нельзя не вспомнить машину №3 в «НАСКАР» с логотипом сервиса запчастей «Гудвренч» на борту, которой управлял легендарный Дейл Эрнхард. Компания была титульным спонсором машины с конца 80-х вплоть до трагической гибели семикратного чемпиона серии в Дайтоне в 2001-м. Как и в случае с «Майлд Севен», бренда уже нет – теперь это просто «сертифицированный сервис Дженерал Моторс».

«Пеннзойл»

«Пенске» (1983-1990, 2014, 2016, 2018); «Пантер» (2000-2005)

Известные гонщики: Рик Мирс, Элио Кастроневес; Сэм Хорниш-мл.

Элио Кастроневес. 2018 год Фото : Chris Graythen/Getty Images

Ещё одна яркая американская ливрея, не имеющая отношения к табаку – жёлтые цвета производителя моторных масел «Пеннзойл». Раскраска имеет богатую историю: в 80-х «жёлтая субмарина» трижды выигрывала «Инди-500», а в начале 2000-х дважды становилась чемпионом «Инди Рейсинг Лиг» с «Пантер» и Сэмом Хорнишем. Ныне ливрея вернулась в «Индикар» – в этих цветах Элио Кастроневес выходит на старт «пятисотки».

«Пармалат»/«Оливетти»

«Брэбем» (1980-1987)

Известные гонщики: Нельсон Пике

Нельсон Пике. 1983 год Фото : Mike Powell/Getty Images

«Пармалат» пришёл в Ф-1 с «Брэбемом» в 1978-м, получив в наследство от «Мартини» красную ливрею (даже полоски по бокам остались!), но через два года цвета всё-таки сменились – на тёмно-синий с белым. В такой раскраске лидер команды Нельсон Пике дважды выиграл чемпионат – в 1981-м и 1983-м. Любопытно, что и эта ливрея пережила уход спонсора – когда на смену «Пармалату» пришла «Оливетти», цвета машины остались прежними.

«Бенсон энд Хэджес»

«Джордан» (1997-2001)

Известные гонщики: Ральф Шумахер, Джанкарло Физикелла, Деймон Хилл, Хайнц-Харальд Френтцен, Ярно Трулли

Хайнц-Харальд Френтцен. 1999 год Фото : Mark Thompson /Getty Images

Ну а закончим ещё одной «табачной» раскраской из 90-х. Логотипы «Бенсон энд Хэджес» появились на «Джорданах» в 1996-м, но фирменную жёлтую окраску болиды приобрели годом позже. Пик сотрудничества пришёлся на сезон-1999, когда лидер команды Хайнц-Харальд Френтцен одержал две победы и даже претендовал на титул. В 2002-м место главного спонсора занял DHL, «Джордан» растерял скорость, а ливрея – свой шарм.