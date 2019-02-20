«Феррари» не станет чемпионом». Девять смелых прогнозов на новый сезон Формулы-1

Перед стартом зимних тестов Формулы-1 в Барселоне в «Твиттере» возник новый тред: журналисты и простые болельщики стали оставлять по три смелых прогноза на новый сезон. Нам эта идея понравилась, и три журналиста «Чемпионата» сделали по три собственные ставки на сезон-2019.

Владислав Золов:

Сайнс укатает Норриса в квалификациях с сухим счётом

По логике вещей, Карлос Сайнс, который младший, должен во всём стать для «Макларена» этаким «Бэби Алонсо». Означает ли это, что мы вправе ждать идентичного квалификационного разгрома от Карлито над Ландо Норрисом, какой случился в сезоне-2018 у Фернандо над Стоффелем Вандорном? Хмм… С одной стороны, Ландо на мальчика для битья, судя по младшим «формулам», совершенно не похож, с другой — мир Ф-1 всё-таки более сложен и непредсказуем.

Джовинацци проведёт грядущий сезон успешнее, чем Леклер прошлый

Шарль Леклер как вихрь ворвался в Формулу-1. Ворвался так, что за один сезон смог проделать путь от «Заубера» до «Феррари», отправив на понижение Кими Райкконена. Сказка, да и только! Антонио Джовинацци, возможно, и не такой самородок на фоне монегаска, но зато его преимущество в том, что так-то он вовсе и не дебютант: на Гран-при Австралии и Китая в 2017 году итальянец заменял травмированного Паскаля Верляйна в составе именно «Заубера» — теперь уже, правда, переименованного в «Альфа Ромео». Ну и, конечно, от формы самой «Альфы» зависеть будет многое, если не вообще всё.

Владислав Золов: Увидеть кого-то из подопечных Кристиана Хорнера на вершине пьедестала в Мельбурне — согласитесь, красивая история.

«Ред Булл» выиграет первый же Гран-при с «Хондой»

Новый моторист — новый вызов. А если вызов, то и повышенная ответственность. «Хонда» прогрессирует, но «Ред Булл» — не «Макларен» и уж тем более не «Торо Россо», «Ред Булл» нужны победы немедленно. Триумф «Быков» в Австралии, если он, разумеется, случится, станет не то чтобы сенсацией, однако сюрпризом приличным. Увидеть кого-то из подопечных Кристиана Хорнера на вершине пьедестала в Мельбурне — согласитесь, красивая история. Плюс ко всему не забывайте, что в этом году «Хонда» празднует 50-летие своего присутствия на австралийском авторынке, и по такому случаю не было бы лишним испить победного шампанского.

Экс-механик «Макларена»: у «Ред Булл» и «Хонды» есть проблемы с вибрацией мотора

Дмитрий Захарченко:

«Феррари» не выиграет чемпионат

Сезон-2018 стал для «Феррари» ударом, и команде понадобится время, чтобы от него оправиться. Теперь у «Скудерии» новый руководитель, опытного Кими Райкконена сменил вчерашний дебютант Шарль Леклер, а Себастьяну Феттелю со всеми его прошлогодними ошибками предстоит заново доказывать свою состоятельность. Команда находится в процессе серьёзной трансформации, в то время как руководство в нетерпении требует побед — о чём свидетельствует даже табачный брендинг на кожухе двигателя. Под таким давлением команда неизбежно будет рисковать и ошибаться, вырабатывая новые подходы эпохи Бинотто. Нынешняя «Феррари» — очень сильная команда, но ей нужно время, чтобы достичь абсолютного взаимопонимания, и поэтому «Мерседес» во главе со спокойным и уверенным Льюисом Хэмилтоном останется главным фаворитом чемпионата.

«Макларен» не поднимется выше в Кубке конструкторов

«Макларен», каким мы его знали со времён возвращения Алонсо, кончился. И дело не столько в самом Фернандо, сколько в смене всего руководящего состава. Слишком долго Уокинг пребывал в убеждённости в великолепии собственного шасси, сваливая вину на «Хонду». Прошлый год показал, что дело далеко не в «Хонде», и теперь Зак Браун пересобирает «Макларен» заново — с новыми пилотами и новым техническим директором. У обновлённого «Макларена» большой потенциал, но Джеймс Ки до сих пор не приступил к работе, а значит, ключевой технический сотрудник уже ничего не сможет сделать с нынешней машиной. В то же время соперники не стоят на месте — «Заубер» переродился в виде «Альфа Ромео» со специалистами «Феррари», идёт вперёд «Хонда», у «Рейсинг Пойнт» больше денег, в «Рено» усилился состав пилотов… Сложно понять, что именно намерен противопоставить соперникам «Макларен» и за счёт чего команда сможет выйти вперёд. Едва ли мы увидим радикальный прогресс Уокинга ранее 2020 года.

Презентация новой машины и команды Райкконена. Сразу после неё Кими вылетел Райкконен и Джовинацци официально показали новую машину «Альфа Ромео». Она всё-таки красно-белая.

«Альфа Ромео» опередит «Рено»

Если не считать «Хааса», который в сезоне-2018 стал чемпионом по упущенным возможностям, наибольшего прогресса тогда добился «Заубер» (читай — «Альфа Ромео»). Теперь швейцарская (швейцарская?) команда стала ещё сильнее — вместо Маркуса Эрикссона в Хинвиль перебрался Кими Райкконен, вместо блеснувшего Шарля Леклера приходит Антонио Джовинацци — и далеко не факт, что итальянец окажется намного хуже монегаска. В конце концов, он прошёл ту же самую школу Академии «Феррари». Добавьте сюда приход специалистов из Маранелло и станет ясно, что прошлогодняя скорость — не предел для «Альфы». Можно предположить, что на протяжении всего сезона «Альфа Ромео» сможет выступать на том уровне, которого мы ожидали от «Хааса» в прошлом году (и которому он зачастую соответствовал). Пятое или даже четвёртое место Кубка конструкторов для «Альфа Ромео» — вполне достижимый уровень.

Александр Кожевников:

Райкконен финиширует в очковой зоне по меньшей мере в 15 гонках

На самом деле подобный исход вполне реален – в прошлом сезоне Шарлю Леклеру в составе тогда ещё «Заубера» удалось доехать до десятки сильнейших целых десять раз. Кими опытнее, команда получила дополнительные инвестиции, да и напарник Райкконена – Антонио Джовинацци – не особо пока похож на того, кто будет способен отбирать места в очковой зоне у чемпиона мира 2007 года.

«Рено» завоюет первый подиум в новейшей истории

Речь, разумеется, идёт именно о команде – как моторист «Рено» на подиуме вместе с «Ред Булл» бывал довольно часто. Команда заводская, так что априори должна прогрессировать, да и приход в состав команды Даниэля Риккардо вполне может немного расшевелить команду. В последние годы очень заметна тенденция по прогрессу – после девятой позиции в Кубке конструкторов в 2016 году, «Рено» стал шестым в 2017-м и четвёртой в 2018-м. Так что время первых подиумов, возможно, уже и настало. Да и Нико Хюлькенберг более чем засиделся без призового шампанского – за 156 стартов в Формуле-1 ни разу не попасть на подиум – это уже слишком. У ближайшего преследователя, Адриана Сутиля, всего 128 Гран-при.

Риккардо рассказал о вылете с трассы и проблеме с DRS

Феттель уступит Лелкеру

Казалось бы, такой сценарий выглядит практически невозможным, но тут стоит вернуться на пять лет назад, когда к четырёхкратному чемпиону мира в его «Ред Булл» пришёл такой же молодой да ранний Дэн Риккардо. По итогам сложного для Феттеля сезона он впервые в карьере уступил напарнику в чемпионате, причём сразу 71 очко. В то время в Риккардо никто не верил, как, в принципе, и сейчас в Леклера. И да, можно сказать, что Феттель тогда уже замыслил свой побег из «Ред Булл». Но разве сейчас в прессе не появляются слухи о возможном уходе Феттеля из «Феррари» на фоне неудач последних лет?